Переговори на саміті ЄС щодо статусу України затягуються

У Брюсселі розпочалося засідання Європейської Ради, яка вирішуватиме, чи надавати Україні статус кандидата на вступ до ЄС. Розгляд заявок України, Молдови та Грузії на вступ до об'єднання є першим пунктом порядку денного саміту ЄС у четвер, 23 червня. Про це повідомляє кореспондент DW.

Президенти та прем'єри 27 держав об'єднання розпочали розгляд цього питання одразу після традиційного обміну думок з президенткою Європарламенту Робертою Мецолою.

Очікується, що на саміті погодять визнання європейської перспективи України, Молдови та Грузії, а першим двом країнам також нададуть статус кандидата. За даними низки джерел DW у дипломатичних колах ЄС, жодна з країн об'єднання не висловлювала заперечень проти такого рішення.

На позитивне рішення вказує і проєкт підсумкової заяви саміту, який є у розпорядженні кореспондента DW. У ньому говориться: "Європейська Рада вирішила надати статус країни-кандидата Україні та Республіці Молдова".

Після понад двох годин обговорення на саміті не ухвалили рішення щодо статусу кандидата для України. Утім, за даними джерел кореспондента DW, це не стосується безпосередньо України, Молдови чи Грузії. Більша частина дотеперішньої дискусії зосередилася на питанні Західних Балкан, європейська інтеграція яких практично не рухається, і зустріч лідерів країн ЄС і Західних Балкан у першій половині цього дня не дала конкретних результатів.

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Цей саміт у Брюсселі часто називають історичним саме через те, що на ньому планують визнати перспективу членства України, а також Грузії та Молдови - це те, що низка держав ЄС до війни навіть не хотіли обговорювати.

"Я очікую, що будуть ухвалені історично важливі рішення надати Україні та Молдові статус кандидата. Адже Україна воює за свою свободу, адже Україна, на мою думку, цілковито поважає всі європейські принципи та цінності. І вони (українці. - Ред.) воюють не лише за свободу України, а і за свободу демократичного світу", - заявив президент Литви Гітанас Науседа.

Нагадаємо, 17 червня Єврокомісія ухвалила висновки щодо заявок Києва, Кишинева та Тбілісі на членство у ЄС. Вона рекомендувала визнати Україну та Молдову країнами-кандидатами, але запропонувала низку умов, які їм треба буде після цього виконати. Грузії ж вона рекомендувала дати статус кандидата лише після виконання визначених для неї умов.