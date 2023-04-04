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Вільнюс (столиця Литви), ілюстративне фото
Вільнюс (столиця Литви), ілюстративне фотоФото: Uwe Gerig/picture-alliance
ПолітикаЛитва

Литва заборонила росіянам купувати нерухомість в країні

Аліна Коломієць
26 хв. тому

Громадяни РФ не зможуть купувати нерухомість в Литві. Таке рішення ухвалив литовський парламент через ризики для національної безпеки.

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Парламент Литви у вівторок, 4 квітня, вирішив заборонити громадянам Росії купувати нерухомість в країні. Таке рішення ухвалили з огляду на ризики для національної безпеки, повідомляє агенція Reuters.

Заборона діятиме до 2024 року, однак не поширюватиметься на росіян, які мають посвідку на проживання в країні.

Крім того, литовські депутати зупинили видачу нових віз громадянам РФ і Білорусі. Ті з них, хто має діючий дозвіл на в'їзд, будуть проходити на кордоні "індивідуальну розширену перевірку", щоби визначити, чи становлять вони загрозу нацбезпеці.

"Переважна більшість громадян Росії підтримують агресивні військові дії своєї країни і не вживають заходів, аби зупинити агресію режиму своєї країни, тому вони поділяють відповідальність", - заявила заступниця міністра закордонних справ Юргіта Нелюпсієне, представляючи законопроєкт у парламенті в березні.

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Литва відгороджується від росіян і білорусів

З 19 вересня 2022 року Литва разом із Латвією, Естонією та Польщою заборонила в'їзд російським туристам із шенгенськими візами. Національні візи переважній більшості громадян РФ заборонили після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

А в серпні торік Литва завершила будівництво стіни на кордоні з Білоруссю, яке розпочала ще до повномасштабної війни.

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