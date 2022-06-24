Кремль планує теракти в Білорусі - українська розвідка

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 23 червня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за новинами четверга, 23 червня (час київський).

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ЄС надасть дев'ять мільярдів євро допомоги Україні, повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. "Україна перебуває в стані війни, і їй нічим платити за багато громадських послуг, тому ми схвалили виділення 9 млрд євро на допомогу", - цитує Моравецького канцелярія польського прем'єра у Twitter.

++17.48++

Кремль планує підрив житлових будинків у Мозирі, щоб втягнути Білорусь у війну проти України, повідомило Головне управління розвідки міноборони України. "Для цього в місто Мозир під виглядом цивільного населення прибули диверсійні групи. До їхнього складу входять кадрові співробітники головного розвідувального управління РФ і найманці приватних військових компаній", - йдеться в повідомленні. "Відомо, що в плани цих груп входить організація серії терактів на території Білорусі. Тобто, буде використаний сценарій аналогічний застосованому в Росії під час розпалювання війни в Чечні. Тоді спецслужби РФ організували вибухи в кількох будинках Рязані, звинувативши в цьому міфічних "чеченських бойовиків". (...) російське ГРУ планує провести серію артилерійських та ракетних ударів по Мозирському НПЗ, об'єктах цивільної інфраструктури та житлових масивах. Під час обстрілів додатково відбудуться підриви житлових будинків, лікарні та школи", - застерігають українські розвідники.

Саме такі дії росіян мають дати "формальний привід" нинішньому правителю Білорусі Лукашенку для розв'язування війни проти України, переконані українські розвідники. За даними ГУР міноборони, білоруські офіцери мають таку інформацію, тож розпочали евакуацію своїх родин з Мозиря.

++17.05++

У Росії на тлі пропагандистських заяв про те, що російські війська майже перестали зазнавати втрат у війні в Україні, місцева влада скаржиться на брак грошей для організації похоронів вбитих земляків-військовослужбовців. Навіть у маленьких містах закуповуються сотні хрестів, вінків та табличок, повідомив Telegram-канал "Можем объяснить" з посиланням на аналіз держзакупівель. Як зазначається в повідомленні, похорони солдатів з бідних сімей або військових, що особливо відзначилися, беруть на себе міська і районна влада, при цьому навіть у невеликих населених пунктах Росії рахунок закуплених ритуальних предметів йде на сотні.

++16.15++

Україна та Хорватія домовилася про співпрацю з постачання пального, повідомила пресслужба українського міністерства енергетики у п'ятницю. "Диверсифікація джерел та маршрутів постачання пального - запорука незалежності країни (…). У нас є підтримка у цьому питанні з боку наших хорватських колег", - повідомив заступник глави міненерго Микола Колісник за результатами візиту до Хорватії. Сторони також обговорили можливість транзиту газу з хорватського СПГ-термінала.

++15.41++

У США розсекретили дані щодо атак російських сил на українські зернові термінали, включаючи напад на термінал "Ніка-Терра" в Миколаєві, повідомляє "Голос Америки". Другий за величиною зерновий термінал в Україні зазнав значних руйнувань під чаc нападу на початку червня. Зруйновано три елеватори, а також навантажувальні механізми, видно із зображень, вказують ЗМІ. "Світ мусить притягнути Росію до відповідальності за дії, що шкодять світовій продовольчій безпеці", - написав речник Держдепу США Нед Прайс у Twitter.

США також розсекретили інформацію, що свідчить про замінування Росією регіонів Чорного моря, щоб заблокувати порти Одеси та Очакова. Також, щоб перешкодити вивозу зерна, російські сили замінували ділянки Дніпра, свідчать дані розвідки, на які посилається The Guardian.

Натомість Росія заперечує мінування Чорного моря і покладає провину за це на Україну. Також Росія заявляє, що це західні санкції, а не блокування, обмежують експорт. Ці твердження неодноразово спростовували в Україні та США.

++15.20++

У Чернігові розпочався розгляд справи полоненого росіянина Куликова, якого обвинувачують в обстрілі новобудови з танка в обласному центрі, повідомляє "Суспільне". Інцидент стався 26 лютого. У повідомленні про підозру йдеться, що Куликов отримав наказ розвернути башту танка та вистрілити по житловому багатоповерховому будинку. Цей наказ Куликов виконав. Пострілом з танка він влучив у квартиру на десятому поверсі. Снаряд спричинив значні руйнування в приміщенні. На той момент люди у квартирі не перебували. Того ж дня, 26 лютого, українські військові знищили російський танк, а Куликова взяли у полон разом із командиром танкового батальйону Леонідом Щьоткіним. 24 травня обом російським танкістам повідомили про підозру у вчиненні дій, що порушують закони та звичаї війни. За це їм загрожує від восьми до 12 років ув’язнення, йдеться в повідомленні "Суспільного".

