США передадуть Україні робота-пса від Boston Dynamics для розмінування - ЗМІ

Армія Сполучених Штатів Америки погодилась передати Україні одного з двох роботів-собак Spot від компанії Boston Dynamics для розмінування звільнених від російських військ територій. Про це 22 червня написало видання Foreign Policy з посиланням на джерело, знайоме з ситуацією.

"Spot міг би допомогти перетягнути боєприпаси, які не розірвалися, наприклад, касетні, до ями з іншими боєприпасами, дозволяючи безпечно підривати їх далеко від цивільного населення партіями від 50 до 100 снарядів", - йдеться у статті.

Також робот допоможе нейтралізувати російські протипіхотні міни ПОМ-3, єдиний спосіб упоратися з якими, на думку експертів, - це використовувати машини.

Станом на середину травня лише піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій виявили від початку війни понад 100 тисяч мін і боєприпасів. За даними міністерства внутрішніх справ, оприлюдненими на початку червня, розмінуванню підлягають понад 30 мільйонів гектарів території України.

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Робот може убезпечити людей

Як зазначив виконавчий директор компанії з розмінування HALO Trust, яка має кілька контрактів з урядом США на роботу в Україні, Кріс Вотлі, пса-робота використають для знешкодження мінометних снарядів і касетних боєприпасів у деокупованих населених пунктах Київської області.

Використання цього робота дозволить не наражати на небезпеку жодну з 10 команд HALO, які нині працюють у Бучі та в Броварах, пише видання. Крім того, його можливості дозволяють оглядати потенційно небезпечні матеріали з безпечної відстані.

Це не перший випадок залучення робота до роботи в Україні. Два року тому Spot замірював радіацію в Чорнобильській зоні.

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