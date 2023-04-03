Столтенберг відповів на ядерний шантаж РФ: Нас не залякати

НАТО уважно спостерігає за тим, що відбувається в Росії, але не фіксує змін у ядерній політиці Москви після заяви президента РФ Володимира Путіна про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі, повідомив генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг у понеділок, 3 квітня, на пресконференції напередодні зустрічі глав МЗС країн альянсу у Брюсселі. "Ми не побачили жодних змін у їхній ядерній позиції, які б вимагали будь-яких змін нашої ядерної позиції", - заявив він, повідомляє кореспондентка DW.

"Путін намагається використати ядерну зброю, щоб перешкодити нам підтримувати Україну. Але нас не залякати", - наголосив генсек Північноатлантичного альянсу. Він запевнив, що НАТО продовжуватиме надавати військову підтримку Україні, у тому числі зміцнюючи ЗСУ. За його словами, ця підтримка буде розрахована на тривалий час, тож члени альянсу мають розробити багаторічну програму для України.

Розширення військової допомоги Україні

Водночас Київ терміново потребує летальної зброї, підкреслив генсек НАТО, зазначивши, що на зустрічах міністрів країн-членів альянсу та його партнерів у форматі комісії Україна-НАТО йтиметься про продовження та розширення військової допомоги Україні.

Столтенберг знову згадав необхідність укладання міжнародних домовленостей після війни, щоб Україна могла стримувати потенційну зовнішню агресію. "Нам потрібно дивитися у майбутнє, коли війна закінчиться, тому міністри мають почати домовлятися про довгострокове партнерство з Україною", - сказав він.

Альянс готовий продовжувати політичне зближення з Україною, для чого Київ має продовжити проведення реформ, боротьбу з корупцією, розвиток демократичних інститутів, відхід від радянських військових стандартів і правил та перехід до стандартів НАТО, а також удосконалювати інтероперабельність з альянсом.

"Наша позиція не змінилася: Україна стане членом альянсу. Однак зараз основну увагу необхідно приділити тому, щоб вона вистояла як суверенна держава, - наголосив глава НАТО, додавши, що це і буде першим кроком України до членства. - Двері в альянс залишаються відчиненими".

Підтримка Молдови

Союзники готові посилити підтримку Молдови та робити більше для цієї країни, заявив Столтенберг. "Молдова опинилася у вразливому становищі через війну Росії проти України та присутність російських військ у Придністров'ї без згоди Кишиніва", - сказав він. Він нагадав, що Молдова - країна-партнерка НАТО, і пообіцяв, що в рамках цього партнерства будуть робитися нові кроки.

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Путін хотів "менше НАТО", але вже 4 квітня над штаб-квартирою альянсу буде піднято прапор Фінляндії, і кордон НАТО з Росією збільшиться, нагадав Столтенберг. У зв'язку з цим він назвав цей тиждень історичним, як і рішення запросити Фінляндію та Швецію до альянсу.

"Це був найшвидший процес ратифікації у сучасній історії НАТО", - зазначив генсек. Попри перешкоди з боку Анкари і Будапешта, Фінляндії вдалося стати 31-м членом Північноатлантичного альянсу, тоді як Швеція, як і раніше, чекає на позитивне рішення турецької влади.