Шольц закликав почати переговори щодо вступу Північної Македонії до ЄС

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) закликав негайно почати переговори щодо вступу Північної Македонії до ЄС, оскільки країна виконала відповідні вимоги, передає агенство dpa у суботу, 11 червня.

"Переговори щодо приєднання, які були обіцяні два роки тому, мають розпочатися зараз. У будь-якому разі, я активно за це виступатиму", - заявив Шольц за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром Північної Македонії Дімітаром Ковачевскі у Скоп'є.

За словами канцлера, Німеччина серйозно ставиться до інтеграції західнобалканських держав до Євросоюзу. "ЄС дав слово, зокрема, Північній Македонії, яка виконала усі вимоги для початку переговорів про вступ", - нагадав Шольц, який відзначив "політичну волю", яка дозволила країни досягти взаєморозуміння з Грецією. "Ми, як Євросоюз, теж зобов'язані виконувати наші власні обіцянки", - закликав Шольц.

Канцлер також зазначив, що Північна Македонія підтримує позицію ЄС та санкції проти Росії. "Це ще один доказ того, наскільки міцно Північна Македонія дотримується європейських цінностей та готова їх відстоювати", - сказав Шольц.

Північна Македонія очікує початок переговорів у червні

Як передає dpa, прем'єр-міністр Північної Македонії Ковачевскі висловив сподівання, що червневий саміт ЄС підтвердить початок переговорів щодо вступу країни до ЄС. "Ми очікуємо на крок, якого заслуговуємо. Візит канцлера Шольца є переконливим сигналом того, що Берлін визнає, що ми відповідаємо критеріям для початку переговорів про вступ", - сказав він.

Північна Македонія вже 17 років перебуває у статусі кандидата на вступ до ЄС. У червні 2020 року Єврокомісія фактично дала зелене світло переговорам, але вони були заблоковані Болгарією через суперечку щодо прав болгарської меншини у Північній Македонії.

"Ми бачимо, що у Болгарії є політична нестабільність, ми не маємо на це жодного впливу, ми не можемо це коментувати чи інтерпретувати", - сказав Ковачевскі за результатами переговорів з Шольцем. За словами македонського прем'єра, країна веде переговори з Болгарією щодо усунення перешкод на вступ до ЄС, але якихось конкретних домовленостей у спільному документів поки зафіксовано не було.



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