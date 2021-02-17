Україна вийшла зі ще однієї угоди СНД

Кабінет Міністрів України вийшов з Угоди про координацію міждержавних відносин у галузі поштового та електричного зв'язку, укладеної у рамках Співдружності Незалежних Держав (СНД). Відповідне рішення ухвалено в середу, 17 лютого, на засіданні Кабміну.

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Як повідомляє сайт українського уряду, цю угоду було підписано 9 жовтня 1992 року в столиці Киргизстану Бішкеку. Згідно з умовами угоди, підписанти документа домовилися координувати свої дії у сфері надання послуг зв'язку, гармонізації розвитку мереж і засобів зв'язку, розробки концепцій з науково-технічної і тарифної політики, підготовки кадрів та роботи навчальних закладів зв'язку, захисту спільних інтересів держав у міжнародних організаціях зв'язку та їхніх органах.

Не мала практичної реалізації

На сайті Кабміну зазначається, що за період із моменту підписання цієї угоди в рамках СНД вона так і не набула практичної реалізації для України. Крім того, вихід України з угоди не вплине на інтереси українських громадян, зазначається у повідомленні.

Взаємовідносини Києва у сфері телекомунікацій з урядами інших держав регулюються міжнародними договорами, укладеними в рамках таких організацій, як ООН, Міжнародний союз електрозв'язку та Всесвітній поштовий союз, членом яких є Україна, пояснюють в уряді. "Україна може співпрацювати з урядами інших держав на основі двосторонніх угод, виходячи зі своїх національних інтересів", йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, це - не перша угода, укладена в рамках СНД, з якої виходить Україна. У травні 2018 року Україна заявила про відкликання всіх своїх представників зі статутних органів СНД і оголосила перегляд підписаних у рамках СНД угод. У Києві натомість наголошують на євроінтеграційних прагненнях України.

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