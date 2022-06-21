 У Раді ЄС заявили про згоду з питання статусу кандидата для України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.06.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У Раді ЄС заявили про згоду з питання статусу кандидата для України

Рада ЄС обговорила питання надання Україні, Молдові та Грузії європейської перспективи та статусу кандидата. Передусім щодо України є згода рухатися далі, але остаточне рішення ухвалюватимуть на саміті ЄС.

Symbolbild Ukraine EU Beitritt

У Раді ЄС панує "цілковита згода" щодо просування питання надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу. Про це за підсумками засідання Ради Євросоюзу із загальних питань у Люксембургу у вівторок, 21 червня, повідомив Клеман Бон, міністр-делегат з європейських питань Франції, котра у цьому півріччі головує у Раді ЄС.

За його словами, міністри підготували питання заявок України, Молдови та Грузії для розгляду главами держав і урядів на саміті ЄС 23-24 червня. "У нас сьогодні була дискусія, яка показала широку згоду, я навіть скажу цілковиту згоду щодо просування з цих питань, передусім що стосується можливості визнання статусу кандидата для України у найближчому майбутньому", - заявив Бон, якого цитує кореспондент DW. Він зауважив, що тепер це питання в руках лідерів країн Євросоюзу, але міністри попрацювали над знаходженням спільної позиції.

Клеман Бон уточнив, що кожна з трьох країн - Україна, Молдова та Грузія - будуть розглядатися окремо, адже й умови статусу кандидата, запропоновані Єврокомісією, різняться. "Зараз у Європі є воля сказати Україні, можливо також іншим, але саме Україні, що час дискусії щодо європейської інтеграції почався. І це має як символічне значення, так і є конкретною справою", - додав він.

Читайте також: Україна, Молдова, Грузія: хто краще готовий до статусу кандидата в члени ЄС

Представник французького уряду наголосив, що надання статусу кандидата не означає негайного вступу до ЄС. "Оскільки процес (приєднання до Євросоюзу. - Ред.) є складним і довгим, то ми запропонували додатковий захід - не як заміну, а як доповнення - який президент (Французької. - Ред.) республіки назвав європейською політичною спільнотою (лінк: 61740809)", - зауважив Бон. На Раді ЄС також обговорили деталі цієї ініціативи Парижа.

17 червня Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата на членство у ЄС, водночас сформулювавши сім завдань, які Україні треба виконати

Очікується, що питання надання статусу кандидата розглянуть президенти та прем'єри країн ЄС на своєму саміті у Брюсселі 23-24 червня. Для позитивного рішення потрібна одностайна підтримка всіх 27 держав Євросоюзу.

Читайте також: Президентка Єврокомісії: Україні потрібні реформи і модернізація

Дивитись відео 05:12

Воєнні злочини Росії в Україні: за яких умов можливий суд (29.03.2022)

Реклама

Докладно

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська (архівне фото)

Тихановська в ПАРЄ: На агресора треба накладати санкції

Глави країн-членів Ради Європи зберуться на саміт у листопаді для створення механізмів реагування на загрози безпеці.  

Купюри євро

Економіка Заходу: тривога через інфляцію та боротьбу з нею

Зростання ВВП, падіння на біржах, обвал криптовалют, підвищення ставок ФРС та ЄЦБ. DW проаналізувала, що це означає.  