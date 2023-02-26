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Прапор НАТОФото: Martin Bertrand/Hans Lucas/picture alliance
ПолітикаМолдова

Молдова не планує вступати до НАТО - спікер парламенту

Олександр Куницький | Катерина Вєнкіна
1 год. тому

Планів щодо вступу в НАТО Кишинів не має, але продовжуватиме співпрацювати з Альянсом, зазначив голова парламенту Молдови Ігор Гросу.

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Молдова не має наміру стати членом Організації Північноатлантичного договору (НАТО), але повинна співпрацювати з Альянсом для зміцнення потенціалу безпеки. Про це заявив голова парламенту Молдови, лідер Партії дії та солідарності Ігор Гросу в інтерв'ю Prime, опублікованому на сайті телеканалу в неділю, 26 лютого.

За словами політика, питання "про вступ чи не вступ Молдови до НАТО не стоїть".

План дій щодо співпраці Молдови та НАТО був схвалений у 2006 році та оновлювався в 2010, 2014, 2017 і 2022 роках. Ним передбачається підвищення рівня бойової підготовки військових і переведення армії Молдови на стандарти НАТО, а також розширення співпраці в галузі безпеки та участь Молдови у спільних операціях з Альянсом. Водночас особливо наголошувалося на підтримці територіальної цілісності та суверенітету Молдови.

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Гросу - про найближчу мету Путіна

В інтерв'ю Гросу також повідомив, що влада Молдови не має інформації про те, що Росія готує в придністровському регіоні диверсантів, яких потім використовують в Україні. "Наші дані вказують: так, підрозділи перебувають у певній бойовій готовності", - зазначив він, додавши, що про їхню участь у бойових діях не йдеться.

Спікер парламенту заявив, що "зважаючи на наявні оцінки, найближчою метою (президента РФ Володимира. - Ред.) Путіна є вихід на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей" України. 

Напередодні влада Молдови назвала неправдивими повідомлення російського міністерства оборони про нібито підготовку українською армією "провокації" в Придністров'ї. Жодної загрози з боку України немає, йшлося в заяві міноборони Молдови. "Поширювана неправдива інформація покликана викликати паніку серед людей", - заявили там.

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