Країни НАТО за рік надали Україні 120 мільярдів доларів

З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому минулого року члени Північноатлантичного альянсу (НАТО) надали Києву підтримку на 120 мільярдів доларів. Про це йдеться у звіті генерального секретаря альянсу Єнса Столтенберга за 2022 рік, опублікованому у вівторок, 21 березня.

Ця сума включає військову, гуманітарну та фінансову допомогу. "США є найбільшим окремим донором, а Європа та Канада надали понад половину загальної допомоги", - сказано в ній.

Європейці також прийняли майже п'ять мільйонів біженців з України та продовжують застосовувати безпрецедентні економічні санкції проти Росії, додається в ній. "У ці складні часи члени Альянсу об'єдналися на підтримку України та на захист наших цінностей, наших націй і нашого мільярдного населення", - йдеться у повідомленні на сайті НАТО.

Столтенберг скликає комісію Україна-НАТО попри вето Угорщини

Крім того, Столтенберг заявив сьогодні, що наступного місяця скличе військову зустріч високого рівня щодо співпраці з Україною, незважаючи на заперечення Угорщини.

Комісія Україна-НАТО не збиралася на рівні міністрів протягом кількох років. Останнє засідання послів НАТО та президента України Володимира Зеленського відбулося у 2019 році в Києві.

Угорщина та Україна розійшлись у поглядах на мовний закон, ухвалений в Україні в 2017 році, і який, на думку Будапешта, заважає членам угорської етнічної меншини навчатися угорською мовою. З того часу Будапешт регулярно блокує засідання комісії Україна-НАТО, нагадує АР.

За даними Столтенберга, наступне засідання відбудеться на полях зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в Брюсселі 4-5 квітня.