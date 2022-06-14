Віцепрезидент Єврокомісії: Ми не можемо сказати "ні" Україні

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Україні не можна відмовити у наданні статусу кандидата на вступ в Євросоюз, вважає віцепрезидент Єврокомісії Франс Тіммерманс. Утім, він розуміє причини занепокоєння щодо "занадто швидкого вступу".
Віцепрезидент Європейської Комісії (ЄК) Франс Тіммерманс переконаний, що Євросоюз не може відмовити Україні, яка зараз бореться за європейські цінності, у праві на набуття статусу кандидата на членство в спільноті. Про це він сказав в ефірі австрійського суспільного мовника ORF, повідомило видання Kurier в понеділок, 13 червня.
За його словами, "українці зараз захищають наші європейські цінності", і з огляду на це, якщо вони просять надати їм можливість приєднатися до ЄС, "ми не можемо сказати ні".
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Водночас віцепрезидент Єврокомісії зауважив, що Україна ще не готова до членства, і він розуміє причини занепокоєння деяких країн-членів, що пов'язані з занадто швидким можливим вступом до ЄС країни, що понівечена війною". "Ми взагалі не можемо назвати жодної дати", - додав єврофункціонер.
Представник України при Європейському Союзі Всеволод Ченцов в інтерв'ю DW у понеділок наголосив, що Києву "дуже важливо" отримати статус кандидата на вступ до ЄС зараз, оскільки це дасть надію країні, що веде війну проти Росії і стоїть перед "екзистенційним викликом". "Для нас це зелене світло, ця відповідь "так" від Європейського Союзу є чимось, що дає надію українському народу, підвищує бойовий дух української армії та задає напрямок для розвитку країни у середньо- та довготерміновому майбутньому", - вважає Ченцов.
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Він також запевнив країни-члени ЄС, які мають сумніви щодо стану судової системи, верховенства права та корупції в Україні, у тому, що Україна набагато далі просунулась в цих питаннях, аніж країни, які приєднались до ЄС чи отримали статус кандидата ще в дев'яностих роках минулого століття. Ченцов зазначив, що Україна "не конкурує ані з Молдовою, ані з Грузією" у питанні набуття статусу кандидата на вступ до ЄС, але "Україна перебуває в "винятковій ситуації".
Нагадаємо, 23-24 червня під час саміту ЄС розглядатимуть питання надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС. 17 червня Єврокомісія має завершити роботу над висновком щодо готовності Києва до набуття відповідного статусу.