++14.53++

У Німеччині можуть націоналізувати "Північний потік-2" - ЗМІ

Північний потік-2

Уряд Німеччини розглядає можливість експропріації частини газопроводу "Північний потік-2" для підключення до терміналу скрапленого газу на узбережжі Балтійського моря. Про це повідомляє німецький тижневик Der Spiegel.

У Росії вже відповіли, що якщо німецька влада піде на такий крок, це стане предметом судового розгляду, передає агенція Reuters.

Читайте докладніше: У Німеччині розглядають можливість націоналізації "Північного потоку-2"

++14.34++

В Україні заборонили діяльність партії "Русь Єдина" - колишньої "Партії політики Путіна"

В Україні заборонили діяльність 13-ї проросійської партії. Восьмий апеляційний адміністративний суд Львова у п'ятницю задовольнив позовні вимоги міністерства юстиції та заборонив діяльність партії "Русь Єдина", яка до 2009 року називалась "Партія політики Путіна". Її кошти та активи передадуть у власність держави.

Раніше суд заборонив діяльність таких партій: "Опозиційна платформа - За життя", "Опозиційний блок", "Наші", "Партія Шарія", "Блок Володимира Сальдо", "Прогресивна соціалістична партія України", "Соціалістична партія України", "Соціалісти", "Держава", "Справедливість та розвиток", "Лівої опозиції" та "Союз лівих сил".

++14.00++

СБУ: Нардеп Деркач був завербований ГРУ РФ у 2016 році

Служба безпеки України заявляє про викриття агентурної мережі Головного розвідувального управління РФ, котра мала допомагати російському війську в захопленні України. Нібито до неї нібито належав народний депутат України Андрій Деркач, завербований у 2016 році. За даними слідства, він курував створення низки приватних охоронних підприємств у різних областях, щоби використати їх для швидкого захоплення України. Планувалося, що ці підприємства будуть забезпечувати "проходження російської техніки, сідати на броню з російськими прапорами, і таким чином забезпечувати мирний вхід у міста", повідомляє пресслужба СБУ. За реалізацію цих планів ГРУ виділяла по три-чотири мільйони доларів раз на кілька місяців, значну частину з яких отримав Деркач, кажуть в СБУ.

Там стверджують, що працювали над викриттям мережі давно, однак остаточно нейтралізувати її вдалося на початку війни, затримавши колишнього помічника нардепа Ігоря Колєснікова, який виявився зв'язківцем та фінансовим кур'єром між спецслужбами РФ і Деркачем. Сам Колєсніков після затримання пішов на угоду зі слідством і дав свідчення щодо деталей операції. У травні суд оголосив йому вирок за державну зраду.

++13.33++

На відкритті міжнародної продовольчої конференції в Берліні міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock) вкотре заявила, що Росія "бере в заручники весь світ", "свідомо використовує голод як зброю". Зараз він загрожує 345 мільйонам людей в світі, наголосила вона. За її словами, продовольча криза перетворюється на "загрозливу хвилю", а розв'язана Росією війна проти України "перетворює цю хвилю на цунамі".

++13.14++

У Херсоні вбитий представник окупаційної адміністрації

У Херсоні внаслідок підриву автомобіля вранці в п'ятницю загинув представник окупаційної адміністрації - так званий "начальник департаменту сім'ї, молоді та спорту Херсонської військово-цивільної адміністрації" Дмитро Савлученко. "У наших партизанів ще одна перемога - вбито "начальника департаменту сім'ї, молоді та спорту окупаційної Херсонської ВЦА" Дмитра Савлученка. Проросійського активіста та зрадника зранку підірвали в автомобілі в одному з дворів Херсона. Так буде з кожним зрадником!", - написав у Facebook радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань.

Цю інформацію підтвердили і в самій окупаційній адміністрації. Савлученко був засновником організації "Новая Русь", неодноразово організовував у Херсоні так звані "пробіги перемоги".

++12.45++

У Сенаті США просять визнати Росію спонсоркою тероризму

Капітолій, де засідає Сенат

Комітет Сенату (верхньої палати Конгресу США) з міжнародних відносин підтримав 23 червня резолюцію з закликом до Державного секретаря США Ентоні Блінкена визнати Росію державою-спонсоркою тероризму, повідомляє "Голос Америки".

