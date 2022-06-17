 Бракує певності у безпеці: ″Євробачення-2023″ відбудеться не в Україні - організатори | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.06.2022

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Новини

Бракує певності у безпеці: "Євробачення-2023" відбудеться не в Україні - організатори

Європейська мовна спілка оголосила, що пісенний конкурс "Євробачення" у 2023 році відбудеться не в Україні. Тривають перемовини з Великобританією.

Гурт Kalush Orchestra переміг на Євробаченні у 2022 році

Гурт Kalush Orchestra переміг на "Євробаченні" у 2022 році

Європейська мовна спілка (EBU) оголосила у п'ятницю, 17 червня, що пісенний конкурс "Євробачення" у 2023 році відбудеться не в Україні. У заяві EBU зазначається, що з огляду на поточні обставини, український суспільний мовник не може гарантувати гарантії безпеки та умови організації та виробництва пісенного конкурсу.

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"EBU хотів би подякувати UA.Суспільне за щиру співпрацю та відданість вивченню усіх сценаріїв протягом кількох тижнів після перемоги Kalush Orchestra's 14 травня в Турині та поділитися своїм сумом та розчаруванням щодо того, що конкурс наступного року не може бути проведений в Україні (...)", - ідеться у заяві.  

Організатори конкурсу зазначають, що зараз проводять переговори з Великобританією, яка посіла друге місце на цьогорічному конкурсі, щодо проведення "Євробачення" наступного року там.  

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