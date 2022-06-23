Зеленський про статус кандидата: Найбільший крок на посилення Європи

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 22 червня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за новинами четверга, 23 червня (час київський).

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав лідерів африканських країн підтримати Київ у його війні з Росією та чинити тиск на Москву, щоб та дозволила експорт зерна з українських портів. "Африканським країнам доцільно підтримати Україну", - сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба журналістам кількох країн Африки, цитує інформагенція AFP. "Я закликаю світ і всі африканські держави діяти спільно і чинити тиск на Росію, щоб забезпечити безпечний морський шлях для нашого експорту продовольства", - додав він. "Африканські столиці мають вагу, і вони впливають на позицію Росії", - визнав очільник українського дипломатичного відомства. "Це (...) жахливо, що Росія грає зі світом у голодні ігри, блокуючи експорт українського продовольства, з одного боку намагаючись перекласти провину на Україну, а з іншого - граючи в азартні ігри з такими ресурсами, як продовольство", - сказав Кулеба. Нині Росія блокує 57 суден з сільськогосподарською продукцією, наголосив український урядовець.

Також Кулеба повідомив, що до кінця нинішнього місяця Глава Африканського союзу (АС) Макі Салл відвідає Київ. Раніше цього місяця президент Сенегалу та нинішній голова АС Салл уже відвідав президента Росії Володимира Путіна в Сочі, щоб обговорити з ним питання постачання продовольства. Тоді він не відвідав Україну, але запевнив, що має намір це зробити.

++22.59++

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук наголосив, що надання Україні статусу країни-кандидата у члени Європейського Союзу українці змогли отримати за потужної підтримки народів країн ЄС. "Замість тисячі слів. Україна виборола своє бажане роками "YES" від ЄС. Тепер офіційно: Україна - кандидат на членство в ЄС. Дякую всім! Українці це зробили разом із потужною підтримкою народів країн ЄС! А наступна зупинка: "Україна - країна-член ЄС"", - написав спікер українського парламенту на своїй сторінці у Facebook.

++22.50++

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль назвав надання Україні статусу кандидата в ЄС "новим етапом розвитку нашої європейської держави", й подякував за це рішення лідерам ЄС. "Історичний день для України та новий етап розвитку нашої європейської держави. Офіційний статус кандидата на членство в ЄС - це нові реформи, масштабне зближення з ЄС у всіх секторах економіки та процес повного входження у єдиний ринок Євросоюзу", - написав Шмигаль у Twitter. "Вдячний Урсулі фон дер Ляєн, Шарлю Мішелю, Роберті Мецолі та лідерам держав-членів ЄС! Ми сповнені сил пройти шлях до членства максимально швидко. Розраховуємо на підтримку наших партнерів по ЄС у досягненні високих критеріїв членства та відбудові України", - додав очільник українського уряду.

++22.49++

Надання Україні та Молдові статусу кандидата в ЄС - сильний сигнал Росії, заявив президент Франції Еммануель Макрон. "Це сильний сигнал Росії в нинішньому геополітичному контексті. Наш вибір - надати Україні та Молдові статус кандидата, щоб приєднатися до ЄС. Також ми вирішили, що статус кандидата буде надано Грузії, коли вона відповідатиме пріоритетам, визначеним комісією", - сказав Макрон на конференції після засідання Європейської Ради, цитує "Інтерфакс-Україна".

Він наголосив, що ЄС завдячує українському народові. "Ми завдячуємо українському народу, вони борються за наші цінності, свій суверенітет і територіальну цілісність, а також Молдові, враховуючи її політичну ситуацію, дестабілізацію, від якої вони страждають. Ми також маємо відповісти на це", - наголосив Макрон. Президент запевнив у підтримці країн на шляху до членства в ЄС. "Ми у Франції будемо готові допомогти з будь-якими реформами в цьому процесі", - додав Макрон.

