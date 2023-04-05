Столтенберг: Приєднанням Фінляндії НАТО запобіг конфлікту

Північноатлантичний альянс запобіг "простору для помилки в Москві з приводу готовності НАТО захищати Фінляндію", заявив на пресконференції в Брюсселі 4 квітня генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг.

Він пояснив, що будь-яке непорозуміння небезпечне тим, що може спровокувати конфлікт, а мета політики стримування та захисту НАТО полягає у запобіганні конфліктам. Тому членство Фінляндії в НАТО зробить її безпечнішою, а сам альянс - сильнішим.

За його словами, Фінляндія привносить в альянс високий потенціал, значні сили та передову оборонну промисловість. "Нещодавно нам здавалося немислимим, що Фінляндія вступить до НАТО. Але це сталося. Це справді історична подія, яка демонструє, що Фінляндія - суверенна незалежна держава, яка приймає власні рішення, а НАТО - союз демократій, двері якого відчинені для демократичних суверенних держав, як-от Фінляндія", - сказав він.

"Путін отримав зворотний результат" щодо НАТО

Вступ Фінляндії в НАТО Столтенберг назвав результатом агресивної війни Росії проти України: "Коли вони (фіни. - Ред.) побачили, що (президент РФ Володимир. - Ред.) Путін погрожував не лише Україні, а й кожній нації, яка бажала ухвалювати власні рішення про вступ до НАТО, Фінляндія вирішила приєднатися. І це якраз показує, що, коли Путін хотів зачинити двері в НАТО для інших країн Європи, він отримав зворотний результат: більше військ, більше готовності, більше сил на землі, на морі та в повітрі в східній частині альянсу, і більше членів НАТО: сьогодні це Фінляндія, а незабаром до неї приєднається і Швеція.

Генсек пообіцяв, що НАТО продовжуватиме невпинно домагатися вступу Швеції, для якого не вистачає ратифікації заявки країни двома парламентами - Угорщини та Туреччини, і що це неодмінно відбудеться.

Столтенберг вказав на "залізну гарантію безпеки", яку отримала Фінляндія, ставши членом НАТО: "П'ята стаття нашого статуту, пункт про колективну оборону "один за всіх і всі за одного" з сьогоднішнього дня буде застосовуватися до Фінляндії". Водночас війська НАТО не будуть розміщені у Фінляндії без її згоди, запевнив він: "У багатьох країнах ми проводимо навчання, створюємо військово-морську та повітряну присутність, але у нас немає там постійних баз".

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"Росія діє за схемою"

Генсек НАТО зауважив, що протягом багатьох років альянс спостерігав за нарощуванням російської військової могутності, зокрема й на півночі, поблизу Фінляндії та Норвегії, в Арктиці. "Ми бачили не тільки це, а й те, що Росія та її президент Путін готові застосовувати військову силу проти своїх сусідів: Грузія 2008 року, Крим 2014-го, а потім - повномасштабне вторгнення в Україну. Отже, це - дії за схемою. Тому ми посилили НАТО в східній частині альянсу і тому союзники інвестують у нові сучасні озброєння", - додав він.

Столтенберг знову наголосив, що ядерна риторика Путіна - "небезпечна і безрозсудна", що в ядерній війні немає переможців і її не слід вести в принципі. При цьому він зазначив, що НАТО залишається ядерним союзом, оскільки це важлива частина стримування та оборони, запевнивши, що поки що альянс не бачить жодних змін у ядерній позиції Росії.

Столтенберг нагадав, що разом країни НАТО "становлять 50 відсотків світової військової могутності". "Якщо ми захищатимемо один одного, то жодного військового нападу на жодного члена НАТО не відбудеться", - резюмував генсек альянсу.

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