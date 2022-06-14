Віцепрезидент Єврокомісії: Ми не можемо сказати "ні" Україні

Віцепрезидент Європейської Комісії (ЄК) Франс Тіммерманс переконаний, що Євросоюз не може відмовити Україні, яка зараз бореться за європейські цінності, у праві на набуття статусу кандидата на членство в спільноті. Про це він сказав в ефірі австрійського суспільного мовника ORF, повідомило видання Kurier в понеділок, 13 червня.

За його словами, "українці зараз захищають наші європейські цінності", і з огляду на це, якщо вони просять надати їм можливість приєднатися до ЄС, "ми не можемо сказати ні".

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Водночас віцепрезидент Єврокомісії зауважив, що Україна ще не готова до членства, і він розуміє причини занепокоєння деяких країн-членів, що пов'язані з занадто швидким можливим вступом до ЄС країни, що понівечена війною". "Ми взагалі не можемо назвати жодної дати", - додав єврофункціонер.

Ченцов: Статус кандидата на вступ до ЄС дасть надію країні

Представник України при Європейському Союзі Всеволод Ченцов в інтерв'ю DW у понеділок наголосив, що Києву "дуже важливо" отримати статус кандидата на вступ до ЄС зараз, оскільки це дасть надію країні, що веде війну проти Росії і стоїть перед "екзистенційним викликом". "Для нас це зелене світло, ця відповідь "так" від Європейського Союзу є чимось, що дає надію українському народу, підвищує бойовий дух української армії та задає напрямок для розвитку країни у середньо- та довготерміновому майбутньому", - вважає Ченцов.

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Він також запевнив країни-члени ЄС, які мають сумніви щодо стану судової системи, верховенства права та корупції в Україні, у тому, що Україна набагато далі просунулась в цих питаннях, аніж країни, які приєднались до ЄС чи отримали статус кандидата ще в дев'яностих роках минулого століття. Ченцов зазначив, що Україна "не конкурує ані з Молдовою, ані з Грузією" у питанні набуття статусу кандидата на вступ до ЄС, але "Україна перебуває в "винятковій ситуації".

Нагадаємо, 23-24 червня під час саміту ЄС розглядатимуть питання надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС. 17 червня Єврокомісія має завершити роботу над висновком щодо готовності Києва до набуття відповідного статусу.