++22.44++

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) привітав Україну та Молдову з наданням статусу країн-кандидатів на вступ до Європейського Союзу. "27 разів так! Вітаємо Україну та Молдову: Європейська Рада вітає двох нових країн-кандидатів на вступ до ЄС. За добру співпрацю в європейській родині!", - написав Шольц у Twitter.

++22.26++

Європейська Комісія вітає рішення Європейської Ради про надання Україні та Молдові статусу кандидата в ЄС, а Грузії - перспективу стати членом, повідомив Telegram-канал Єврокомісії. На думку єврокомісарів, цей крок "значно посилить" Україну, Молдову та Грузію перед обличчям російського імперіалізму. "Це також історичний момент для європейського континенту. Україна наполегливо боролася за свою європейську мрію, і 24 лютого була змушена захищати цю мрію на фронті", - йдеться далі. "Сьогодні ми посилаємо вам чіткий сигнал - ваші зусилля були визнані!", - наголошується в повідомленні.

++22.19++

ЄС негайно розпочне підготовку до інтеграції України до європейських структур і остаточного членства в ЄС, заявив верховний представник Євросоюзу з зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель. "Ми негайно розпочнемо підготовку до інтеграції України до європейських структур і остаточного членства в ЄС", - запевнив Боррель у спільному з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою відеозверненні, опублікованому в Twitter. Боррель наголосив, що український народ належить до європейської родини, а майбутнє України - з ЄС. "Це ключовий момент для нас, ЄС, а також для України, і для миру та демократії на нашому спільному континенті, (...). Російська військова агресія не зможе позбавити людей у Європі права жити нормальним, гідним життям. Україна переможе. Європа переможе", - переконані Боррель і Кулеба.

++22.11++

Зеленський відреагував на надання Україні статусу кандидат в ЄС. "Це перемога. Чекали 120 днів і 30 років, а потім переможемо ворога і будемо відпочивати. А, може, для початку відбудуємо Україну, потім вже відпочинемо", - сказав він у відеозверненні в соцмережах

"Одне з найважливіших рішень для України за всі 30 років незалежності нашої держави. Однак це рішення - не тільки для України. Це найбільший крок на посилення Європи, який можна було зробити саме зараз", - заявив він також під час включення до Європейської Ради після ухвалення рішення.

++22.01++

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що Лондон готовий надати допомогу у проведенні операцій із розмінування Чорноморського узбережжя України та розглядає можливість надання страхування судам для перевезення тих мільйонів тонн зерна, що опинилися заблокованими в українських портах. "Треба проробити велику роботу. Ми співпрацюємо з турками та іншими європейськими друзями та союзниками, щоб зрозуміти, що можна зробити", - сказав Джонсон в інтерв'ю агентству Reuters під час візиту до Руанди.

Джонсон визнав, що Великобританія розглядає всі варіанти, коли його запитали, чи може уряд надати суверенні гарантії страхування морських перевезень. "Що Великобританія можливо запропонувала б - насамперед це досвід у галузі морського страхування, а також неабиякий досвід у переміщенні товарів через, так би мовити, спірні ділянки моря", - додав він.

Відповідаючи на запитання, чи Великобританія готова допомогти Україні розмінувати територію, Джонсон сказав: "Так, я не буду вдаватися в технічні або військові подробиці, але з того, що ми вже зробили, поставляючи українцям засоби захисту, можна зробити висновок, що ми, звісно, ведемо з ними перемовини на технічному рівні з метою допомогти розмінувати Одесу".

++21.30++

Європейська рада надала Україні та Молдові статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Про це повідомив голова Європейської Ради Шарль Мішель у Twitter. Він назвав це рішення "історичним моментом", який знаменує важливий крок країн на шляху до ЄС. Мішель привітав лідерів України та Молдови Володимира Зеленського та Майю Санду, зазначивши: "Наше майбутнє разом".

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) також назвала Україну та Молдову "частиною нашої європейської родини", привітавши президентів.

