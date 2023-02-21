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Прем'єр Молдови Дорін Речан
Прем'єр Молдови Дорін РечанФото: Vladislav Culiomza/REUTERS
КонфліктиМолдова

Молдова вимагає вивести російські війська з Придністров'я

Олександр Куницький
2 год. тому

Росія має вивести війська, евакуювати озброєння та боєприпаси з Придністров'я, заявив прем'єр Молдови Дорін Речан. РФ неодноразово зобов'язувалася зробити це, додав він.

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Новий прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан вважає, що оперативну групу російських військ необхідно вивести з Придністров'я. Про це він заявив журналістам у вівторок, 21 лютого.

"Молдова залучена до процесу, який передбачає виключно мирне вирішення придністровського питання. Це означає, що Росія має вивести війська, евакуювати озброєння та боєприпаси. Росія зобов'язалася зробити це, і не раз. Ми маємо переконатися, що Росія виконає обіцяне. Це й означає демілітаризацію", - цитує Речана агенція "Інтерфакс-Україна".

Він уточнив, що йдеться про оперативну групу російських військ, а не про згортання миротворчої операції, яка відбувається згідно з молдавсько-російською угодою від 21 липня 1992 року. За словами Речана, оперативна група налічує понад півтори тисячі російських військовослужбовців, які перебувають на території Молдови без законних на те підстав. "Росія неодноразово підтверджувала зобов'язання щодо виведення залишків колишньої 14 армії", - заявив він.

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"Рекомендації" Кремля

Раніше Речан вже закликав до виведення з регіону російських військ і демілітаризації Придністров’я. У Молдові точиться гібридна війна, де Москва намагається захопити демократичні процеси, європейський курс, наголосив він.

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У відповідь на це речник Кремля Дмитро Пєсков "рекомендував молдовським співрозмовникам дуже обережно ставитися до таких заяв", зазначивши, що відносини між двома країнами "дуже напружені".

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Нагадаємо, Кишинів закликав ЄС запровадити санкції щодо "корумпованих олігархів та політиків, які разом із Росією намагаються дестабілізувати Молдову".  Молдовська влада сподівається обмежити можливість олігархів "вливати брудні гроші у внутрішню політику і платити протестуючим та потенційно небезпечним бандам за спроби повалити уряд".

Придністров'я - загроза для України й Молдови?

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