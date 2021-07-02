Вступ до Євросоюзу: процедура, яка вимагає терпіння

"Це перемога. Ми чекали 120 днів та 30 років", - так президент України Володимир Зеленський прокоментував рішення глав держав та урядів держав Євросоюзу, які 23 червня одноголосно надали Україні та Республіці Молдові статус кандидатів у члени ЄС.

Для європейських країн можливість вступити до Європейського Союзу - це правило, а не виняток. З-поміж сьогоднішніх 27 держав-членів організації 21 приєднувалася до початкових держав-засновників (Нідерланди, Бельгія, Люксембург, Франція, Італія, Німеччина) кількома хвилями протягом десятиліть, починаючи з 1958 року. Параграф 49 Лісабонського договору ЄС регулює юридично досить просту процедуру вступу.

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Три кроки для вступу до ЄС

1. Будь-яка європейська держава, яка поважає цінності ЄС, такі як демократія, верховенство закону та права людини, може подати заявку на членство.

2. Рада Європейського Союзу (представництво країн-членів) одноголосно схвалює цю заявку та розпочинає переговори про вступ. Комісія ЄС висловлює свою рекомендацію. Європейський парламент має дати свою згоду, а кандидат на вступ повинен відповідати необхідним критеріям.

3. Заявник та Єврорада підписують договір про приєднання відповідно до міжнародного права, який має бути ратифіковано всіма державами-членами. Як тільки він набуде чинності, держава стає повноправним членом ЄС.

Критерії для приєднання до ЄС

У ході переговорів про вступ, які можуть зайняти кілька років або кілька десятиліть у залежності від стану справ у країні-заявнику, проводяться реформи: системи державного управління, судова та економічна системи адаптуються до стандартів ЄС. Кожен крок з приєднання, який розбито на 35 етапів, має бути одноголосно схвалений усіма країнами-членами.

ЄС неодноразово встановлював нові критерії та етапи реформ для всіх претендентів. Внутрішня структура Євросоюзу також неодноразово коригувалась, щоб зберегти здатність діяти в умовах зростання кількості членів.

Претенденти в ЄС: хто на якому етапі?

Нинішніх претендентів можна поділити на чотири групи:

1. держави, які готуються подати заявку на членство: Косово;

2. держави, які подали заявку: Боснія і Герцеговина, Грузія;

3. держави, які є офіційними кандидатами, оскільки їхня заявка отримала позитивну оцінку: Албанія, Північна Македонія, а тепер ще й Україна та Республіка Молдова;

4. держави, з якими ведуться переговори щодо приєднання: Сербія, Чорногорія, Туреччина.

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Кандидатам на вступ потрібне терпіння

У середині 1990-х років Фінляндії знадобилося лише три роки, щоб вступити до Євросоюзу. А ось Туреччина веде переговори з 2005 року, але поки що без видимих ​​перспектив на прогрес. ЄС неодноразово наголошував на тому, що в основному від країн-членів залежить, як швидко вони проведуть реформи, щоб піднятися на наступну сходинку. З іншого боку, члени ЄС можуть довільно блокувати цей процес, як це відбувається у випадку з Болгарією, яка використовує надумані аргументи, щоб відмовити Північній Македонії в початку переговорів про вступ.

Сонце Євросоюзу світить тепер і для України - карикатура Сергія Йолкіна

Щоб полегшити очікування, у Європі існує низка угод про співпрацю, таких як "Східне партнерство", створена для ініціювання реформ та надання економічної допомоги за рамками офіційного процесу вступу до ЄС. Окрім того, кандидати мають врегулювати суперечки між собою та територіальні конфлікти з сусідніми державами до приєднання. Це, ймовірно, буде дуже складно у випадку України, але також стосується Сербії та Косова.

Відносини з ЄС у всіх країн свої

Найшвидше до ЄС за всіх вступила колишня НДР. Вона приєдналася до Євросоюзу у 1990 році без офіційних переговорів, оскільки стала частиною Федеративної Республіки Німеччини, яка є членом ЄС.

Ісландія - єдина країна, яка відкликала свою заявку на вступ. Це сталося у 2015 році.

Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії - єдина країна, яка наразі відмовилася від членства в ЄС та залишила його у 2020 році.