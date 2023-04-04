НАТО: Фінляндія посилює північний фланг Альянсу

Фінляндія, яка межує з країною-агресором Росією, 4 квітня приєднається до НАТО. Що зміниться на півночі Фінляндії? І коли за нею в Альянс вступить Швеція?

Сухопутний кордон країн НАТО з Росією після 4 квітня стане вдвічі довшим - 2600 кілометрів. Причина: приєднання до Північноатлантичного альянсу Фінляндії, яка стане 31-м членом НАТО і чий кордон з РФ розтягнувся на 1300 кілометрів. Від Баренцева моря на півночі до Фінської затоки південніше він пролягає переважно через ліси - тут майже немає великих населених пунктів. Кордон здебільшого не укріплений.

Однак на думку військових у штаб-квартирі НАТО, фінська армія здатна самостійно захистити ці рубежі. Збройні сили на новому північному фланзі вважаються добре вишколеними, підготовленими і мотивованими. Фінляндія ніколи не скасовувала обов'язкову військову службу для чоловіків і має 24 тисячі професійних військових та 900 тисяч підготовлених резервістів. У разі необхідності оборони армія, флот і військово-повітряні сили можуть збільшитися до 280 тисяч чоловіків і жінок.

Враховуючи те, що населення Фінляндії становить 5,5 мільйона осіб, це відносно велика армія, зазначає Якоб Вестберг, професор Шведського університету оборони в Стокгольмі. Для порівняння: збройні сили Німеччини, де призов до армії призупинений, налічують лише 183 тисячі військовослужбовців та 30 тисяч резервістів - і це при тому, що населення Німеччини становить понад 82 мільйони осіб.

Читайте також: Ядерна зброя - захист чи загроза? Дилема Німеччини

"Потужна армія"

"Фінляндія, на відміну від інших країн, після "холодної війни" не зменшила свої інвестиції в армію", - похвалив нового члена НАТО генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг. Звісно, відтепер Фінляндія має гарантії допомоги з боку всіх партнерів по Альянсу, але й "сама також посилює НАТО", наголосив Столтенберг. Наприклад, військово-повітряні сили Фінляндії надають 60 сучасних винищувачів для захисту території Альянсу.

"Населення має надзвичайно високий рівень стійкості й готовності до оборони", - сказав про фінів генеральний секретар НАТО. Якоб Вестберг звернув увагу на те, що, навіть коли Фінляндія була нейтральною, фіни десятиліттями утримувала велику армію. Робилось це з огляду на досвід зимової війни 1939-1940 років. Тоді Фінляндія втратила десять відсотків своєї території внаслідок радянської агресії.

1300 кілометрів кордону між 31-м членом НАТО Фінляндією та Росією

Читайте також:Експертка про те, як Фінляндія відгороджується від РФ членством у НАТО та парканом

Москва оголосила про контрзаходи у відповідь на вступ Фінляндії до НАТО

Збройні сили Фінляндії повністю відповідають вимогам НАТО і можуть бути без складнощів інтегровані в усі операції, вважають у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі. Однак наразі генеральний секретар Столтенберг не дав відповіді на запитання, в яких саме підрозділах НАТО Фінляндія хотіла би брати участь і які об'єкти НАТО можуть бути розміщені на території Фінляндії.

Заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко заявив у Москві, що його країна посилить свою військову присутність на північному заході у відповідь на вступ Фінляндії до НАТО. Раніше Фінляндія оголосила, що постачатиме сучасні танки Україні, яка вже більше року відбиває агресію Росії.

Після парламентських виборів у Фінляндії тепер чекають на формування нового уряду, але й це не змінить політику Гельсінкі щодо НАТО, вважає експертка з питань безпеки Мінна Аландер з Фінського інституту міжнародних відносин в інтерв'ю Redaktionsnetzwerk Deutschland. За її словами, з цього питання існує міжпартійний консенсус. "Політика фінського уряду щодо Росії дедалі більше ґрунтуватиметься на стримуванні, а не на діалозі з Москвою", - пояснює Аландер.

Читайте також: Чим "фінляндизація" може обернутись для України

Коли в НАТО чекати на Швецію?

Вступ Фінляндії стався найшвидше за всю 74-річну історію Альянсу. І Фінляндія, і Швеція подали заявки на вступ до НАТО лише у травні минулого року.

Єнс Столтенберг сподівається, що західний сусід Фінляндії - Швеція - також незабаром приєднається до Альянсу. Генсек НАТО ще раз закликав турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана зняти вето щодо Швеції. За словами Столтенберга, Швеція виконала усі свої обіцянки перед Анкарою. Туреччина вимагає екстрадиції курдських дисидентів, яких вона вважає "терористами".

Приєднання до Альянсу Швеції було б виграшним не лише з точки зору політики безпеки, але й у військовому плані, заявив в інтерв'ю DW військовий експерт Якоб Вестберг. "Росії буде складніше діяти в Балтійському морі, адже Швеція має п'ять надсучасних субмарин, які доповнили б флот з Польщі та Німеччини".

Президент США Джо Байден, лідер найважливішого члена НАТО, продовжує наголошувати на тому, що російський агресор і ймовірний воєнний злочинець Володимир Путін припустився тотального прорахунку. "Він хотів фінляндизації НАТО, - сказав Байден під час візиту до Варшави в лютому. - А замість цього отримав інкорпорацію Фінляндії в Альянс". За словами Байдена, НАТО стає більшим, а не нейтральним, якою протягом десятиліть була Фінляндія.

Погляд на карту свідчить, що зі вступом Фінляндії трансатлантичний оборонний альянс значно наблизиться до другого за розміром міста Росії - Санкт-Петербурга. Досі єдиною країною-членом НАТО, розташованою близько до цієї російської метрополії, була Естонія.