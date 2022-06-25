Німеччина виділить Україні 1 млрд євро грантової допомоги

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Міністри фінансів Німеччини та України підписали угоду про мільярд євро фінансової допомоги. Кошти спрямують на соціальні та гуманітарні видатки українського уряду.
Міністр фінансів України Сергій Марченко та федеральний міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер (Christian Lindner) в п'ятницю, 24 червня, підписали угоду між урядами двох країн про надання Україні 1 млрд євро грантового фінансування, повідомляється на сайті міністерства фінансів України в суботу.
“Ми сподіваємось отримати кошти вже найближчим часом. Цей грант є надзвичайно вагомим внеском для підтримки нашої держави у цей непростий час”, – цитує пресслужба міністерства слова Марченко.
Кошти будуть спрямовані до держбюджету України для фінансування першочергових соціальних та гуманітарних видатків під час воєнного стану. З початку агресії Росії проти України, Німеччина вже надала Україні довгострокове пільгове кредитування загальним обсягом 300 млн євро, нагадує український мінфін.
Угода між урядами країн підписана в рамках механізму адміністративного рахунку Міжнародного валютного Фонду. У квітні 2022 року МВФ прийняв рішення про створення цього рахунку для зарахування коштів у вигляді частки спеціальних прав запозичень (SDR) від країн-донорів на користь України.
Усі залучені кошти спрямовуються на підтримку фінансової стабільності України у формі грантів або кредитів.
17 червня до держбюджету України надійшли перші кошти за цим механизмом – 773 млн доларів кредиту на пільгових умовах від Канади. Строк погашення кредиту – 10 років, процентна ставка – 1,69% річних.