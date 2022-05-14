Соліст Kalush Orchestra зі сцени "Євробачення-2022" закликав допомогти "Азовсталі"

Соліст українського гурту Kalush Orchestra Олег Псюк зі сцени "Євробачення-2022" у Турині закликав міжнародну спільноту допомогти Маріуполю.

Після виступу Kalush Orchestra з піснею Stefania у фіналі конкурсу ввечері у суботу, 14 травня, Олег Псюк прямо зі сцени звернувся до міжнародної спільноти. "Я прошу вас усіх, будь ласка, допоможіть українському Маріуполю, допоможіть "Азовсталі" зараз", - сказав англійською мовою виконавець. Також учасники гурту в кінці виступу розгорнули українські прапори на сцені.

Європейська мовна спілка: Заяви виконавців мають гуманітарний характер

Підтримку Україні, яка є жертвою російської агресії, зі сцени "Євробачення" висловлювали також і деякі інші учасники конкурсу, зокрема, представник Німеччини Малік Гарріс (Malik Harris) та гурт Systur, що представляє Ісландію.

Політичні висловлювання на "Євробаченні" заборонені. Але організатор конкурсу, Європейська мовна спілка, у відповідь на запит німецького агентства dpa повідомив: "Ми розуміємо глибокі почуття навколо України в даний момент і вважаємо, що заяви Kalush Orchestra та інших виконавців, які висловлюють підтримку українському народу, мають гуманітарний, а не політичний характер".

Kalush Orchestra вважається фаворитом цьогорічного конкурсу. Результати "Євробачення-2022" стануть відомі у ніч на неділю, 15 травня.