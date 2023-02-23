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Міністр закордонних справ та європейської інтеграції Молдови Ніку Попеску
Міністр закордонних справ та європейської інтеграції Молдови Ніку Попеску Фото: European Union
ПолітикаМолдова

Молдова виходить із низки угод у рамках СНД

Максим Сидоржевський
27 хв. тому

Офіційний Кишинів повідомив про початок процесу виходу із кількох десятків угод у рамках СНД. У МЗС Молдови це пояснюють, зокрема, й намірами щодо євроінтеграції.

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Молдова розпочинає процес виходу із кількох десятків угод у рамках Співдружності незалежних держав (СНД), заявив у четвер, 23 лютого, міністр закордонних справ та європейської інтеграції країни Ніку Попеску в ефірі телеканалу Jurnal TV.

За його словами, країна є учасницею приблизно 330 угод СНД, багато з яких потребують перегляду. "Є угоди, які або не підходять нам, або вже не працюють, або не застосовуються, або не на користь Молдови", - сказав Попеску, цитує "Інтерфакс-Україна".

Він нагадав, що Молдова має намір приєднатися до ЄС, тому "всі цілі зовнішньої політики та участь у міжнародних організаціях будуть підпорядковані європейській інтеграції".

"Виходячи з цього, вихід із угод СНД, несумісних з нашими цілями, триватиме. Проводиться аналіз необхідності багатьох угод, підписаних за час перебування республіки у складі СНД. Цей список буде опубліковано", - сказав керівник МЗС Молдови, зазначивши, що лише за лінією МВС заплановано вийти з 20 угод.

Читайте також: Молдова вимагає вивести російські війська з Придністров'я

Міністерство оборони Росії раніше у четвер заявило, що Україна нібито готує "збройну провокацію" у сепаратистському регіоні Придністров'я в Молдові. У Москві стверджують, що готується певне "вторгнення," приводом для якого має стати "інсценування нібито наступу російських військ з території Придністров'я", в якому будуть задіяні "українські диверсанти", переодягнуті у форму російських збройних сил. При цьому в РФ не уточнюють, куди саме мають наступати війська під час "інсценування" і не наводять доказів такої інформації.

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