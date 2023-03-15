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Проросійська демонстрація в Кишиневі 12 березняФото: VLADISLAV CULIOMZA/REUTERS
ПолітикаМолдова

ЗМІ опублікували кремлівський план контролю над Молдовою

Віолетта Чайковська | Сергій Ромашенко
2 год. тому

У розпорядженні німецьких ЗМІ опинилася копія стратегії Кремля щодо переорієнтації Молдови з Заходу на Росію. Документ, вочевидь, розробили ті ж експерти, які готували план приєднання Білорусі до РФ.

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Росія переслідує стратегічну мету - відвернути Молдову від Заходу та тримати її у сфері свого впливу. Про це свідчить план Кремля щодо Молдови, про який в середу, 15 березня, повідомили німецькі медіакомпанії WDR, NDR і видання Süddeutsche Zeitung.

Вони отримали копію цього плану, розробленого ще влітку 2021 року. В п'ятисторінковому документі описуються шляхи підтримки проросійських настроїв у Молдові та запобігання орієнтації країни на Захід. Запропоновані в стратегії заходи стосуються цілей РФ у політичній, військовій, торговельній, економічній та соціальній сферах.

Документ, вочевидь, був розроблений тими ж експертами, які готували стратегію приєднання Білорусі до Росії, зазначають німецькі ЗМІ.

Молдова - важлива арена протистояння Росії з Заходом

У своїй стратегії кремлівські експерти називають Молдову важливою ареною протистояння з Заходом. Центральним завданням Москви на найближчі десять років проголошується "припинення спроб зовнішніх акторів втручатися у внутрішні справи" цієї країни. Під зовнішніми силами, очевидно, мається на увазі Північноатлантичний альянс (НАТО).

Паралельно Молдову пропонується залучати до організацій, які перебувають під контролем Росії: Організацію Договору про колективну безпеку (ОДКБ) і Євразійський економічний союз (ЄАЕС). Одним із способів запобігання "підриву російських інтересів у регіоні" визначається економічний тиск - нагадування про "інтереси Молдови на російському ринку збуту".

Кремлівські експерти закликають посилювати проросійські настрої в політичній та економічній елітах Молдови. Також пропонується сприяти розширенню освіти в Молдові російською мовою, зокрема дистанційної, та відкривати в країні філії російських університетів.

За їхнім планом, реалізація стратегії до 2030 року має вкоренити в суспільстві і політичних колах Молдови "негативне ставлення до НАТО", а також забезпечити в країні широку присутність російських ЗМІ.

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