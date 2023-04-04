Литва заборонила росіянам купувати нерухомість в країні
Аліна Коломієць
26 хв. тому
Громадяни РФ не зможуть купувати нерухомість в Литві. Таке рішення ухвалив литовський парламент через ризики для національної безпеки.
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Парламент Литви у вівторок, 4 квітня, вирішив заборонити громадянам Росії купувати нерухомість в країні. Таке рішення ухвалили з огляду на ризики для національної безпеки, повідомляє агенція Reuters.
Заборона діятиме до 2024 року, однак не поширюватиметься на росіян, які мають посвідку на проживання в країні.
Крім того, литовські депутати зупинили видачу нових віз громадянам РФ і Білорусі. Ті з них, хто має діючий дозвіл на в'їзд, будуть проходити на кордоні "індивідуальну розширену перевірку", щоби визначити, чи становлять вони загрозу нацбезпеці.
"Переважна більшість громадян Росії підтримують агресивні військові дії своєї країни і не вживають заходів, аби зупинити агресію режиму своєї країни, тому вони поділяють відповідальність", - заявила заступниця міністра закордонних справ Юргіта Нелюпсієне, представляючи законопроєкт у парламенті в березні.