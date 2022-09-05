ЄС надасть Україні 500 мільйонів євро бюджетної підтримки

Під час візиту прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля до Брюсселю між Україною та ЄС було підписано п'ять угод. Ці документи наближають Україну до вступу в ЄС та сприяють стійкості у війні проти Росії, вважає прем'єр.

Європейський Союз надасть Україні 500 мільйонів євро бюджетної підтримки. Відповідну угоду було підписано під час візиту прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля до Брюсселю. Про це повідомляється у Telegram-каналі українського прем'єра в понеділок, 5 вересня.

Кошти мають цільове призначення і підуть на забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, а також на підтримку малого фермерства, йдеться у повідомленні.



Окрім цього, між Україною та ЄС було підписано ще чотири угоди. За однією з них Єврокомісія збільшить бюджет на гранти для України на 122 мільйона євро. "Це дозволить забезпечити фінансування пріоритетних для України проєктів та прискорити їхнє отримання завдяки тому, що гранти можуть надаватися напряму органам державної влади, місцевого самоврядування та громадським організаціям", - зазначається в публікації.

Доступ до цифрових технологій та ІТ-систем

Ще одна підписана угода передбачає, що Україна приєднається до програми співробітництва в митній сфері з бюджетом майже в один мільярд євро. Митний безвіз, який має запрацювати з жовтня, дозволить українським митникам брати участь у розробці та використанні європейських електронних систем.

Інша угода стосується співпраці у податковій сфері Fiscalis. За рахунок її дії Державна податкова служба України зможе обмінюватися інформацією з колегами з ЄС, а також використовувати європейські ІТ-системи у галузі оподаткування.

Ще одна угода - про участь України в програмі ЄС "Цифрова Європа" - це частина цифрового безвізу з ЄС. Програма має бюджет у 7, 5 мільярда євро для розвитку проєктів у галузі кібербезпеки, штучного інтелекту, цифрових навичок та забезпечення використання технологій в економіці і суспільстві, пояснюється в повідомленні.

За словами Дениса Шмигаля, підписання всіх цих угод наближає Україну до вступу в Євросоюз та сприятиме стійкості у війні проти Росії.

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Високий представник ЄС запевнив у підтримці

В рамках візиту, український прем'єр-міністр також зустрівся з високим представником Європейського Союзу з зовнішньої та безпекової політики Жозепом Боррелем. Під час зустрічі високопосадовці обговорили військову підтримку України, посилення санкцій та конфіскацію російських активів, йдеться у Telegram-каналі Дениса Шмигаля.

Він наголосив, що Україна зацікавлена в ініціативі Борреля щодо започаткування військової місії ЄС з підтримки для України в рамках Спільної політики безпеки й оборони.

"Головним її завданням має стати організація базової та спеціальної підготовки українських військовослужбовців", - написав він.

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Глава європейської дипломатії, своєю чергою, заявив, що Брюссель й надалі буде підтримувати Україну."Європейський Союз продовжуватиме підтримувати Україну: політично, фінансово та військово. Так довго, як потрібно, та скільки потрібно. Перша мета – допомогти Україні закінчити війну. Довгострокова мета – підтримати Україну в досягненні миру", - йдеться у Twitter Борреля.

"Україна – це Європа, а Європа – це ваш дім", - заявив він у спільному відеозверненні з Денисом Шмигалем, напередодні восьмого засідання ради Асоціації Україна-ЄС, яке сьогодні проходить у Брюсселі.