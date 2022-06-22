Київ хоче виконати умови статусу кандидата ЄС до кінця року

Україна до кінця року планує виконати вимоги Європейської комісії щодо надання статусу кандидата в члени ЄС. Про це у середу, 22 червня, заявила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

"Ми розраховуємо так, що до кінця року реалізація всіх цих кроків можлива. Я думаю, що більшість із них ми можемо реалізувати навіть швидше. Це стосується певного законодавства та реалізації технічних завдань", - сказала вона на брифінгу в медіацентрі "Україна".

За словами Стефанішиної, нині вже готується дорожня карта реалізації рекомендацій, і невдовзі вона буде представлена та затверджена президентом України.

Також віцепрем'єрка нагадала, що наприкінці року Єврокомісія підготує висновки та оцінку того, наскільки ефективно Україна впоралася з реалізацією рекомендацій. За словами Стефанішиної, кожен із кроків "слугує інтересам України", і вони не є складними або невиконуваними.

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Статус кандидата, окрім важливого політичного сигналу, дає Україні доступ до структурних фондів ЄС, додала віцепрем'єрка. "Це абсолютно не порівнювані кошти з тими, які ми мали до цього. Ці кошти будуть спрямовані на відбудову України та побудову сталої економіки. Мова йде про сотні мільярдів євро, які стануть доступними після отримання статусу кандидата", - зауважила Стефанішина.

Сім умов ЄС

17 червня, Єврокомісія рекомендувала визнати Україну кандидатом на вступ до ЄС, але при цьому запропонувала сім умов, які Києву треба буде виконати. При цьому виконати їх треба буде не до, а після отримання статусу кандидата.

Першою умовою є впровадження процедури відбору суддів Конституційного суду, "включно з процесом попереднього відбору, заснованого на оцінці їхньої незаплямованості та професійних навичок, у відповідності до рекомендацій Венеціанської комісії". Другою - завершити перевірку кандидатів до Вищої ради юстиції та відбір кандидатів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Ще два завдання стосуються боротьби з корупцією. Ідеться про завершення призначення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, проведення конкурсу на директора Національного антикорупційного бюро, а також обвинувачення та вироки корупціонерам. Крім того, слід привести у відповідність до міжнародних стандартів законодавство з відмивання грошей, а також ухвалити стратегічний план реформування правоохоронного сектора.

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П'яте і шосте завдання пов'язані з деолігархізацією. А саме, впровадити антиолігархічний закон, щоправда, у відповідності до думки Венеціанської комісії. Також від України очікують затвердження нового закону щодо медіа, який би відповідав нормам ЄС.

Сьома умова - впровадити рекомендації Венеціанської комісії, які стосуються національних меншин. Ідеться про закон про освіту від 2017 року, який став причиною конфлікту між Будапештом і Києвом.

Очікується, що рішення надати Україні статус кандидата в члени ЄС ухвалять на засіданні Європейської ради, яке відбудеться в Брюсселі 23-24 червня. При цьому усі країни ЄС вже підтвердили згоду на надання Україні статусу кандидата.