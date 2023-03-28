  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
Дмитро Кулеба
Дмитро КулебаФото: Volodymyr Tarasov/Avalon/Photoshot/picture alliance
ПолітикаУкраїна

Кулеба: вступ України до НАТО і ЄС - гарантія безпеки Європи

Тетяна Кирилюк
28 березня 2023 р.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив сподівання, що цьогорічний саміт НАТО "ухвалить чітке рішення про те, що Альянс хоче бачити Україну у своєму складі".

https://p.dw.com/p/4PMpj

Вступ України до Євросоюзу та Північноатлантичного альянсу (НАТО) завершить переформування безпекової архітектури світу та гарантує безпеку Європи на десятиліття, вважає міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба
Про це він заявив, виступаючи онлайн як почесний гість міністерського заходу Адріатичної Хартії, повідомляється на офіційному сайті МЗС у вівторок, 28 березня.

"Реальність полягає в тому, що вступ України до НАТО - в інтересах як нашої держави, так і самого Альянсу. Українська сила, стійкість та хоробрість стануть вагомим внеском до колективної безпеки, так само як велике, загартоване в бою та взаємосумісне з арміями союзників українське військо", - заявив Кулеба.

Читайте також: Інтеграція України до НАТО та ЄС: загроза угорського вето залишається

Він наголосив, що нині Україна виступає безпековим донором для всієї євроатлантичної спільноти.

Міністр висловив сподівання, що цьогорічний саміт НАТО, який відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня, "ухвалить чітке рішення про те, що Альянс хоче бачити Україну у своєму складі".

Читайте також: НАТО шукає генерального секретаря. Хто змінить Столтенберга?

Київ подав заявку на пришвидшений вступ до НАТО

Нагадаємо, 30 вересня 2022 року президент України Володимир Зеленський оголосив, що Україна подає заявку на пришвидшений вступ до НАТО. Заявку Зеленський підписав разом з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем та головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком. Це сталося незабаром після того, як президент Росії Володимир Путін оголосив про "приєднання" до складу РФ Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Коментуючи заявку Києва на вступ, генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг сказав, що члени НАТО зараз зосередилися на наданні Україні негайної допомоги для збереження цілісності.

"Будь-яка демократія може подати заявку на вступ. Двері лишаються відкритими", - додав він на пресконференції того ж дня. 

Як рік війни Росії проти України змінив НАТО

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Дмитро Кулеба та Єнс Столтенберг у Брюсселі, 4 квітня 2023 року

НАТО розробить багаторічну програму допомоги Україні

Політика2 год. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

ОПЕК+ від травня ще більше знизить видобуток нафти

ОПЕК+ скорочує видобуток. Це підтримка Росії та виклик США

ОПЕК+ скорочує видобуток. Це підтримка Росії та виклик США

Економіка10 год. тому
Дональд Трамп на передвиборчому заході у Техасі, 25 березня 2023 року

Де і чому Трамп потрапляв у фокус американського правосуддя

Де і чому Трамп потрапляв у фокус американського правосуддя

Політика12 год. тому
Ein Jahr Krieg in der Ukraine - Butscha

Розшук вбивць цивільних на Київщині: скількох покарано?

Розшук вбивць цивільних на Київщині: скількох покарано?

Закон і право13 год. тому10:24 хв.
Ядерний вибух над океаном, фотоколаж

Ядерна зброя - захист чи загроза? Дилема Німеччини

Ядерна зброя - захист чи загроза? Дилема Німеччини

Політика13 год. тому
external

Часів Яр: як працює остання прифронтова крамниця

Часів Яр: як працює остання прифронтова крамниця

Суспільство14 год. тому02:23 хв.
Хашим Тачі перед спецтрибуналом у Гаазі зі своїм адвокатом (ліворуч)

У Гаазі cпецтрибунал розглядає справу про воєнні злочини

У Гаазі cпецтрибунал розглядає справу про воєнні злочини

Політика3 квітня 2023 р.
На головну сторінку