"Сьогодні ми вирішили визнати європейську перспективу України, Молдови та Грузії, Ми вирішили надати статус кандидата Україні та Молдові та ми готові надати статус кандидата Грузії, як тільки пріоритети (умови, запропоновані Єврокомісією. - Ред.) будуть втілені. Це історичний момент", - заявив президент Європейської Ради Шарль Мішель на пресконференції під час перерви на саміті ЄС, повідомляє кореспондент DW.

++21.12++

Харківський обласний російський театр імені Пушкіна змінить назву на Харківський академічний драматичний театр. Відповідне рішення ухвалили члени постійної комісії з питань молодіжної політики, культури, спорту та туризму Харківської обласної ради. "У зв'язку з агресією Росії проти України, враховуючи політику Міністерства культури та інформаційної політики України з питань дерусифікації, декомунізації та деколонізації сучасної України, спрямованої на заміну радянського й російського спадку на український, очищення громадського простору від пропагандистських наративів, виникла необхідність перейменування Харківського академічного російського драматичного театру імені Пушкіна на Харківський академічний драматичний театр", - повідомили розробники проєкту.

++20.05++

На саміті ЄС після понад двох годин обговорення досі нема рішення щодо статусу кандидата для України. Утім, за даними джерел кореспондента DW, це не стосується безпосередньо України, Молдови чи Грузії. Більша частина дотеперішньої дискусії зосередилася на питанні Західних Балкан, європейська інтеграція яких практично не рухається, і зустріч лідерів країн ЄС і Західних Балкан у першій половині цього дня не дала конкретних результатів.

EBU: Євробачення 2023 точно не пройде в Україні

++19.15++

Європейська мовна спілка (EBU) підтвердила рішення перенести міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2023" з міркувань безпеки в іншу країну та продовжить обговорювати пошуки нового місця проведення.

"EBU повністю розуміє розчарування, викликане оголошенням про те, що конкурс пісні "Євробачення" 2023 року не може бути проведений в Україні - країні-переможниці цього року", йдеться у повідомленні. Однак у спілці наголосили, що у правилах конкурсу чітко зазначено, що захід може бути перенесений у форс-мажорних ситуаціях, таких як війна.

Україна пропонувала EBU три локації для проведення Євробачення у країні: Львів, Закарпаття та Київ.

+18.37++

Київрада заборонила на час війни продаж і запуск феєрверків, а також пересуватися столицею України на автівках без глушника, повідомляє сайт КМДА. "Кілька років тому було вже рішення про заборону феєрверків, але бачимо, що не всі поводяться адекватно. В Україні війна, тривають артобстріли наших міст, а деякі громадяни влаштовують салюти! Або ганяють вулицями на авто, як на реактивному літаку! За це має бути відповідальність", - сказав мер Києва Віталій Кличко.

Саміт ЄС почав розглядати статус кандидата для України

++18.00++

У Брюсселі розпочалося засідання Європейської Ради, яка вирішуватиме, чи надавати Україні статус кандидата на вступ до ЄС. Розгляд заявок України, Молдови та Грузії на вступ до об'єднання є першим пунктом порядку денного саміту ЄС у четвер, 23 червня. Про це повідомляє кореспондент DW.

Президенти та прем'єри 27 держав об'єднання розпочали розгляд цього питання одразу після традиційного обміну думок з президенткою Європарламенту Робертою Мецолою.

Цей саміт у Брюсселі часто називають історичним саме через те, що на ньому планують визнати перспективу членства України, а також Грузії та Молдови - це те, що низка держав ЄС до війни навіть не хотіли обговорювати.

++17.32++

Посол України в Німеччині Андрій Мельник переконаний, що Німеччина може надавати й надалі значно більше важких озброєнь Україні. Про це дипломат розповів у інтерв'ю державній інформагенції "Укрінформ". "Ми розуміємо обмежені можливості Бундесверу після багатьох років економії. Водночас особисто я і досі переконаний, що наявний ресурс військової допомоги Україні для відбиття російської агресії цілком дозволяє подальші поставки нам озброєння. Ми володіємо інсайдерською інформацією. Ніщо не заважає Берліну ухвалити рішення про направлення нашим ЗСУ бодай частини із близько 800 одиниць транспортних танків Fuchs, 325 бойових танків Leopard-2 чи 380 бойових машин піхоти Marder, що жодною мірою не зменшить обороноздатність країни", - сказав український дипломат.

