Україну поки що не включили у звіт про розширення ЄС

Оцінку того, наскільки норми національного законодавства України, Молдови та Грузії адаптовані до європейського, Єврокомісія підготує до кінця року. Однак у звіт "Пакет розширення" вони потраплять не раніше 2023-го.

Єврокомісія не включила Україну та Молдову до звіту про оцінку прогресу країн-кандидатів у реалізації реформ, необхідних для набуття членства в ЄС. Цей документ, що має назву "Пакет розширення" і ухвалюється щороку, у середу, 12 жовтня на засіданні комітету Європарламенту у закордонних справах презентував єврокомісар з питань сусідства та розширення Олівер Варгеї.

У цьогорічному звіті оцінювалася готовністю до членства в ЄС країн Західних Балкан та Туреччини. За словами єврокомісара, наступного року до Пакету розширення будуть включені Україна, Молдова і Грузія. "А до кінця 2022 року ми представимо нашу оцінку щодо спроможності цих трьох країн взяти себе зобов'язання щодо членства в ЄС", - повідомив Варгеї.

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Брюссель готує третій елемент оцінки України, Молдови та Грузії

У цьому звіті йтиметься про те, наскільки країни-кандидати здатні ухвалити та адаптувати національне законодавство до європейського. Варгеї пояснив, що у червні цього року, коли Єврокомісія готувала свій висновок щодо надання Україні, Молдові та Грузії статусу країни-кандидата, цей елемент висновку не встигли підготувати, "бо ми не мали часу і ресурсів підготувати його настільки швидко". Нагадаємо, Україна подала заявку на вступ до ЄС 28 лютого, а вже 17 червня Єврокомісія офіційно надала Україні статус кандидата.

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Виступаючи перед євродепутатами, Варгеї зазначив, що подання Україною, Грузією та Молдовою заявки на вступ до ЄС на початку широкомасштабного російського вторгнення показало, що ці країни вбачають "центральну роль ЄС у забезпеченні миру та стабільності". За його словами, війна Росії проти України "фундаментально змінила європейський безепковий простір і піддала випробовуванню порядок, базований на принципах права". "У ці часи політика розширення ЄС як ніколи є стратегічною інвестицією у довготривалий мир і стабільність нашого континенту", - наголосив єврочиновник.