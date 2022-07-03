Шмигаль: Україна не втратить статус кандидата на вступ до ЄС

Україну не позбавлять статусу кандидата в члени Євросоюзу, оскільки всі вимоги Європейської Комісії Київ виконає. Таке переконання висловив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю виданню "Лівий берег", опублікованому в неділю, 3 липня.

"Я не уявляю і не допускаю можливості, що статус кандидата може бути забраний, зупинений тощо. Ми виконували та перевиконували і в часі, і в кількості всі умови Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, і я впевнений, що Україна буде вчасно і ефективно проводити всі переговорні процедури, виконувати всі умови, які є, тому тут я не бачу сьогодні загроз", - визнав керівник українського уряду.

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Зокрема, Україна повинна заповнювати та відкривати переговорні процедури щодо 33 напрямків, а також виконати умови по семи напрямках - завершення реформ, які були вже розпочаті в Україні, наголосив Шмигаль.

Переваги від кандидатства в ЄС

Статус кандидата, за словами прем'єра, має низку переваг. "Перш за все, це доступ до європейських структур. Тобто, Україна на рівні офіційних органів, осіб, отримує доступ безпосередньо в інституції Європейської Комісії, і ми починаємо вчитися працювати уже в інституціях ЄС", - пояснив очільник Кабміну.

Також завдяки кандидатству Україна отримає фінансову підтримку у вигляді грантів та кредитів, зазначив він. Для країн-кандидатів, за словами Шмигаля, на наступні сім років у ЄС закладено понад 14 мільярдів євро підтримки - щорічно на країни-кандидати виділяється в середньому близько двох мільярдів євро грантової підтримки.

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Шмигаль згадав також "інструменти іншої передвступної допомоги", в рамках якої надається технічна допомога для розвитку, наприклад, сільських територій, сталого сільськогосподарського розвитку тощо. Крім того, для України відкриється доступ до Фонду солідарності ЄС. "Країни ЄС утворили Фонд солідарності, який мав наповнюватися коштами в розмірі до 800 мільярдів євро для підтримки і відновлення країн ЄС і країн-кандидатів від наслідків ковіду. Це вагомі інструменти для України, дуже корисні та привабливі", - запевнив прем'єр.

Допомога від ЄС для потреб держбюджету

За словами Шмигаля, вже зараз Україна домовилася про грошову підтримку на майже 29 мільярдів доларів США, з яких уже приблизно дев'ять мільярдів отримано. "Це допомога і від Європейського Союзу, і від Сполучених Штатів Америки, Канади. Окремо від країн-членів Європейського Союзу також є пряма бюджетна підтримка. Є грантова і кредитна підтримка від міжнародних фінансових інституцій: МВФ, Світовий банк, Міжнародний банк реконструкції і розвитку", - повідомив він.

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Нині Україні необхідна фіндопомога через зростання витрат під час війни, пояснив Шмигаль. "Утримання армії було близько 156 мільярдів гривень, це був бюджет Збройних Сил України й української армії на рік, то сьогодні близько 130 мільярдів - це щомісячна сума", - зазначив він. Також "сильно зросли соціальні виплати, витрати на розмінування, витрати на термінове відновлення, витрати на внутрішньо переміщених осіб", додав Шмигаль. "Місячний бюджет України складає близько 250 мільярдів гривень, з яких Україна отримує надходженнями від 70 до 100 мільярдів гривень від податкової, від митниці, це наш щомісячний бюджет. Є різниця, яка складає 4-5 мільярдів доларів - це щомісячна потреба", - пояснив прем'єр.