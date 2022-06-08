Світовий банк виділив Україні 1,5 мільярда доларів

Рада виконавчих директорів Світового банку (СБ) схвалила додаткове фінансування для України у розмірі 1,49 мільярда доларів, йдеться в повідомленні банку на сайті у ніч на середу, 8 червня. Кошти нададуть у рамках проєкту "Підтримка державних витрат для забезпечення сталого державного управління в Україні".

"Кошти за цим проєктом буде використано для виплати зарплати державним службовцям і вчителям", - зазначається в релізі.

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Згідно з повідомленням, проєкт отримав фінансові гарантії від Великобританії, Нідерландів, Литви, Латвії та паралельне фінансування від Італії. Також він забезпечуватиметься внесками з нового багатостороннього донорського трастового фонду.

Проєкт Світового банку спрямовано на підтримку доступу до базових сервісів мешканців України. "Збереження цих основних послуг та спроможності уряду їх надавати важливі для запобігання подальшому погіршенню умов життя та бідності в Україні, враховуючи вже заподіяні війною страждання людям", - зазначив регіональний директор СБ у справах країн Східної Європи Аруп Банерджі. Він додав, що збереження дієвих можливостей уряду стане фундаментом будь-якого відновлення та реконструкції в майбутньому.

Нове фінансування є частиною пакету підтримки у понад 4 мільярди доларів від Світового банку. Близько 2 мільярди вже виплатили Україні.