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Герб самопроголошеної "ПМР" у ТирасполіФото: Sergei Gapon/AFP
ПолітикаМолдова

У спецслужбі Молдови прогнозують вторгнення РФ у 2023 році

Аліна Коломієць
34 хв. тому

За словами очільника Служби інформації та безпеки Молдови, дата вторгнення РФ до його країни залежатиме від перебігу війни в Україні.

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Очільник Служби інформації та безпеки Молдови Александру Мустяце попередив у понеділок, 19 грудня, про "дуже високий" ризик наступу Росії на схід його країни наступного року.

"Питання не в тому, чи здійснить Російська Федерація напад на територію Республіки Молдови, а в тому, коли це станеться: або на початку року, січні, лютому, або пізніше, у березні", - сказав він в інтерв'ю телеканалу TVR Moldova. Мустяце зазначив, що дата вторгнення залежатиме від перебігу війни в Україні.

За даними молдавської спецслужби, метою Росії буде забезпечити собі вихід до Придністров'я. "Тоді ми зможемо чітко сказати: так, вони мають намір прийти сюди, забезпечити собі з'єднання (з придністровським регіоном. - Ред.). Що буде пізніше, їхні наміри щодо Кишинева, ми можемо обговорювати, але це реальний і дуже високий ризик", - продовжив Мустяце.

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Головнокомандувач ЗСУ: РФ готує близько 200 тисяч нових військових

Напередодні головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Валерій Залужний в інтерв'ю The Economist заявив, що Росія готує близько 200 тисяч нових військових для участі у війні проти України.

За його словами, українські військові оцінюють мобілізаційний потенціал Росії в 1,2-1,5 мільйона людей.

"Російська мобілізація спрацювала. Це неправда, що їхні проблеми настільки серйозні, що ці люди не будуть боротися. Вони будуть. Цар велить їм воювати, і вони воюють. Я вивчав історію двох чеченських воєн - це було те саме. Можливо, вони не настільки добре оснащені, але вони все одно становлять для нас проблему", - сказав він. 

Придністров'я - загроза для України й Молдови?

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