У розмові Мельник також прокоментував нещодавній візит канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz) до Києва. "Саме у Києві канцлер Шольц вперше офіційно виступив за надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС. Мабуть, саме у цьому і полягає головна додана вартість приїзду до Києва глави федерального уряду", - припустив посол.

++17.15++

Президент України Володимир Зеленський дорікнув владі Ізраїлю за відсутність санкцій проти РФ. Про це він сказав, звертаючись відеозв'язком до ізраїльських студентів. "Ми розуміємо, що вам не просто, - визнав він. - Але ми хотіли б записати щось у колонку таблиці допомоги", - сказав Зеленський, якого цитує сайт пресслужби президента України.

Зокрема президент вказав на той факт, що Ізраїль досі не запровадив обмежувальних заходів проти Росії. "Санкції. Це не про гроші, не про бізнес, це про цінності та спільну безпеку. Японія підтримала, Австралія, США, європейські країни. На жаль, ми не дочекалися, коли Ізраїль приєднається до санкційного режиму", - зазначив Зеленський.

Також він згадав і призупинення Ізраїлем дії безвізу з Україною з початку війни Росії проти України.

++16.46++

McDonald's планує відновити роботу в Україні. Про це в інтерв'ю Forbes заявила СЕО українського представництва мережі Юлія Бадрітдінова. За її словами, зараз компанія оновлює протоколи безпеки, зокрема, перевіряє наявність бомбосховищ біля закладів. У компанії повідомили, що не працюватимуть під час повітряних тривог.



Forbes також пише, що на умовах анонімності керівник одного з київських закладів McDonald's розповів, що відновлення роботи фастфуду планується на серпень. Мережа ресторанів McDonald’s закрила всі свої заклади в Україні 24 лютого.

++16.05++

Торговці людьми цілеспрямовано шукають біженців з України в інтернеті. У 14 європейських країнах підозрілі пропозиції українцям були виявлені на 42 онлайн-платформах, заявив представник Європолу на пресконференції в Гаазі в четвер. Багато оголошень, в тому числі і на різних форумах, написані російською мовою. Деякі з них адресовані українським жінкам з пропозиціями роботи, наприклад, "фотосесій" з обіцянкою "світлого майбутнього", яке, як зазначає Європол, найчастіше призводить до проституції. Європол розпочав 15 попередніх розслідувань.

++15.41++

Реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) HIMARS, передані США, вже доставлено в Україну, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у Twitter. "HIMARS прибули в Україну. Дякую моєму американському колезі та другу міністру оборони США Ллойду Дж. Остіну III за ці потужні інструменти! Літо буде спекотним для російських окупантів. І останнім для деяких із них", - написав Резніков.

++15.15++

У Німеччині активували режим тривоги через скорочення запасів газу

Влада Німеччини вирішила активувати так званий режим тривоги - другий ступінь аварійного плану на випадок надзвичайної ситуації в газовій сфері.

Міністр економіки ФРН, віцеканцлер Роберт Габек (Robert Habeck) пояснив цей захід скороченням газових поставок із Росії та збереженням високих цін на газ. "Ми перебуваємо в стані газової кризи. Відтепер газ - це дефіцитний товар. Ціни вже сьогодні високі, і нам слід приготуватися до їхнього подальшого підвищення", - сказав він.

Перший ступінь аварійного плану - режим попередження - Габек активував ще наприкінці березня на тлі розв'язаної Росією війни в Україні.