Підтримка документу комітетом дозволяє винести його на голосування в Сенаті. Остаточне рішення ухвалює Держдеп. За словами співголови комітету, сенатора-республіканця Джеймса Ріша, резолюція має отримати потужну підтримку під час голосування в Сенаті, що може вплинути на рішення Держсекретаря.

Читайте детальніше: У Сенаті США просять визнати Росію спонсоркою тероризму

++12.22++

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомляє, що війська РФ нищать з вертольотів дороги та мости, які ведуть до Лисичанська. "Орки нанесли авіаудари на під'їзді до Лисичанська. Пошкоджено міст, проїхати ним тепер зможе тільки легковий транспорт, вантажівка до міста не проїде", - написав він у Telegram.

Про звуки вибухів у Миколаєві в п'ятницю повідомила й Миколаївська обласна військова адміністрація. Детальної інформації поки немає. Тим часом ОВА звітує, що 23 червня внаслідок атаки росіян на Миколаїв трьома ракетами загинула цивільна особа. Ще одна людина загинула, а четверо були поранені через обстріли армією РФ села Новомиколаївка Первомайської громади.

++11.55++

У Києві почали судити першого солдата РФ за обвинуваченням у зґвалтуванні

В Солом'янському районному суді Києва 23 червня відбулося попереднє слухання у першій судовій справі, що стосується зґвалтування російським військовим.

Злочин був скоєний у березні під час окупації деяких територій Київської області військами РФ.

32-річного солдата РФ Михайла Романова судитимуть заочно. В березні в соціальних мережах з'явилася інформація про його загибель у боях, проте прокуратура не знайшла цьому підтверджень. За даними українських силовиків, він нині перебуває в РФ і продовжує службу в своїй військовій частині.

Читайте детальніше: У Києві розпочався перший суд над звинуваченим у зґвалтуванні солдатом РФ

++11.24++

Старший помічник прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана - його однофамілець Балаж Орбан вважає, що Європейський Союз має припинити запроваджувати санкції щодо Росії та розпочати натомість переговори про припинення вогню в Україні. Про це він заявив в інтерв'ю агентству Reuters. На думку чиновника, чим більше санкцій запроваджує ЄС, тим більше це шкодить йому самому. Замість санкцій потрібні "переговори, припинення вогню, мир, дипломатія - це наше рішення", сказав він.

++10.58++

Зеленський про статус кандидата в ЄС: Попереду багато роботи

Президент України Володимир Зеленський разом із головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком і прем'єр-міністром Денисом Шмигалем записали відеозвернення, в якому пояснили, що означає набуття Україною статусу кандидата у члени Європейського Союзу.

Шмигаль пояснив, що набуття статусу кандидата дасть Україні доступ до нових програм фінансової підтримки Євросоюзу.

Зеленський сказав: "Україна в майбутньому стане членом ЄС. Від сьогодні це закріплено на офіційному рівні. Статус кандидата - це обов'язковий етап, який проходила більшість країн". Водночас він наголосив, що попереду багато роботи - втілення законодавства, норм та правил блоку.

Читайте докладніше: Статус кандидата в ЄС: Зеленський очікує від Ради євроінтеграційних законів

++10.32++

У війні проти України Росія використовує відставних військових, нині найманців приватної військової компанії "Вагнера", йдеться у повідомленні розвідки Великобританії. Там припускають, що це пов'язано із нестачею кваліфікованого персоналу та бойовими втратами РФ.

Розвідники нагадали, що 17 червня Збройні сили України взяли в полон пілота збитого російського штурмовика Су-25, який виявився колишнім майором військово-повітряних сил РФ, а тепер - найманцем ПВК "Вагнер". За даними розвідки, під час виконання своїх місій пілот використовував комерційні GPS-пристрої, а не російське військове навігаційне обладнання. "Це, ймовірно, вказує на те, що літаки пілотів "Вагнера" є старішими моделями Су-25, і що ВПС Росії не надають "Вагнеру" сучасне обладнання", - вважають у британській розвідці.

++10.03++

Білорусь проводить мобілізаційні навчання вздовж кордону з Україною, але навряд вступить у війну через обмежені можливості своїх збройних сил та несприятливі внутрішні наслідки військового втручання, йдеться в аналітичному огляді американського Інституту вивчення війни (ISW).

++09.42++

Силами штурмових груп зі складу 1-го армійського корпусу росіянам вдалося оволодіти Миколаївкою Луганської області, повідомив у ранковому зведенні голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Наступ армії РФ у напрямку південної околиці Лисичанська Збройні сили України відбили. "Завдали втрат та змусили відступити", - написав Гайдай у Telegram. За його словами, російські війська просуваються зі сторони Золотого та Тошківки в бік Лисичанська - їхні диверсійно-розвідувальні групи проникали на околиці міста, але були витиснуті українськими солдатами. Зі Старобільська в напрямку Лисичанська виїхали шість установок для запуску ракет "Точка-У", повідомив голова ОВА.

