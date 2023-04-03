  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
Дмитро Кулеба
Дмитро КулебаФото: Volodymyr Tarasov/Avalon/Photoshot/picture alliance
ПолітикаУкраїна

Комісія Україна-НАТО пройде на рівні МЗС вперше з 2017 року

Анастасія Шепелева
2 год. тому

4 квітня вперше за шість років у Брюсселі збереться на рівні міністрів закордонних справ комісія Україна-НАТО. Раніше участь Києва блокувала Угорщина через розбіжності в поглядах на український мовний закон.

https://p.dw.com/p/4PcpC

Засідання комісії Україна-Північноатлантичний альянс (НАТО) пройде на рівні міністрів закордонних справ уперше з 2017 року, повідомив у понеділок, 3 квітня, речник українського міністерства Олег Ніколенко.

Воно відбудеться 4 квітня в Брюсселі. "Глава української дипломатії проведе важливі переговори в контексті підготовки до Вільнюського саміту НАТО в липні", - написав речник у Facebook.

Читайте також: Україна очікує запрошення в НАТО на саміті в липні - Стефанчук

Під час візиту до Брюсселя український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обговорить з колегами кроки задля посилення обороноздатності України, зокрема нове постачання озброєнь та виробництво боєприпасів, посилення санкційного тиску на РФ, створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України та гуманітарну допомогу.

Кулеба, зокрема, проведе двосторонні зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, державним секретарем США Ентоні Блінкеном і британським міністром Джеймсом Клеверлі.

Попри угорське вето

Комісія Україна-НАТО не збиралася на рівні міністрів з 2017 року. Останнє засідання послів НАТО та президента України Володимира Зеленського відбулося у 2019 році в Києві.

Угорщина та Україна розійшлись у поглядах на мовний закон, ухвалений в Україні в 2017 році, який, на думку Будапешта, заважає членам угорської етнічної меншини навчатися угорською мовою. З того часу Угорщина регулярно блокувала засідання комісії Україна-НАТО.

21 березня Столтенберг заявив, що скличе засідання попри угорське вето, додавши, що "це не буде одноразовим заходом". Чому генсек раптом вирішив знехтувати запереченнями Угорщини, він не уточнив. Так само угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто заявив, що комісія скликається "з причин, які він не зобов'язаний розголошувати", але додав, що вважає рішення генсека таким, що "шкодить єдності НАТО", писало тоді агентство Associated Press.

Читайте також: Кулеба: вступ України до НАТО і ЄС гарантіє безпеку Європи на десятиліття

Як рік війни Росії проти України змінив НАТО

Пропустити розділ Топтема

Топтема

МіГ-29

Передача першої партії МіГ-29 Україні завершена - Варшава

Конфлікти3 год. тому
1 стор. з 3
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Жінка у басейні

Топлес-активістки - про особливості рівноправ'я у Німеччині

Топлес-активістки - про особливості рівноправ'я у Німеччині

Суспільство2 год. тому
Фрагмент російської ракети серед українського поля пшениці

Експорт агропродукції до ЄС: чим обурені сусіди України

Експорт агропродукції до ЄС: чим обурені сусіди України

Економіка1 квітня 2023 р.
external

Як з лаври виганяли противників УПЦ (МП) і комісію мінкульту

Як з лаври виганяли противників УПЦ (МП) і комісію мінкульту

Релігія31 березня 2023 р.03:48 хв.
Аптека

Ліки за е-рецептом: що саме передбачає нововведення МОЗ

Ліки за е-рецептом: що саме передбачає нововведення МОЗ

Здоров'я31 березня 2023 р.
Партія ГЕРБ Бойка Борисова (в центрі) знову сподівається прийти до влади

Вибори в Болгарії: на що чекати Україні?

Вибори в Болгарії: на що чекати Україні?

Політика31 березня 2023 р.
external

Західні танки для ЗСУ: коли, скільки і що змінять на фронті?

Західні танки для ЗСУ: коли, скільки і що змінять на фронті?

Конфлікти31 березня 2023 р.08:38 хв.
На головну сторінку