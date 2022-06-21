У Раді ЄС заявили про згоду з питання статусу кандидата для України

У Раді ЄС панує "цілковита згода" щодо просування питання надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу. Про це за підсумками засідання Ради Євросоюзу із загальних питань у Люксембургу у вівторок, 21 червня, повідомив Клеман Бон, міністр-делегат з європейських питань Франції, котра у цьому півріччі головує у Раді ЄС.

За його словами, міністри підготували питання заявок України, Молдови та Грузії для розгляду главами держав і урядів на саміті ЄС 23-24 червня. "У нас сьогодні була дискусія, яка показала широку згоду, я навіть скажу цілковиту згоду щодо просування з цих питань, передусім що стосується можливості визнання статусу кандидата для України у найближчому майбутньому", - заявив Бон, якого цитує кореспондент DW. Він зауважив, що тепер це питання в руках лідерів країн Євросоюзу, але міністри попрацювали над знаходженням спільної позиції.

Клеман Бон уточнив, що кожна з трьох країн - Україна, Молдова та Грузія - будуть розглядатися окремо, адже й умови статусу кандидата, запропоновані Єврокомісією, різняться. "Зараз у Європі є воля сказати Україні, можливо також іншим, але саме Україні, що час дискусії щодо європейської інтеграції почався. І це має як символічне значення, так і є конкретною справою", - додав він.

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Представник французького уряду наголосив, що надання статусу кандидата не означає негайного вступу до ЄС. "Оскільки процес (приєднання до Євросоюзу. - Ред.) є складним і довгим, то ми запропонували додатковий захід - не як заміну, а як доповнення - який президент (Французької. - Ред.) республіки назвав європейською політичною спільнотою (лінк: 61740809)", - зауважив Бон. На Раді ЄС також обговорили деталі цієї ініціативи Парижа.

17 червня Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата на членство у ЄС, водночас сформулювавши сім завдань, які Україні треба виконати.

Очікується, що питання надання статусу кандидата розглянуть президенти та прем'єри країн ЄС на своєму саміті у Брюсселі 23-24 червня. Для позитивного рішення потрібна одностайна підтримка всіх 27 держав Євросоюзу.

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