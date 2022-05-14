 Соліст Kalush Orchestra зі сцени ″Євробачення-2022″ закликав допомогти ″Азовсталі″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.05.2022

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Новини

Соліст Kalush Orchestra зі сцени "Євробачення-2022" закликав допомогти "Азовсталі"

"Допоможіть українському Маріуполю, допоможіть "Азовсталі" зараз", - закликав соліст українського гурту Kalush Orchestra Олег Псюк після виступу гурту на "Євробаченні".

Kalush Orchestra на сцені Євробачення-2022 у Турині

Kalush Orchestra на сцені "Євробачення-2022" у Турині

Соліст українського гурту Kalush Orchestra Олег Псюк зі сцени "Євробачення-2022" у Турині закликав міжнародну спільноту допомогти Маріуполю.

Після виступу Kalush Orchestra з піснею Stefania у фіналі конкурсу  ввечері у суботу, 14 травня, Олег Псюк прямо зі сцени звернувся до міжнародної спільноти. "Я прошу вас усіх, будь ласка, допоможіть українському Маріуполю, допоможіть "Азовсталі" зараз", - сказав англійською мовою виконавець. Також учасники гурту в кінці виступу розгорнули українські прапори на сцені. 

Європейська мовна спілка: Заяви виконавців мають гуманітарний характер

Підтримку Україні, яка є жертвою російської агресії, зі сцени "Євробачення" висловлювали також і деякі інші учасники конкурсу, зокрема, представник Німеччини Малік Гарріс (Malik Harris) та гурт Systur, що представляє Ісландію.

Політичні висловлювання на "Євробаченні" заборонені. Але організатор конкурсу, Європейська мовна спілка, у відповідь на запит німецького агентства dpa повідомив: "Ми розуміємо глибокі почуття навколо України в даний момент і вважаємо, що заяви Kalush Orchestra та інших виконавців, які висловлюють підтримку українському народу, мають гуманітарний, а не політичний характер".

Kalush Orchestra вважається фаворитом цьогорічного конкурсу. Результати "Євробачення-2022" стануть відомі у ніч на неділю, 15 травня.

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