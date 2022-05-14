 Коментар: ″Євробачення″ - ще й політичний конкурс | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 15.05.2022

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Культура й стиль життя

Коментар: "Євробачення" - ще й політичний конкурс

Перемога Kalush Orchestra з України на конкурсі в Турині знову показала, що "Євробачення" не є аполітичним. І це добре, вважає спецкореспондент DW Андрій Бреннер.

Гурт Kalush Orchestra після перемоги в Турині

Гурт Kalush Orchestra після перемоги в Турині

Україна втретє виграла "Євробачення". Країна, яка переживає найжорстокішу після Другої світової війни агресію, тим не менше, взяла участь у музичному конкурсі. І це так само неймовірно, як і його проведення у той час, коли в центрі Європи триває кривава війна. Завдяки перемозі України "Євробачення" вийшло зі складної дилеми та однозначно висловило свою думку. Kalush Ochestra полегшив конкурсу розв'язання задачі.

Українці чудово виступили на сцені, і глядачі дали їм найвищу оцінку. Ми ніколи не дізнаємося, чи виграла би пісня "Stefania", якби не було війни. Адже національні журі дали їй лише четверте місце. Але більшість європейців не бачили для себе іншого вибору, як проголосувати за Україну. По-перше, тому, що країні потрібна зараз будь-яка підтримка. Про це соліст гурту Олег Псюк говорив усюди у Турині. А по-друге, девіз "Євробачення" можна сформулювати і як "Мирне співіснування, самовизначення та радість у житті". Все, що зараз намагається зруйнувати армія президента Путіна.

"Євробачення" ніколи не було аполітичним

Голоси, віддані за Україну, були чітким сигналом Росії: Європа та Австралія (яка також бере участь у конкурсі) не змиряться із цим. Вибір телеглядачів був політичним і правильним рішенням. Далеким від політики "Євробачення" ніколи не було. Саме проведення першого конкурсу 1956 року стало політичною подією. Адже на одній сцені виступили представники країн, які ще 11 років тому у Другій світовій війні були по різні боки від лінії фронту.

Перша перемога Німеччини на "Євробаченні" у 1982 році з піснею Ніколь "Ein bisschen Frieden" ("Трохи миру") стала можливою завдяки зростанню антивоєнного руху. Падіння "залізної завіси" відкрило дорогу на "Євробачення" для країн Східної Європи. Нерідко країни-учасниці виносили на конкурс міждержавні конфлікти, у тому числі Україна та Росія. Але перемога Джамали у 2016 році у Стокгольмі з піснею "1944" показала, на чиєму боці після анексії Криму стоїть Європа.

Росії немає місця на "Євробаченні"

В 1944 кримські татари були депортовані з півострова за наказом Сталіна. На відміну від "1944" у "Стефанії" немає прихованих політичних послань, які взагалі-то заборонені на "Євробаченні". "Stefania" - зізнання в любові до матері, "запаковане" у мікс із хіп-хопу та фольку. Це ще один приклад самобутньої української культури та ідентичності, існування яких заперечує Володимир Путін.

Андрій Бреннер

Андрій Бреннер

Підтримавши Україну, "Євробачення" показало, що ця країна є членом європейської сім'ї. Заклики допомогти Україні організатор конкурсу - Європейський мовний союз розцінив як гуманітарний жест, розуміючи, які почуття війна викликає в учасників і жителів континенту.

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У цій сім'ї сьогодні немає місця Росії. Під тиском кількох країн Європейський мовний союз вже наступного дня після нападу на Україну відсторонив Росію від участі в "Євробаченні". Щоб повернутися на конкурс, Росія має ментально пройти шлях "депутінізації". Цей процес займе багато часу: занадто глибоке коріння пустило неприйняття європейських, вони ж - універсальні, цінностей у головах більшості росіян.