++09.17++

США дають Києву ще пів мільярда доларів військової допомоги

США передадуть Україні зброї та техніки на ще 450 мільйонів доларів, повідомили в Білому домі.

HIMARS

Як уточнили в Пентагоні, новий пакет військової допомоги включає в себе чотири реактивні системи залпового вогню HIMARS, 36 тисяч патронів, 18 тактичних машин для буксирування артилерії, 1,2 тисячі гранатометів, дві тисячі кулеметів, 18 берегових і річкових патрульних катерів, а також запасні частини та інше обладнання.

Військова допомога Вашингтона від початку війни, розв'язаної проти України Росією, вже перевищила шість мільярдів доларів.

Читайте докладніше: США дадуть Україні ще HIMARS у рамках нової допомоги на пів мільярда доларів

++08.55++

Українських військових відведуть від Сєвєродонецька - Гайдай

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив уранці п'ятниці, що "доведеться відводити військових із Сєвєродонецька". "Бо перебувати на розбитих позиціях не має сенсу - зростає кількість загиблих", - написав він у Telegram.

++08.38++

Ранкове зведення генштабу ЗСУ

Для забезпечення логістики російські військові намагаються розмінувати акваторію морського порту Бердянськ у Запорізькій області, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні.

На Харківському напрямку Росія активізувала діяльність диверсійно-розвідувальних груп. Із артилерії війська РФ атакували райони Харкова, Старого Салтова, Коробочкиного, Печенігів, Дементіївки та Золочева.

Також із артилерії РФ обстрілює цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Богородичне, Краснопілля, Курулька, Червоне, Рідне та Червона Поляна на Слов’янському напрямку.

Тривають бої за Сєвєродонецьк. На цьому напрямку РФ застосовує танки, міномети, ствольну та реактивну артилерії, завдає авіаударів. Росіяни наступали в районі Мирної Долини, де тривають бойові дії. Наступ РФ у районі Борівського українські сили відбили.

Під ударами артилерії опинилися позиції ЗСУ неподалік Миколаївки, Берестового та Новолуганського. РФ атакувала в районах населених пунктів Антонівка, Вугледар та Золота Нива. Задіяні там Росією диверсійно-розвідувальні групи ЗСУ виявили та розбили, йдеться у зведенні.

++08.18++

У Росії впав військовий літак Іл-76, є загиблі

Під російською Рязанню вранці в п'ятницю впав військово-транспортний літак Іл-76.

Російський солдат на фоні Іл-76 (ілюстративне фото)

На борту було 10 людей. Троє з них загинули, сімох доставили до медичних закладів. Літак впав неподалік від житлових будинків, але ніхто з місцевих мешканців не постраждав.

Іл-76 летів з Оренбурга до Бєлгорода, а в Рязані мав дозаправитись. У нього виявився несправний двигун.

Минулого тижня в Бєлгородській області РФ впав російський штурмовик Су-25, а на початку цього тижня в Ростовській області - ще один. Обидві області мають кордон з Україною, проти якої Росія веде війну.

Читайте детальніше: У Росії впав військовий літак Іл-76, є загиблі

++07.54++

Зеленський хоче звільнити голову СБУ Баканова - Politico

За даними американської газети Politico, президент України Володимир Зеленський хоче змінити голову Служби безпеки України Івана Баканова "на когось більше підходящого". За словами джерел видання, українська влада "вкрай незадоволена" роботою Баканова. Він нібито "впав у немилість президента після низки невдач і втрат Херсона".

Politico зазначає, що в СБУ працюють понад 30 тисяч співробітників. Це у сім разів більше, ніж у британській службі розвідки МІ-5 та практично відповідає чисельності співробітників Федерального бюро розслідувань США.

Офіс президента України, СБУ та сам Баканов не відповіли на запити журналістів про коментар.

++07.19++

Армія РФ зруйнувала більше 150 культурних об'єктів в Україні

За підрахунками спеціалізованої установи Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки й культури ЮНЕСКО, в Україні в ході бойових дій були частково або повністю зруйновані 152 культурні об'єкти. Серед них - 70 релігійних споруд, 30 історичних будівель, 18 будинків культури, 15 пам'ятників, 12 музеїв і сім бібліотек. Три чверті пошкоджених об'єктів сконцентровані в трьох регіонах: у Донецькій, Харківській та Київській областях, повідомила міжнародна організація.