Читайте детальніше: У Німеччині активували режим тривоги через скорочення запасів газу

++14.58++

Як повідомляє оперативне командування Збройних сил України "Південь", армія РФ атакувала Миколаїв трьома крилатими ракетами з окупованої території Херсонщини. "Влучання відбулося у виробничу та соціальну інфраструктуру міста, поранено одну цивільну особу, подробиці уточнюються", - йдеться у повідомленні. 22 червня російські війська вдарили по Миколаєву сімома ракетами.

По Одеській області росіяни знову вдарили двома ракетами, та їх збили сили протиповітряної оборони України.

++14.39++

В Україні заборонили діяльність "Прогресивної соціалістичної партії України" (ПСПУ), яку очолює Наталя Вітренко. Про ухвалення відповідного рішення повідомила пресслужба Восьмого апеляційного суду Львова. Суд задовольнив вимоги міністерства юстиції України та постановив передати всі кошти та активи політсили у власність держави.

"Прогресивна соціалістична партія України" стала 12-ю політичною силою, яку заборонили як проросійську після початку повномасштабної війни РФ. За даними руху "Чесно", це єдина партія, яка подавала зустрічний позов. У його задоволенні відмовили, зазначила пресслужба суду.

Читайте також: Проєвропейському уряду Болгарії винесли вотум недовіри, країні загрожують дострокові вибори

++14.16++

США передадуть Україні робота-пса від Boston Dynamics для розмінування

Армія США погодилась передати Україні одного з двох роботів-собак Spot від компанії Boston Dynamics для розмінування звільнених від російських військ територій.

Робопес Spot

Про це повідомило видання Foreign Policy з посиланням на джерело, знайоме з ситуацією. Як зазначив виконавчий директор компанії з розмінування HALO Trust, яка має кілька контрактів з американським урядом на роботу в Україні, Кріс Вотлі, пса-робота використають для знешкодження мінометних снарядів і касетних боєприпасів у деокупованих населених пунктах Київської області.

Читайте докладніше: США передадуть Україні робота-пса від Boston Dynamics для розмінування - ЗМІ

++13.54++

Стефанішина: Вступ України до ЄС може зайняти від двох до 10 років

Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина вважає, що Україна може стати членом Європейського Союзу протягом кількох років, а не десятиліть, як прогнозують деякі європейські посадовці. "Ми вже дуже інтегровані в ЄС. Ми хочемо бути сильною та конкурентною державою-членом, тож це може зайняти від двох до 10 років", - сказала вона в інтерв'ю Associated Press.

++13.25++

Європарламент: Прискореної процедури вступу до ЄС не може бути

Європарламент закликав глав держав і урядів країн Європейського Союзу "без зволікання" надати Україні та Молдові статус кандидата на вступ до ЄС. Про це йдеться у резолюції, ухваленій на пленарному засіданні Європарламенту в Брюсселі у четвер, 23 червня.

Саме у цей день на саміті ЄС вирішуватиметься питання статусу кандидата для України та Молдови. Як повідомили у пресслужбі Європарламенту, за резолюцію проголосували 529 євродепутатів, 45 - були проти, ще 14 - утрималися. Документ також закликав надати статус кандидата Грузії, як тільки вона виконає умови, запропоновані Європейською комісією.

При цьому в Європарламенті наголосили, що не може бути "прискореної процедури" вступу до ЄС, адже всі критерії членства повинні бути виконані, а сам процес цілковито залежить від ефективної імплементації реформ. Тому резолюція закликала владу України, Молдови та Грузії "недвозначно продемонструвати їхню політичну рішучість впроваджувати європейські амбіції їхніх народів".

++13.00++

Великобританія оголосила нові санкції проти РФ

Великобританія оголосила про нові санкції проти РФ.

Як ідеться на сайті уряду, зокрема забороняється експорт фунтів стерлінгів і євро, авіаційного палива, нафтопереробних товарів і технологій, фінансових і брокерських послуг щодо імпорту чавуну та сталі.

Заборона стосується не тільки РФ, але й непідконтрольних українському уряду територій України.