Але чітка політична позиція "Євробачення" в жодному разі не означає, що політикам дозволено втручатися у конкурс та використовувати його у своїх цілях. Прихильники "Євробачення" мають свою голову на плечах, щоб не бути маріонетками в чиїхось руках. Вони самі ухвалюють свої, у тому числі політичні рішення. Дух свободи "Євробачення" - запорука його успіху та популярності не лише у фанатів конкурсу.

Данина поваги Україні

І якщо минулої суботи ми посміювалися над норвезькими "вовками", пафосом деяких балад, що зашкалює, або з сербської виконавиці, яка на сцені "Євробачення" мила руки в мисці з водою, то це нормально. Розвага - частина суботнього вечора. Але, як показала російська агресія, такої розваги можна швидко позбутися. Вторгнення військ Росії вкрало в України повноцінну радість від "Євробачення". Важко собі уявити, що українці могли так само безтурботно дивитися конкурс, як іспанці, поляки або навіть німці, які знову посіли останнє місце на ньому.

В успіху Kalush Orchеstra є ще одна гірка нота. Країна-переможниця отримує право проводити наступний конкурс. Хоч як би того й хотілося президенту Володимиру Зеленському, це навряд чи можливо, враховуючи нинішні руйнування в Україні. Навіть якщо війна невдовзі закінчиться, і Росія перестане обстрілювати ракетами та бомбардувати українські міста.

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Швидше за все, інша країна прийме у себе "Євробачення-2023", можливо, Великобританія, яка посіла друге місце. Європейська мовна спілка знайде рішення. Але воно має бути сповнене поваги до України, такої ж, яку висловили їй телеглядачі на "Євробаченні-2022".

Автор: Андрій Бреннер - багаторічний спецкореспондент Deutsche Welle на конкурсі "Євробачення"

Коментар висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції і DW загалом.

Дивитись відео 01:22

Україна перемогла на "Євробаченні-2022": як це було (15.05.2022)

  • Kalush Orchestra з України

    ''Євробачення-2022'': підсумки фіналу

    Kalush Orchestra з України - переможці "Євробачення-2022" у Турині

    Гурт Kalush Orchestra вважався фаворитом "Євробачення" ще до початку конкурсу в Турині. І справа не лише у європейській солідарності з Україною. У пісні Stefania країні знову вдалося стильно поєднати сучасну музику з народною, а на сцені прикрасити номер лаконічною, але виразною графікою.

  • Сем Райдер, Великобританія

    ''Євробачення-2022'': підсумки фіналу

    2. Сем Райдер, Великобританія

    Завдяки Сему Райдеру Великобританія гідно заявила про себе на конкурсі "Євробачення". У композиції Space Man багато музичних цитат, присвячених Елтону Джону, Фредді Меркьюрі та Девіду Боуї.

  • 3. Шанель, Іспанія

    ''Євробачення-2022'': підсумки фіналу

    3. Шанель, Іспанія

    Тверк, виконаний на сцені "Євробачення-2022" Шанель, мабуть, зробив свою справу. У представниці Іспанії, яку звати так само, як і легендарний французький будинок моди, багато шанувальників не лише в Турині.

  • 4. Корнелія Якобс, Швеція

    ''Євробачення-2022'': підсумки фіналу

    4. Корнелія Якобс, Швеція

    Пісня Hold me closer у виконанні Корнелії Якобс та постановка номера на "Євробаченні" в Турині - результат копіткої роботи. Варто послухати і подивитися.

  • 5. Konstrakta, Сербія

    ''Євробачення-2022'': підсумки фіналу

    5. Konstrakta, Сербія

    Назва пісні In corpore sano - цитата з вислову "У здоровому тілі - здоровий дух". Експериментальною виявилася не лише композиція в жанрі інді-поп, а й постановка номера, під час якого Konstrakta постійно миє у тазі руки. Так співачка висміює завищені суспільні уявлення про красу та здоров'я.

