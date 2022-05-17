Макрон пообіцяв Зеленському "активізацію" постачання зброї

Президент Франції Еммануель Макрон під час телефонної розмови 17 травня із президентом України Володимиром Зеленським запевнив українського колегу, що постачання зброї Україні активізуються найближчими днями та заявив, що Франція готова відповісти на додаткові запити про допомогу, йдеться у повідомленні Єлисейського палацу.

Макрон також сказав Зеленському, що заявка України на вступ до ЄС буде розглянута на саміті у червні, а також повторив ідею про створення нової політичної спільноти довкола ЄС задля полегшення інтеграції України.

Натомість президент України Володимир Зеленський написав у Twitter, що розповів Макрону про перебіг бойових дій, операцію з порятунку військових з "Азовсталі", а також порушив питання про постачання пального в Україні.

Нове об'єднання довкола ЄС

У своєму виступі від 9 травня у Європарламенті Еммануель Макрон заявив, що нинішні правила ЄС можуть призвести до того, що процес вступу до Євросоюзу для України триватиме кілька років або десятиліть. "Навіть якщо ми надамо їм (Україні. - Ред.) статус кандидата завтра, то ми всі чудово знаємо, що процес того, щоб дозволити їм приєднатися, займе декілька років, а по суті, без жодних сумнівів, декілька десятиліть", - заявляв.

У зв'язку з цим він запропонував побудувати ширшу політичну спільноту демократичних держав довкола ЄС для "співробітництва у сфері безпеки, енергетики, транспорту, інвестицій, інфраструктури та пересуванні людей".

Ідею Макрона підтримав канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz). "Я однозначно хочу сказати, що це є дуже цікавою пропозицією", - повідомляв Шольц 9 травня, журналістам, додавши, що він є "дуже задоволений цією пропозицією, яку ми обговорюємо разом".