Читайте детальніше: Санкції проти РФ: Лондон закрив доступ до фунтів, євро та авіапалива

++12.45++

Президент Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що переконаний в наданні в четвер Україні статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу. "Це вирішальний момент для ЄС, це також геополітичний вибір, який ми зробимо сьогодні. І я впевнений, що сьогодні ми надамо статус кандидата Україні і Молдові", - цитує його слова журналістам напередодні саміту Євросоюзу агенція AFP.

++12.37++

Близько 11 години ранку в Миколаєві лунали потужні вибухи, повідомив мер міста Олександр Сєнкевич. Подробиці поки невідомі.

++12.26++

Сергій Притула: Українці задонатили гроші на два Bayraktar для ЗСУ

Турецький бойовий дрон Bayraktar

Телеведучий, колишній політик і волонтер Сергій Притула заявив, що його проєкту "Народний Байрактар" за добу українці надіслали 296 мільйонів гривень.

За словами Притули, разом із коштами від його фонду зібрано 366 мільйонів гривень. "А це означає, що з бажаних трьох ми вже назбирали на два Байрактари! Шановне товариство! Давайте дотиснемо ще той третій літачок!", - написав він у Facebook.

Читайте також: Туреччина безкоштовно дає Литві Bayraktar, на який зібрали для України

++12.01++

Лідери країн Великої сімки (Німеччина, Франція, Італія, Японія, Канада, Великобританія та США) на саміті у ФРН, який відбудеться з 26 по 28 червня, оголосять про нові заходи тиску на РФ через війну в Україні, повідомляє AFP із посиланням на високопоставленого американського чиновника. "Як максимізувати біль для режиму Путіна? Як мінімізувати наслідки для решти світу? Я думаю, що в такому ключі буде тривати дискусія навколо енергетичних ринків і викликів для них", - цитує агентство свого співрозмовника.

Крім того, за його словами, на саміті Організації Північноатлантичного договору збираються вперше документально закріпити стурбованість щодо викликів, які надходять з Китаю.

++11.49++

Голова КНР Сі Цзіньпін під час відкриття віртуального форуму БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, Китай та Південна Африка) заявив, що війна в Україні, "забила тривогу для людства", передає Associated Press. "Українська криза знову забила тривогу для людства. Країни обов'язково зіткнуться з труднощами в плані безпеки, якщо сліпо віритимуть у свою силу, розширюватимуть військові союзи і шукатимуть власну безпеку за рахунок інших", - сказав він. У війні РФ проти України Пекін дотримується нейтралітету, не критикуючи свого союзника та навіть уникаючи терміну "вторгнення".

Сі також піддав критиці санкції, запроваджені Заходом проти РФ, сказавши, що вони можуть діяти як "бумеранг".

++11.27++

Прем'єр Албанії радить українцям не плекати ілюзій щодо вступу до ЄС

Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама порадив українцям не плекати ілюзій у питанні вступу до Європейського Союзу. Перед самітом ЄС-Західні Балкани в Брюсселі він нагадав, що Північна Македонія має статус кандидата вже 17 років, а Албанія - вісім років, утім переговори про вступ досі не можуть розпочатися. Говорячи про статус кандидата для Києва, Рама заявив: "Ласкаво просимо, Україно, надання статусу кандидата - це хороша справа, але я сподіваюся, що український народ не плекатиме ілюзій щодо нього".

У четвер у Брюсселі пройде саміт ЄС, на якому очікується надання Україні статусу кандидата на вступ

Тим часом канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що ФРН підтримуватиме всі зусилля країн Західних Балкан на шляху до членства у ЄС. "Ми почуваємося відповідальними за те, щоб ці країни досягли успіху у їхніх зусиллях", - зазначив він, нагадавши, що Євросоюз визнав перспективу членства країн регіону у 2003 році. Відповідаючи на запитання про погрози з боку лідерів Сербії, Албанії та Північної Македонії бойкотувати саміт, Шольц зазначив: "Ясно, що ті, хто у 2003 році отримали обіцянку стати членами ЄС і тоді, напевно, сподівалися, що це станеться протягом 5-10 років, після майже 20 років мають відчуття, що тут потрібен вирішальний крок уперед". У підсумку лідери трьох країн все ж приїхали на саміт до Брюсселя.

