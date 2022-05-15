Зеленський: Зробимо все, щоб одного дня "Євробачення" приймав Маріуполь

Президент України Володимир Зеленський після перемоги України на "Євробаченні-2022" заявив, що вірить у те, що одного дня учасників і гостей "Євробачення" прийматиме український Маріуполь.

"Наша мужність вражає світ, наша музика підкорює Європу! Наступного року Україна прийматиме "Євробачення"! Втретє у своїй історії. І вірю - не востаннє. Ми зробимо все, щоб одного дня учасників і гостей "Євробачення" приймав український Маріуполь. Вільний, мирний, відбудований!" - написав президент у Facebook у ніч на неділю, 15 травня.

Він подякував гурту Kalush Orchestra за перемогу, а також всім, хто віддав за Україну свої голоси. "Впевнений, не за горами наш переможний акорд у битві з ворогом", - додав Зеленський.

Kalush Orchestra переміг у фіналі пісенного конкурсу "Євробачення", який відбувся у ніч на неділю в Турині. За підсумками голосування національних журі Україна посіла четверте місце, утім, завдяки глядацькому голосуванню гурт Kalush Orchestra отримав величезний відрив від конкурентів і переміг у конкурсі. Після виступу Kalush Orchestra з піснею Stefania соліст гурту Олег Псюк прямо зі сцени звернувся до міжнародної спільноти. "Я прошу вас усіх, будь ласка, допоможіть українському Маріуполю, допоможіть "Азовсталі" зараз", - закликав він.