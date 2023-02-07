Україна, Молдова, Грузія: який прогрес на шляху до ЄС?

Брюссель виставив свої оцінки Україні, Молдові та Грузії за готовність держав до переговорів про вступ до ЄС. Відмінниць немає, а хорошистка лише одна.

Єврокомісія підготувала звіти щодо України, Молдови та Грузії, в яких аналізує їх готовність до переговорів про вступ до Європейського Союзу. Брюссель на понад пів ста сторінках щодо кожної з держав надав оцінку усім важливим для нього сферам - від систем правосуддя та держзакупівель до цифровізації та рибальства. DW вивчила ці документи.

На якій стадії Україна, Молдова та Грузія

Головний висновок: із трьох держав лише Україна отримала оцінку "добре" за кількома пунктами. Молдова та Грузія за усіма статтями перебувають на ранніх стадіях підготовки, підготовлені "деякою мірою" або середньо. Вища оцінка "просунута стадія підготовки" у цих документах не поставлена жодній із країн щодо жодного з розглянутих пунктів.

Еталоном для країн-кандидатів служить EU aquis - сукупність принципів, правил і норм, які ЄС здобув за десятиліття свого існування. Це, так би мовити, ядро європейських цінностей, котре обов'язково підлягає збереженню у процесі розвитку співтовариства ЄС. Тож при розширенні Євросоюзу нові країни мають до нього адаптуватися - фактично адаптувати свою правову систему до законодавства ЄС. Зараз європейський звід загальних прав та обов'язків розбитий на 35 пунктів та шість категорій для більш зручного аналізу прогресу кандидатів на їхньому шляху.

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Прогрес України, Грузії та Молдови Єврокомісія оцінювала на основі заповнених анкет країн-заявниць, а також інформації, отриманої в рамках "інтенсивних діалогів", які кілька років проводяться в рамках угод про асоціацію. Звіти Єврокомісії дають "моментальний знімок" здатності трьох країн виконувати зобов'язання щодо членства в ЄС" і пропонують "цінні рекомендації" про роботу, яку вони ще мають провести відповідно до 35 пунктів.

Без чого не розпочнуться переговори щодо вступу до ЄС

У цій доповіді (а є ще червневий документ, до якого за деякими пунктами відсилає Єврокомісія) Україна отримала позначку "добре" за чотирма пунктами з 35-ти. Однак жоден із цих пунктів не відноситься до групи основних, прогрес за якими є визначальним для початку та темпу переговорів. До основного блоку входять судова система та основні права, правосуддя, свобода та безпека, держзакупівлі, статистика, фінансовий контроль, економічні критерії, робота демократичних інститутів та реформа держуправління.

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За більшістю з вирішальних пунктів підготовленість України оцінена як часткова (тобто 2 з 5 балів), а з фінансового контролю - як на ранній стадії (1 з 5 балів). Водночас у частковій оцінці, поданій Єврокомісією у червні 2022 року, просування України назвали значним (5 із 5) у тому, що стосується низки політичних критеріїв основного блоку: стабільності демократичних інститутів, верховенства закону, прав людини та захисту меншин.

"Україна поступово наблизилася до суттєвих елементів EU acquis у багатьох розділах. Загалом її послужний список із запровадження критеріїв задовільний, хоча в деяких секторах країна більш розвинена, ніж в інших", - резюмується в червневій доповіді Єврокомісії, після якої країни Євросоюзу проголосували за надання Україні статуса кандидата.

У чому Україна "хорошистка"

Згідно з нинішньою доповіддю, Україна досягла успіху ще в чотирьох пунктах - митне законодавство, енергетика, зовнішні зв'язки, а також зовнішня політика, оборона та безпека.

Країна підключена до спільної митної інформаційної системи ЄС, використовує комп'ютеризовану транзитну систему ЄС та є частиною Конвенції про загальний транзит. Приведення українського митного законодавства у відповідність до законодавства Євросоюзу передбачено внесеними до нього у 2022 році змінами. Пріоритетну увагу необхідно приділити зміцненню адміністративного потенціалу в секторі IT, коригуванню процедур та методів роботи, зазначає Брюссель.

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В галузі енергетичної політики Київ ухвалив кілька важливих законодавчих актів. Однак необхідні подальші дії для забезпечення фінансової та політичної незалежності регулюючих органів енергетики. Щодо надійності постачань, Україні не вистачає важливих елементів правової бази для створення обов'язкових запасів нафти на випадок надзвичайних ситуацій. Країні необхідно буде оновити стратегічну структуру з урахуванням того, що сталося з початку повномасштабного російського вторгнення.

Україна має хороший адміністративний потенціал для зовнішніх комерційних відносин та добрий рівень нормативної відповідності законодавству ЄС. Як член СОТ майже 14 років Україна вже дотримується більшої частини основних багатосторонніх торговельних угод, якими слідує і Євросоюз.

Київ активно співпрацює з Брюсселем у боротьбі з кіберзагрозами та дезінформацією. Однак невирішеним питанням залишається ратифікація Римського статуту МКС та пов'язаних з ним документів. Крім того, необхідна додаткова робота щодо запобігання та припинення незаконного обігу зброї, боєприпасів та вибухових речовин, наголошує Єврокомісія.

Що з Молдовою та Грузією?

У Молдови та Грузії у цьому звіті найвищою оцінкою стала "трійка" - середня підготовленість. Кишинів отримав її у трьох розділах: наука та дослідження, зовнішні зв'язки, а також зовнішня політика, оборона та безпека. Тбілісі - у дев'яти: за тими ж пунктами, що й Молдова, а також у розділах вільного пересування капіталу, сервісу, фінансової політики, промислової політики, освіти та мистецтва, митного союзу.

У червневих доповідях Єврокомісія рекомендувала Раді ЄС надати статус кандидата як Молдові, так і Грузії. Однак останній - лише після вирішення проблеми політичного розколу, "залучаючи до співпраці всі політичні партії", що Тбілісі досі не зробив. Навпаки, ситуація загострилася із погіршенням здоров'я експрезидента Михайла Саакашвілі та відмовою суду відпустити його на лікування.

7 лютого в Брюсселі проходить сьома за ліком, але перша з того часу, як Молдова отримала статус кандидата, Рада асоціації ЄС-Молдова, де обговорюватимуться реформи та політичний діалог.

Якими будуть наступні кроки

Єврокомісія повідомить про прогрес трьох країн на шляху до здійснення пріоритетних реформ у рамках наступного "пакета розширення", запланованого на осінь 2023 року. Найімовірніше, це відбудеться у жовтні. У доповідях враховуватимуться зміни у політиці країн за період з червня 2022 року та будуть надані рекомендації щодо подальших реформ.

"ЄС ухвалить рішення щодо подальших кроків, коли всі умови, визначені у висновку Єврокомісії, будуть повністю виконані. Україна підкреслила свою рішучість виконати необхідні вимоги для якнайшвидшого початку переговорів про вступ", - йдеться у спільній декларації за підсумками саміту ЄС-Україна в Києві 3 лютого. Брюссель привітав намір Києва підготувати Національну програму адаптації законодавства ЄС на основі доповіді Єврокомісії щодо готовності України.

Після позитивної оцінки відповідності критеріям розпочнуться переговори про вступ - але лише за згодою всіх країн-членів Євросоюзу.

Переговори проводяться по кожному із шести тематичних блоків. Основний блок починає і завершує програму, те є визначальним для динаміки цих переговорів. Достатній прогрес щодо пріоритетних реформ - це прямий шлях до прискорення інтеграції з ЄС, збільшення інвестицій та фінансування.