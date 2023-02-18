Україна чекає на запрошення до НАТО в липні - Стефанчук

Голова Верховної Ради вважає, що Україна може отримати запрошення до НАТО на саміті у Вільнюсі, який відбудеться влітку.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вважає, що Україна може отримати запрошення стати членом Північноатлантичного альянсу (НАТО) на Вільнюському саміті, який відбудеться в липні. Про це він заявив в ефірі національного телемарафону в суботу, 18 лютого.

"Ми очікуємо, що на Вільнюському саміті Україна отримає таке запрошення (в НАТО. - Ред.) і почне вже свій шлях до Альянсу", - сказав він у прямому включенні з Мюнхенської безпекової конференції.

Днями генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що Україна стане членом НАТО, але зараз її головне завдання - перемогти у війні, розв'язаній проти неї Росією, щоби зберегти свій суверенітет.

Майбутній саміт НАТО

Наступний саміт лідерів країн НАТО відбудеться 11-12 липня в столиці Литви. Відомо, що на порядку денному зустрічі, зокрема, стоятиме обговорення подальшої підтримки України.

"Ми стикаємося з найбільш складним і непередбачуваним безпековим середовищем з часів "холодної війни". Зустріч у Вільнюсі надасть можливість главам держав та урядів країн-членів альянсу узгодити подальші кроки зі зміцнення нашого стримування та оборони і розглянути значне збільшення оборонних витрат, а також продовжити підтримку України", - розповідав Столтенберг.

Заявка України в НАТО

Наприкінці вересня 2022 року у відповідь на анексію Росією частини українських територій президент України Володимир Зеленський оголосив, що Україна подає заявку на пришвидшений вступ до НАТО. "Ми знаємо, що це можливо, ми бачили як цього року Швеція та Фінляндія розпочали приєднання до Альянсу без плану дій щодо членства. Це справедливо і для України", - казав він.

Утім Столтенберг того дня ухилився від оцінки заявки Києва, сказавши лише, що Україна "має право обрати свій шлях", а рішення про членство приймають усі 30 країн-членів НАТО.

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15 років на порозі Альянсу

Ще у 2008 році на саміті в Бухаресті країни НАТО зафіксували перспективу членства України в організації. Наступним кроком на шляху до нього мав стати план дій щодо членства, втім, досі Україні його не надали.

Наразі Україна має особливий статус співпраці з НАТО - партнер із розширеними можливостями. Мета цієї програми - посилити оперативну сумісність військ країн-учасниць із силами Альянсу. Вона передбачає регулярні політичні консультації з безпекових питань, розширений доступ до навчань та обміну інформацією, тіснішу співпраця в кризові часи.