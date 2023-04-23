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ПолітикаЛатвія

Латвія виділила 4 млн євро для вивчення українцями мови

Максим Сидоржевський
39 хв. тому

Українці, що перебувають у Латвії, потребують вивчення мови для подальшої інтеграції у суспільстві, пояснюють у мінкульті країни. У цьому році країна планує прийняти близько 40 тисяч українських біженців.

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Латвія планує у 2023 році прийняти близько 40 тисяч українських цивільних осіб, з яких 65 відсотків або 26 тисяч будуть дорослі, повідомили в міністерстві культури країни.

Уряд Латвії ухвалив рішення про перерозподіл фінансування, розмір якого становить понад чотири мільйони євро, з метою забезпечення навчання українських біженців латиської мови. "Цивільні особи України в Латвії хочуть дедалі більше залучатися до працевлаштування. Для забезпечення ширших можливостей для роботи, а також для сприяння соціально-економічній інтеграції людей у латвійське суспільство необхідне знання латиської мови", - зазначає пресслужба мінкульту Латвії, цитує видання Delfi.

Латвійський Фонд інтеграції суспільства (SIF) реалізує програму "Уроки латиської мови для громадян України", що фінансується з державного бюджету, з 2022 року. Минулого року в результаті проведеного SIF конкурсу програми, що фінансується з держбюджету, було укладено 31 договір з організаціями, які проводять уроки латиської мови в усіх регіонах Латвії. Уроки латиської мови відвідали загалом 3507 осіб (2249 осіб успішно освоїли рівень володіння мовою А1, 350 осіб - рівень А2).

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