Читайте також: Київ хоче виконати умови статусу кандидата ЄС до кінця року

++11.03++

На Харківщині під Ізюмом загинув громадянин Чехії Міхал Янік, який служив в Іноземному легіоні України, повідомив телеканал RTVI. Міністерство закордонних справ Чехії підтвердило цю інформацію. На батьківщині Янік займався соціальною роботою, бойового досвіду не мав. В Україну приїхав невдовзі після військового вторгнення Росії, як волонтер допомагав вимушеним переселенцям, а в травні записався до Іноземного легіону.

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У міністерстві оборони України прокоментували повідомлення, що українські військові нібито зайняли чотири вулиці в окупованому російськими військами Херсоні. Про це, зокрема, повідомляли колишні народні депутати Ігор Мосійчук і Віталій Купрій. Заступниця міністра Ганна Маляр написала у Facebook: "Так буває, що маленька дитина, через неможливість усвідомити наслідки, може задушити у щирих міцних обіймах кошенятко чи іншу тваринку". Вона наголосила, що розповсюдження подібної інформації шкодить Збройним силам України. "Інформація про звільнення чи втрату населеного пункту, надана до завершення операції, вважається некоректною. Дочекайтесь офіційної інформації від генерального штабу. Розголошення або спотворення інформації про деталі військової операції до того, як про це заявили офіційні джерела, завдає шкоду нашим Збройним силам та ускладнює виконання поставлених завдань", - зауважила вона.

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Київ виключили з рейтингу найкомфортніших міст світу

Через повномасштабну війну, розв'язану Росією проти України, Київ виключили з дослідження щодо комфортності проживання в різних містах світу, яке щороку проводить The Economist Intelligence Unit - аналітичний підрозділ британського журналу The Economist.

Майдан Незалежності під час війни

У Москви рейтинг комфорту для життя впав на 15 позицій, тоді як Санкт-Петербург опустився на 13 сходинок. "В обидвох містах фіксують падіння балів через посилення нестабільності, цензури, запровадження західних санкцій та вихід компаній з країни", - пояснюється у дослідженні.

Через посилення геополітичних ризиків втратили позиції й інші міста східної Європи, зокрема Варшава та Будапешт.

Читайте докладніше: Найкомфортніші міста світу: Київ виключили з рейтингу, Москва втратила 15 позицій

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"Відучора Лоскутівка та Рай-Олександрівка окуповані ворогом", - написав вранці в четвер голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram. За його словами, Збройні сили України стримують росіян у Сєвєродонецьку та Сиротиному, відбивають атаки від Золотого та Вовчоярівки. 22 червня російська армія завдала авіаційних ударів по Верхньокам'янці, Сєвєродонецьку та Сиротиному, авіаційно-ракетних ударів - по Гірському на Донеччині. Декілька разів росіяни обстріляли Лисичанськ, внаслідок чого були поранені троє цивільних.

У свою чергу голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко повідомив, що у ніч на четвер армія РФ шість разів ударила по Криворізькому району. "Підступно поцілив по житлових кварталах", - написав він. У Апостоловому поранені двоє людей, місто частково без світла та води, на вулицях та подвір’ях після обстрілу залишилися касетні боєприпаси.

++09.22++

Російські війська просунулися в бік півдня Лисичанська на понад п'ять кілометрів за останні чотири дні, повідомляється у зведенні британської розвідки. За її даними, деякі українські частини відійшли, щоб не потрапити в оточення. Покращення позицій РФ в цьому секторі обумовлені нещодавнім посиленням підрозділів і великою щільністю вогню. Хоча російські війська створюють все більший тиск у районі Лисичанська-Сєвєродонецька і їм вдається "повзуче" просування, плани щодо глибшого оточення та захоплення заходу Донецької області загальмувалися, кажуть у розвідці Великобританії.

