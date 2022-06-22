Усі держави ЄС підтримують надання Україні статусу кандидата

Усі 27 держав-членів Європейського Союзу підтримують надання Україні та Молдові статусу кандидата на вступ до ЄС, а Грузії - лише європейської перспективи. Під час обговорень цього питання на засіданні постійних представників країн Євросоюзу 20 червня та Ради ЄС 21 червня жодна з держав не висловила заперечень наданню Україні статусу кандидата. Про це кореспонденту DW розповіли дипломати низки країн об'єднання.

Усі джерела очікують, що глави держав і урядів країн Євросоюзу на своєму саміті в Брюсселі 23-24 червня погодять надання статусу кандидата Україні та Молдові, як це і рекомендувала Європейська Комісія. Для цього необхідна одностайна підтримка лідерів усіх 27 держав.

Це підтверджує і останній проєкт заяви саміту ЄС, з яким ознайомився кореспондент DW, де говориться: "Європейська Рада вирішила надати статус країни-кандидата Україні та Республіці Молдова. Єврокомісію запрошено звітувати Раді ЄС щодо виконання умов, визначених у висновках Єврокомісії щодо відповідних заявок на членство, у рамках її регулярного пакета з політики розширення. Рада ЄС вирішить щодо подальших кроків, як тільки всі ці умови будуть виконані".

Останніми тижнями були кілька країн, які вагалися або ж мали певні застереження. Утім, після візиту лідерів Німеччини, Франції, Італії та Румунії до Києва, а також після публікації висновку Єврокомісії ніхто більше не висловлює сумнівів.

У ЄС очікують від України реформ після надання статусу кандидата

Для деяких держав, зокрема Нідерландів і Німеччини, було дуже важливо, що Єврокомісія представила сім умов, які Києву потрібно буде виконати після отримання статусу кандидата. "Я думаю, що Єврокомісія знайшла гарний компроміс. Є багато домашньої роботи в сфері економіки, а також у сфері верховенства права та протидії корупції (…) Але Нідерланди вирішили з повною упевненістю слідувати рекомендації Єврокомісії", - заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, якого цитує агенція AP.

Деякі джерела DW очікують, що на саміті президенти та прем'єри можуть детальніше заглибитися в умови статусу кандидата. Тому не виключено, що остаточні домашні завдання з реформ для Києва можуть виглядати дещо інакше, ніж у рекомендації Єврокомісії. Щоправда, остаточно погоджувати деталі буде Рада ЄС, яка формально повинна буде ще затвердити статус кандидата.

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Євроінтеграція Західних Балкан

Для інших держав важливо, щоби під час розгляду європейської перспективи України, а також Молдови та Грузії не забули про Західні Балкани. Зараз ідеться передусім про те, щоби зняти блокування Болгарією старту переговорів про вступ до ЄС Північної Македонії та Албанії. Для цього у першій половині дня 23 червня планують провести окремий саміт ЄС-Західні Балкани. Зокрема, на необхідності прогресу щодо євроінтеграції Західних Балкан наголошує Австрія. Утім, за інформацією DW, Відень не має наміру блокувати статус кандидата для України чи Молдови, якщо не буде прогресу щодо Західних Балкан.