Україна очікує статус кандидата на вступ до ЄС у червні - ОПУ

Опитувальник зі вступу до Європейського Союзу, який очільниця Європейської Комісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) передала під час візиту до Києва 8 квітня президенту України Володимиру Зеленському, заповнено повністю. Про це у неділю, 17 квітня, повідомив заступник голови Офісу президента Ігор Жовква.

"Як і обіцяв президент голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, коли вона відвідувала 8 квітня Україну, українська сторона заповнить опитувальник. На сьогодні минув тиждень. І сьогодні можу констатувати, що документ з української сторони заповнений", - цитує Жовкву агенція "Інтерфакс-Україна".

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За його словами, після отримання заповненого опитувальника ЄК готуватиме рекомендацію щодо виконання Україною копенгагенських критеріїв вступу до ЄС. Україна, своєю чергою, розраховує на набуття статусу країни-кандидата на вступ до ЄС вже в червні поточного року.

"Чекаємо, що рекомендація буде позитивною, а далі м'яч буде на боці держав-членів ЄС. У червні відбудеться засідання Європейської Ради, де ми очікуємо надання Україні статусу країни-кандидата на членство в ЄС... Далі мають розпочатися переговори про вступ. І коли ми такі переговори проведемо, можна вже говорити про повноцінне членство України в ЄС", - сказав Жовква в ефірі телемарафону.

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"Ми говоримо про прискорену процедуру. Ми не можемо дозволити собі 10-15-20 років таких переговорів. Переговори мають бути проведені швидко. Україна на це заслуговує, і більшість держав-членів ЄС нас у цьому підтримують", - додав заступник глави ОПУ.

Україна подала заявку про вступ до Євросоюзу 28 лютого, незадовго після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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