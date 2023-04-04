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Генсек НАТО Єнс Столтенберг
Генсек НАТО Єнс СтолтенбергФото: Valeria Mongelli/AFP/Getty Images
КонфліктиУкраїна

Столтенберг пропонує виділяти Києву по €500 млн на рік - ЗМІ

Аліна Коломієць
3 год. тому

Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликає союзників виділяти Україні щорічно пів мільярда євро, зокрема збільшити нелетальну допомогу.

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Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг пропонує союзникам виділяти щорічно по 500 мільйонів євро для України, повідомило 3 квітня видання Bloomberg, посилаючись на джерела, ознайомлені з цим питанням.

Столтенберг хоче, щоби союзники збільшили внески до фонду Комплексного пакета допомоги НАТО для України. Він передбачає короткострокову підтримку, таку як паливо, захисне спорядження та засоби протидії російському вторгненню. Також він спрямований на надання Україні довгострокової підтримки для модернізації її Збройних сил і досягнення стандартів оперативної сумісності з НАТО.

Деталі цієї пропозиції ще належить опрацювати.

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Речник НАТО не відповів оперативно на прохання Bloomberg про коментар щодо цієї інформації. Втім сам Столтенберг напередодні на брифінгу повідомив, що  міністри закордонних справ Альянсу на зустрічі 4-5 квітня розглянуть багаторічну програму для України. На додаток до негайної підтримки України союзники обговорять можливість довгострокового партнерства та підтримки після закінчення війни, сказав він. 

Нагадаємо, що 4 квітня в рамках цієї зустрічі вперше з 2017 року збереться на рівні міністрів закордонних справ комісія Україна-НАТО

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