Кулеба: вступ України до НАТО і ЄС - гарантія безпеки Європи
Тетяна Кирилюк
28 березня 2023 р.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив сподівання, що цьогорічний саміт НАТО "ухвалить чітке рішення про те, що Альянс хоче бачити Україну у своєму складі".
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Вступ України до Євросоюзу та Північноатлантичного альянсу (НАТО) завершить переформування безпекової архітектури світу та гарантує безпеку Європи на десятиліття, вважає міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Про це він заявив, виступаючи онлайн як почесний гість міністерського заходу Адріатичної Хартії, повідомляється на офіційному сайті МЗС у вівторок, 28 березня.
"Реальність полягає в тому, що вступ України до НАТО - в інтересах як нашої держави, так і самого Альянсу. Українська сила, стійкість та хоробрість стануть вагомим внеском до колективної безпеки, так само як велике, загартоване в бою та взаємосумісне з арміями союзників українське військо", - заявив Кулеба.
Нагадаємо, 30 вересня 2022 року президент України Володимир Зеленський оголосив, що Україна подає заявку на пришвидшений вступ до НАТО. Заявку Зеленський підписав разом з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем та головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком. Це сталося незабаром після того, як президент Росії Володимир Путін оголосив про "приєднання" до складу РФ Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.
Коментуючи заявку Києва на вступ, генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг сказав, що члени НАТО зараз зосередилися на наданні Україні негайної допомоги для збереження цілісності.
"Будь-яка демократія може подати заявку на вступ. Двері лишаються відкритими", - додав він на пресконференції того ж дня.