У Парижі вважають, що на вступ України до ЄС піде 15-20 років

Держсекретар Франції у справах Європи Клеман Бон заявив, що на вступ України до Євросоюзу піде "15 чи 20 років".

"Ми маємо бути чесними. Якщо ви говорите, що Україна збирається вступити до ЄС через шість місяців, рік чи два, ви брешете, - сказав Клеман Бон під час інтерв'ю для Radio J. Можливо, це відбудеться через 15 чи 20 років, це забере багато часу".

"Я не хочу пропонувати українцям якісь ілюзії чи брехню", - сказав він, повторивши пропозицію президента Франція Еммануеля Макрона щодо нового політичного об'єднання у Європі, яке дозволить Україні швидше інтегруватися до ЄС, пише AFP. За словами Бона, пропозиція Макрона не є альтернативою приєднання до європейської політичної спільноти та не перешкоджає майбутньому членству.

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Нове об'єднання довкола ЄС

9 травня у Європарламенті Еммануель Макрон заявив, що нинішні правила ЄС можуть призвести до того, що процес вступу до Євросоюзу для України триватиме кілька років або десятиліть. "Навіть якщо ми надамо їм (Україні. - Ред.) статус кандидата завтра, то ми всі чудово знаємо, що процес того, щоб дозволити їм приєднатися, займе декілька років, а по суті, без жодних сумнівів, декілька десятиліть", - заявляв французький лідер.

У зв'язку з цим він запропонував побудувати ширшу політичну спільноту демократичних держав довкола ЄС для "співробітництва у сфері безпеки, енергетики, транспорту, інвестицій, інфраструктури та пересуванні людей".

Ідею Макрона підтримав канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz). "Я однозначно хочу сказати, що це є дуже цікавою пропозицією", - повідомляв Шольц 9 травня журналістам, додавши, що він є "дуже задоволений цією пропозицією, яку ми обговорюємо разом".