  • 6. Mahmood & BLANCO, Італія

    ''Євробачення-2022'': підсумки фіналу

    6. Mahmood & BLANCO, Італія

    Пісня у виконанні популярних в Італії Махмуда та Ріккардо Фаббриконі, який виступає під сценічним ім'ям BLANCO, називається Brividi. Мабуть, тільки італійською мовою можна так красиво назвати мурашки на шкірі. Балада з Італії - одна з найкрасивіших на "Євробаченні-2022". А переможці фестивалю в Сан-Ремо - точно найстильніші.

  • Zdob si Zdub & Advahov Brothers, Молдова

    ''Євробачення-2022'': підсумки фіналу

    7. Zdob si Zdub & Advahov Brothers, Молдова

    На "Євробаченні-2022" Молдова не стала вкотре вдаватися до заступництва Філіпа Кіркорова. У результаті вийшла запальна суміш фольку та рок-н-ролу на пісню Trenuletul про поїздку поїздом, що йде з Кишинева до Бухареста.

  • 8. Аманда Георгіаді Тенфіорд, Греція

    ''Євробачення-2022'': підсумки фіналу

    8. Аманда Георгіаді Тенфіорд, Греція

    У трихвилинній мелодрамі Die Togheter у виконанні Аманди Георгіаді Тенфіорд на сцені в Турині обійшлося без складних технічних трюків, якими відомі постановки на конкурсі грека Фокаса Євангеліноса. Новий грецький мінімалізм?

  • 9. Маро, Португалія

    ''Євробачення-2022'': підсумки фіналу

    9. Маро, Португалія

    Назва пісні Saudade, saudade у виконанні Маро найкраще відображає настрій багатьох композицій на "Євробаченні-2022". У цьому португальському слові є все: туга, ностальгія, меланхолія. Фаду - мабуть, найкращий музичний жанр для таких емоцій.

  • Subwoolfer, Норвегія

    ''Євробачення-2022'': підсумки фіналу

    10. Subwoolfer, Норвегія

    Під звуки електропопа норвезький колектив пропонує нагодувати вовка бананами: Give that wolf a banana. Маски вовків норвежці на "Євробаченні" не знімають і тролять публіку і журналістів.

  • S10, Нідерланди

    ''Євробачення-2022'': підсумки фіналу

    11. S10, Нідерланди

    Сценічне ім'я S10 представниці Нідерландів на конкурсі - похідне від її справжнього імені Стін. Гуглити S10 - даремно витрачати час: неминуче потрапляєш на опис мобільного телефону. Композиція De Diepte (глибина) - це нагадування про важкі часи, коли виконавиця страждала на глибоку депресію.

  • Охман, Польща

    ''Євробачення-2022'': підсумки фіналу

    12. Охман, Польща

    Сильний голос Охману дістався, мабуть, у спадок. Його дідусь був у Польщі знаменитим оперним співаком.

  • Стефан, Естонія

    ''Євробачення-2022'': підсумки фіналу

    13. Стефан, Естонія

    Стефана по праву можна назвати естонським Джонні Кешем: за гарний низький голос і кантрі-баладу Hope ("Надія"), виконану ним на "Євробаченні-2022" у Турині.

  • Моніка Лю, Литва

    ''Євробачення-2022'': підсумки фіналу

    14. Моніка Лю, Литва

    Французький шансон литовською? Це можливо на "Євробаченні" - у виконанні Моніки Лю. Вона буквально загіпнотизувала глядачів плавними похитуваннями під пісню Sentimentai та зачіскою, що нагадує стрижку Мірей Матьє.

  • 15. Шелдон Райлі, Австралія

    ''Євробачення-2022'': підсумки фіналу

    15. Шелдон Райлі, Австралія

    Свою любов до екстравагантного одягу представник Австралії Шелдон Райлі пояснив ще й тим, що у дитинстві мама не дозволяла йому вбиратися. Натомість тепер він носить усе, що йому подобається, причому не лише на сцені.

  • 16. Надір Рустамлі, Азербайджан

    ''Євробачення-2022'': підсумки фіналу

    16. Надір Рустамлі, Азербайджан

    На "Євробаченні" в Турині Азербайджан пішов звичним для цієї країни шляхом і представив композицію, написану міжнародним колективом, який створив не один хіт "Євробачення". Балада Fade to black у виконанні Надіра Рустамлі згодилася б і для прогнозу погоди: у ній часто й пронизливо звучить слово "the weather".