Напередодні прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон в інтерв'ю групі європейських газет сказав із посиланням на дані британської розвідки, що наступ Росії в Україні сповільниться в наступні місяці через виснаження військових ресурсів. "Тоді ми повинні допомогти українцям переломити динаміку. І я виступатиму за це на саміті G7" - сказав він у коментарі, опублікованому німецькою Sueddeutsche Zeitung 22 червня.

++08.56++

Чехія не видаватиме громадянам Росії та Білорусі візи на в'їзд і дозволи на проживання до березня 2023 року. Виняток становлять гуманітарні випадки, заявили в чеському міністерстві закордонних справ.

Рішення про призупинення видачі росіянам віз і посвідок на проживання Чехія ухвалила одразу після початку РФ війни в Україні, але про строк дії рішення стало відомо зараз.

++08.24++

Влада США не збирається запроваджувати санкції щодо країн, які імпортують зерно з Росії, заявив заступник помічника президента США з національної безпеки Джон Файнер, виступаючи на міжнародному форумі, присвяченому війні Росії проти України.

Тим часом у Державному департаменті США заявили, що Вашингтон пропонує підтримку іншим державам у разі виникнення проблем із поставками з РФ. Якщо країни мають якісь труднощі з доступом до російського експорту продовольства та добрив, вони повинні звертатися за допомогою до США, зазначили в Держдепі.

++08.01++

У ранковому зведенні генерального штабу Збройних сил України повідомляється:

російські війська наступають та намагаються оточити українські сили в напрямку Лисичанська .

. Тривають спроби РФ повністю захопити Сєвєродонецьк. На цьому напрямку росіяни окупували Лоскутівку, Рай-Олександрівку та намагаються штурмом взяти Сиротине. Російські військові готуються до форсування річки Сіверський Донець.

Триває наступ РФ на населені пункти Золоте та Вовчоярівка, що на Бахмутському напрямку. Армія РФ намагається оволодіти панівними висотами в районі Берестового, щоб взяти під контроль трасу Бахмут - Лисичанськ. Для посилення угруповання на цьому напрямку РФ перекинула батальйону тактичну групу в район населеного пункту Новотошківське.

У районі Ізюму, Харківська область, РФ перекинула ще два танкових підрозділи та готується до відновлення наступу в напрямках Ізюм - Барвінкове та Ізюм - Слов'янськ.

У Генштабі не виключають, що війська РФ штурмуватимуть в напрямках Киселівка - Посад-Покровське та Олександрівка - Лупареве, щоби вийти на адміністративні кордони Херсонської області.

В акваторії Чорного моря у готовності до застосування ракетного озброєння перебуває п'ять російських носіїв крилатих ракет морського базування типу "Калібр", загальною кількістю до 40 ракет.

++07.39++

ЗСУ вразили на Зміїному ще один російський ЗРК "Панцир"

За даними оперативного командування Збройних сил України "Південь", українські війська вразили другий зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1" російської армії, розміщений на захопленому нею острові Зміїному.

Також командування повідомляє про знищення двох російських складів боєприпасів на окупованій Херсонщині.

Тим часом армія РФ здійснила три ракетні удари по південних регіонах України 22 червня. По-перше, росіяни нанесли масований ракетний удар із семи ракет типу "Онікс" по Миколаєву, в результаті чого загинула одна цивільна особа, а двоє були поранені. По-друге, російські війська двічі атакували Одеську область, але українські підрозділи протиповітряної оборони знищили обидві ракети.

++07.17++

У відеозверненні за підсумком 119-го дня війни президент України Володимир Зеленський сказав: "22 червня - День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни, яка назавжди мала залишитись в історії ХХ-го століття і ніколи не мала повторитись. Але повторюється. Росія зробила 24 лютого те ж саме, що нацисти 22 червня. Тоді між ранком вторгнення і поразкою агресора минуло 1418 днів. Ми ж маємо звільнити нашу землю і прийти до перемоги значно швидше. Це - наша національна мета".