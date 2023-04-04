Фінляндія офіційно стала 31-м членом НАТО

У 74-річницю укладення Північноатлантичного договору Фінляндія долучилася до НАТО, ставши 31-м учасником блоку. Наразі країна не планує розміщувати на своїй території додаткові війська Альянсу і ядерну зброю.

Фінляндія у вівторок, 4 квітня, офіційно доєдналася до Організації Північноатлантичного договору (НАТО), ставши 31-м членом Альянсу. Це відбулося у 74-річницю укладення Північноатлантичного договору, який підписа 4 квітня 1949 року у Вашингтоні.

Урочиста церемонія з нагоди приєднання Фінляндії до НАТО відбулася в штаб-квартирі організації в Брюсселі. В ній взяли участь, зокрема, генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, держаний секретар США Ентоні Блінкен, президент Фінляндії Саулі Нііністьо, міністр закордонних справ країни Пекка Гаавісто. Останній передав офіційні документи держсекретарю США, тим самим завершивши процес приєднання Фінляндії до НАТО.

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Блінкен: маємо подякувати Путіну за вступ Фінляндії

Столтенберг назвав цей день "історичним", зауваживши, що вступ Фінляндії зробить країну "безпечнішою, а НАТО - сильнішим", повідомляє dpa. Він додав, що це рішення країни - прямий наслідок вторгнення Росії в Україну.

"Президент (Росії Володимир. - Ред.) Путін називав метою вторгнення в Україну мати менше НАТО. Він отримує прямо протилежне... Фінляндія сьогодні, а незабаром також Швеція стане повноправним членом Альянсу", - цитує слова генсека Reuters.

Подібну оцінку ролі Росії у вступі Фінляндії до НАТО висловив і Блінкен. "Можливо, це те, за що ми маємо подякувати пану Путіну. Тому що це те, чому він хотів завадити російською агресією", - зазначив він, пише "Інтрефакс-Україна".

Фінляндія не просила в НАТО військової допомоги

Хоча у Фінляндії лише 12 тисяч професійних військових, щороку за призовом вона готує понад 20 тисяч солдат, а потенційний резерв становить 900 тисяч фінів, зазначає Reuters. У разі війни армія може розгорнути 280 тисяч військових.

Країна має парк із 55 американських бойових літаків F-18, які планує замінити більш досконалими F-35 з 2025 року, а також 200 танків і понад 700 артилерійських установок. Скандинавська країна має намір збільшити свій оборонний бюджет на 40 відсотків до 2026 року.

Ще з 2022 року, коли Фінляндія оголосили про плани вступити до НАТО, сусідня Росія почала погрожувати посилити військову присутність біля її кордону. Однак наразі в Альянсі не фіксують "жодного конкретного переміщення військ" РФ в цьому напрямі.

Гельсінкі не зверталися до союзників з приводу розміщення додаткових військ на своїй території, повідомив напередодні голова військового комітету НАТО Роб Бауер.

Також Фінляндія не планує розміщувати на своїй території ядерну зброю.

В Брюсселі проходить засідання комісії Україна-НАТО

Після завершення урочистостей розпочалося засідання комісії Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ. Воно відбувається уперше з 2017 року. Голова МЗС України Дмитро Кулеба планує обговорити з колегами подальше посилення обороноздатності України, зокрема нове постачання озброєнь та виробництво боєприпасів, посилення санкційного тиску на РФ, створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України та гуманітарну допомогу.

Держсекретар США Блінкен перед засіданням зауважив, що країни НАТО мають "політично і практично підтвердити нашу підтримку Україні" і продовжувати зміцнювати оборону та розбудувати партнерство з країнами в інших частинах світу.

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