  • 17. Маріус Беар, Швейцарія

    ''Євробачення-2022'': підсумки фіналу

    17. Маріус Беар, Швейцарія

    Із голосом легендарного Луї Армстронга порівнюють низький голос Маріуса Беара. Він виконав у Турині джазову баладу Boys do cry. Але не всі хлопці можуть плакати так гарно, як заспівав представник Швейцарії.

  • WRS, Румунія

    ''Євробачення-2022'': підсумки фіналу

    18. WRS, Румунія

    Композиція Llamame ("Зателефонуй мені") - приклад ще одного несподіваного міксу на "Євробаченні" у Турині: балканський фольклор та сальса. За Урса (так вимовляється ім'я виконавця) проголосувало чимало глядачів.

  • Джеремі Макізе, Бельгія

    ''Євробачення-2022'': підсумки фіналу

    19. Джеремі Макізе, Бельгія

    Спів для представника Бельгії на "Євробаченні-2022" у Турині - хобі. Основний вид діяльності Джеремі Макізе - гра у футбол. Він є воротарем одного з клубів другої ліги у Бельгії.

  • Роза Лінн, Вірменія

    ''Євробачення-2022'': підсумки фіналу

    20. Роза Лінн, Вірменія

    У 2021 році через війну за Нагірний Карабах Вірменія пропустила конкурс, але гідно повернулася з піснею Snap у виконанні Рози Лінн. Розлучитися з коханою людиною далеко не так просто, як обірвати аркуші паперу, якими були обклеєні декорації на сцені "Євробачення" під час виконання її пісні.

  • The Rasmus, Фінляндія

    ''Євробачення-2022'': підсумки фіналу

    21. The Rasmus, Фінляндія

    На "Євробаченні-2022" Фінляндія зробила ставку на безпрограшний варіант і відправила в Турін відомий рок-гурт The Rasmus. Але навіщо солісту дали із собою у дорогу жовтий дощовик? Дощ йшов в Італії лише на церемонії відкриття.

  • We are domi, Чехія

    ''Євробачення-2022'': підсумки фіналу

    22. We are domi, Чехія

    У складі електропоп-тріо - солістка Домініка і два музиканти з Норвегії, які живуть у Чехії. Чим не символ нової об'єднаної Європи!

  • Systur, Ісландія

    ''Євробачення-2022'': підсумки фіналу

    23. Systur, Ісландія

    Сестри з Ісландії виконали в Турині кантрі-баладу в стилі 1970-х рідною мовою. Було зовсім незрозуміло, але дуже гарно. Без знання ісландської написати назву пісні можна тільки, використовуючи функцію copy & paste, тому обмежимося перекладом: "З сонцем, яке з кожним днем все вище". Це - про надію на краще.

  • Alvan & Ahez, Франція

    ''Євробачення-2022'': підсумки фіналу

    24. Alvan & Ahez, Франція

    Франція у Турині відмовилася від традиційного шансону (його на "Євробаченні-2022" виконала учасниця з Литви), а знову продемонструвала свою культурну різноманітність. Вперше після 1996 року на конкурсі прозвучала пісня бретонською мовою.

  • Малік Гарріс, Німеччина

    ''Євробачення-2022'': підсумки фіналу

    25. Малік Гарріс, Німеччина

    Малік Гарріс родом із американо-німецької родини. Але з віцепрезиденткою США Камілою Гарріс він лише однофамілець. Хоча проти такої спорідненості Малік нічого не мав би проти, зізнався він в інтерв'ю DW. Представник Німеччини посів на конкурсі у Турині останнє місце.

    Автор: Андрій Бреннер


Дивитись відео 08:11

Kalush Orchestra на "Євробаченні": Допоможіть евакуювати людей з "Азовсталі" (13.05.2022)

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