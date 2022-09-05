ЄК дасть оцінку України як країни-кандидата в ЄС у 2023 році

Європейська комісія планує завершити роботу над висновками за заявкою України на членство в ЄС до кінця року, заявив єврокомісар з питань сусідства та розширення Олівер Варгеї.

Європейська комісія (ЄК) надасть Україні оцінку стосовно статусу кандидата на членство в Європейському Союзі у 2023 році, заявив у понеділок, 5 вересня, єврокомісар з питань сусідства та розширення Олівер Варгеї.

"Ми дамо нашу оцінку Україні як країні-кандидату наступного року. Нещодавно ми (Європейська комісія - Ред.) підготували наші висновки і ще будемо працювати над іншою частиною висновків щодо рівня відповідності України законодавству ЄС. Ми маємо зробити це до кінця року", - сказав він у Брюсселі на пресконференції після завершення засідання Ради Асоціації Україна-ЄС.

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Єврокомісар наголосив, що попереду "ще багато роботи", та "головне - виконувати практичну роботу". Варгеї також зазначив, що між угодою про асоціацію України і ЄС та процесом набуття статусу членства є зв’язок, оскільки завдяки цій угоді Україна вже адаптувала своє законодавство до європейського за багатьма напрямами.

Як зазаначив своєю чергою прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, наразі угода про асоціацію України і ЄС виконана майже на 65 відсотків. "Ми дуже активно рухаємося і дійсно маємо амбіції завершити доволі швидко її виконання", - зазначив він.

Київ працює над виконанням рекомендацій - Шмигаль

Як підкреслив Шмигаль, одночасно з виконанням угоди про асоціацію, Київ взяв на себе зобов'язання виконати всі сім умов, які були поставлені разом з наданням Україні кандидата на вступ в ЄС.

"Відповідно при виконанні цих семи угод і при паралельному виконанні угоди про асоціацію ми маємо амбіцію найближчим часом, до кінця цього року чи на початку наступного, увійти у наступний етап наших відносин, саме в переговорні процедури, які передують наданню статусу члена ЄС" - сказав він в ході пресконференції.

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Наразі Денис Шмигаль перебуває з візитом у Брюсселі, де взяв участь у засіданні Ради асоціації Україна-ЄС. На полях заходу між Україною та ЄС було підписано п'ять секторальних угод.