Членство в ЄС: Зеленський, Стефанчук і Шмигаль підписали спільну заяву

Президент України Володимир Зеленський, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук і прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні парламенту в п'ятницю, 1 липня, підписали спільну заяву щодо стратегічної мети України - повноцінного членства в Європейському Союзі.

"Сьогодні ми підписуємо спільну заяву, яка є сигналом єдності всіх гілок влади й свідченням нашої рішучості в досягненні стратегічної мети України, а саме - повноцінного членства в ЄС. І підписання цієї заяви має означати те саме, що й підписання заявки на вступ на п'ятий день війни", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що шлях України до членства в ЄС не має займати роки або десятиліття. "Ми маємо долати цей шлях швидко. Наскільки це можливо - це залежить від нас. Зробити нашу частину роботи ми маємо ідеально, щоб дати змогу нашим друзям у ЄС так само швидко, так само консолідовано ухвалити для нас іще одне історичне рішення", - зазначив він.

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Розширення співпраці з ЄС і непопулярні рішення

Зеленський нагадав, що Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС у рекордно короткий термін - 115 днів. "Ми маємо готувати державу до початку переговорів про членство так само інтенсивно й так само відповідально, як готували рішення про кандидатство", - наголосив він.

Нині Україна вже підписала "транспортний та авіаційний безвізи" із ЄС, приєдналися до спільної європейської енергетичної мережі, а також отримала максимально відкритий доступ до європейського ринку - без мит і квот, наголосив він. "На черзі - "митний безвіз", "цифровий безвіз", тобто приєднання України до програми "Цифрова Європа". Ми маємо значно прискорити роботу над "промисловим безвізом". І, звичайно, маємо досягти рішення про скасування плати за роумінг між Україною та країнами Євросоюзу на постійній основі", - наголосив Зеленський.

За його словами, угода про асоціацію між Україною та ЄС реалізована на 63 відсотки, тож ще 37 відсотків залишаються завданнями для влади. "Вам належить ще розробити, захистити перед колегами й ухвалити десятки важливих законопроєктів. Це також буде непросто. Однак цьому немає альтернативи. Навіть якщо ви знаєте, що не зберете оплесків тим чи іншим рішенням, але якщо це рішення потрібне для цього складного, важливого європейського шляху нашої держави, ви повинні ухвалити таке рішення", - звернувся глава держави до депутатів.

Фон дер Ляєн назвала пріоритетні реформи

Також до парламенту України відеозв'язком звернулася очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen). Вона привітала українських законодавців із отриманням статусу кандидата в ЄС, незважаючи на те, що на сході та півдні країни продовжується війна з Росією. "Попереду довгий шлях, але Європа буде поруч з вами на кожному кроці цього шляху, скільки завгодно, від цих темних днів війни до моменту, коли ви переступите поріг ЄС", - цитує її агенція Reuters.

Водночас очільниця Єврокомісії наголосила на необхідності подальших реформ для початку офіційних переговорів про вступ України. Серед першочергових вона назвала: ухвалення законів про ЗМІ та відбір незалежних суддів до Конституційного суду відповідно до норм Ради Європи, а також призначення якнайшвидше нових керівників антикорупційних органів - Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро.

При цьому фон дер Ляєн похвалила Україну за те, що та стала єдиним партнером ЄС у Східній Європі, "який ухвалив закон щодо зменшення впливу олігархів на економічне та політичне життя". Втім, "тепер потрібно зосередитися на тому, щоб цей закон був юридично обґрунтованим", додала вона. "Україна буде в лідерах. Масштабні інвестиції повинні прийти, але щоб максимізувати їхній вплив і зміцнити довіру бізнесу, інвестиції потрібно буде поєднати з новою хвилею реформ", - цитує її AFP.

Після виступу фон дер Ляєн у Верховну Раду внесли прапор ЄС. Його встановили біля президії поруч із українським. Зеленський зазначив, що він "має стати не просто символом, а завданням для всіх гілок влади не допускати пауз у роботі й ухвалювати рішення, необхідні для європейського шляху України".

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