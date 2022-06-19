Канцлер Німеччини закликав спростити процедуру вступу до ЄС

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) виступає за реформу Євросоюзу для спрощення прийому нових членів. Про це він сказав в інтерв'ю агентству dpa у суботу, 18 червня.

За словами Шольца, готуватися до вступу мають не лише кандидати. Самій європейській спільноті також слід займатися підготовкою до прийому нових членів. "Для цього необхідно модернізувати свої структури та процеси ухвалення рішень. Не завжди можна одностайно винести рішення, навіть якщо сьогодні процедура передбачає одностайність", - переконаний канцлер ФРН. За його словами, це питання він хоче порушити на саміті ЄС 23-24 червня.

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Глави держав та урядів 27 країн-учасниць ЄС розглянуть заявки на членство України, Молдови та Грузії. Єврокомісія рекомендувала надати першим двом країнам статус офіційних кандидатів на вступ до Євросоюзу. Шольц також чітко висловився за підтримку цього підходу під час візиту до Києва 16 червня.

Надання статусу кандидата можливе лише за одностайної підтримки країн-членів. У ЄС вже давно точаться дискусії щодо пом'якшення цього принципу, зазначає агентство dpa. Однак рішення про реформування підходу може бути ухвалено також усіма державами - учасницями спільноти.

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Канцлер ФРН хоче надіслати імпульс Західним Балканам

Тиждень тому Європарламент (ЄП) закликав до проведення з’їзду для схвалення всеосяжної реформи ЄС. ЄП закликає майже в усіх сферах політики відійти від підходу, що передбачає схвалення абсолютною більшістю голосів країн-учасниць.

Канцлер ФРН також сподівається, що саміт надішле імпульс Західним Балканам, які очікують на вступ до ЄС вже майже два десятиліття. "Ми повинні показати державам Західних Балкан, що ми налаштовані серйозно. Албанія та Північна Македонія відповідають усім вимогам для початку предметних переговорів щодо вступу до ЄС - і вони мають розпочатися зараз", - зазначив Шольц.

Питання про статус кандидата для Києва розглянуть 23-24 червня

Єврокомісія (ЄК) 17 червня рекомендувала надати Україні статус кандидата на членство в ЄС. Аналогічну рекомендацію у Брюсселі надали і щодо Молдови. Щодо Грузії, то ЄК визнала європейську перспективу Тбілісі, проте країні - перед наданням статусу кандидата - треба буде запровадити широку низку реформ.

Перетворення мають трапитись і у двох інших державах. Для України - це сім кроків, для Молдови - дев'ять. Грузії треба буде виконати 12 умов.