Зерно, фіндопомога і право на оборону: що вирішив саміт ЄС щодо України

Найбільшим досягненням для ЄС на саміті в Брюсселі 30-31 травня стала домовленість про ембарго на російську нафту. Таким чином лідери країн Євросоюзу розблокували шостий пакет санкцій щодо Росії за її війну проти України. Утім, на цьому саміті було багато інших рішень, які стосувалися України.

Червневий саміт розгляне статус кандидата на членство для України

Постійні відеозвернення президента України Володимира Зеленського стали невід'ємною частиною воєнного часу. Так само, як і на саміті ЄС у березні, цього разу Зеленському знову дали можливість звернутися до лідерів держав Євросоюзу. "Ніколи європейський дім не був завершений без України. Не буде. Ніколи не буде повноцінної європейської сили без України", - зазначив він і закликав своїх європейських колег на саміті 23-24 червня затвердити "на стратегічному рівні" статус кандидата у члени ЄС для України.

"Ми відкидаємо будь-які намагання відшукати нікому не потрібну будь-яку альтернативу або знайти щось іще для України. Для нас потрібно бути такими, як ви. Ми хочемо, щоб Україна отримала статус кандидата. Ми виконали всі необхідні критерії для цього статусу, і ті окремі, деякі держави, які ще досі не впевнені у нас, я переконаний, змінять свою думку", - додав Зеленський.

Щодо цього підсумкова заява саміту пообіцяла таке: "Європейська Рада бере до уваги підготовку Єврокомісією висновків щодо заявки на членство у ЄС України, а також Республіки Молдова та Грузії, та повернеться до цього питання на червневій зустрічі". Це важливе досягнення для України, адже до цього у Брюсселі говорили, що будуть дивитися, чи ставити питання статусу кандидата на порядок денний червневого саміту. Теперішня обіцянка все ще не означає, що на ньому це питання однозначно будуть вирішувати, але його щонайменше обговорять.

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Макрофінансова допомога на дев'ять мільярдів

Зараз Україна потребує через війну близько п'яти мільярдів євро щомісяця на покриття своїх нагальних потреб. У комюніке саміту зазначається, що ЄС готовий виділити Україні до дев'яти мільярдів євро макрофінансової допомоги. Тепер Єврокомісія підготує формальну пропозицію цього, після чого її розглядатимуть Рада ЄС і Європарламент. Щоправда, поки відкритим залишається питання, чи буде якась частина цих грошей виділена у вигляді грантів. Зазвичай макрофін - це позики під низькі відсотки, але у ситуації війни в ЄС звучать заклики надати Києву й гранти.

Саміт ЄС підтримав і платформу для відбудови України, яку ініціювала Єврокомісія. Лідери країн об'єднання обговорили й питання конфіскації російських активів для фінансування відновлення України. Утім, тут результати саміту незначні. На ньому закликали Раду ЄС "швидко вивчити" останні пропозиції Єврокомісії. У заяві саміту також зазначили, що підтримують пошук "інших варіантів", які відповідають європейському та міжнародному праву, "включно з варіантами, спрямованими на використання заморожених російських активів для підтримки відбудови України".

Лідери країн ЄС пообіцяли "продовжувати посилювати здатність України захищати її територіальну цілісність і суверенітет". "Євросоюз непохитний у своїй відданості допомагати Україні реалізовувати невід'ємне право на самозахист від російської агресії та будувати мирне, демократичне і заможне майбутнє", - ідеться у комюніке саміту.

ЄС вимагає від Росії розблокувати Одеський порт

На другий день саміту немалу увагу приділили продовольчій безпеці. Через блокаду Росією українських морських портів, передусім у Одесі, Україні стало дуже складно експортувати зерно. Зараз у ній заблоковані близько 20 мільйонів тонн сільськогосподарської продукції. У Єврокомісії у травні представили план, як допомогти вивезти хоча в частину цього зерна через країни ЄС. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) заявила після саміту, що раніше Україна експортувала в середньому п'ять мільйонів тонн на місяць. Зараз вдається це робити в межах від 200 тисяч до одного мільйона тонн.

Лідери ЄС різко засудили "руйнування та незаконне привласнення Росією сільськогосподарської продукції України". У комюніке також закликали Москву припинити атаки на українську транспортну інфраструктуру та зняти блокаду портів у Чорному морі, передусім Одесі. Також на саміті попросили держави ЄС прискорити роботу над "транспортними коридорами солідарності" та допомагати Україні експортувати продовольство. Варіант вивезення зерна через Білорусь і порти у державах Балтії у комюніке не згадали, хоча він також обговорюється. Утім, через нинішній курс Мінська такий варіант не користується популярністю.

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