Німеччина виділить Україні 1 млрд євро грантової допомоги

Міністр фінансів України Сергій Марченко та федеральний міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер (Christian Lindner) в п'ятницю, 24 червня, підписали угоду між урядами двох країн про надання Україні 1 млрд євро грантового фінансування, повідомляється на сайті міністерства фінансів України в суботу.

“Ми сподіваємось отримати кошти вже найближчим часом. Цей грант є надзвичайно вагомим внеском для підтримки нашої держави у цей непростий час”, – цитує пресслужба міністерства слова Марченко.

Кошти будуть спрямовані до держбюджету України для фінансування першочергових соціальних та гуманітарних видатків під час воєнного стану. З початку агресії Росії проти України, Німеччина вже надала Україні довгострокове пільгове кредитування загальним обсягом 300 млн євро, нагадує український мінфін.

За посередництва МВФ

Угода між урядами країн підписана в рамках механізму адміністративного рахунку Міжнародного валютного Фонду. У квітні 2022 року МВФ прийняв рішення про створення цього рахунку для зарахування коштів у вигляді частки спеціальних прав запозичень (SDR) від країн-донорів на користь України.

Усі залучені кошти спрямовуються на підтримку фінансової стабільності України у формі грантів або кредитів.

17 червня до держбюджету України надійшли перші кошти за цим механизмом – 773 млн доларів кредиту на пільгових умовах від Канади. Строк погашення кредиту – 10 років, процентна ставка – 1,69% річних.