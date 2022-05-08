 Зеленський нагородив медаллю пса-сапера Патрона | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.05.2022

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Новини

Зеленський нагородив медаллю пса-сапера Патрона

Пес Патрон, який допомагає рятувальникам у розмінуванні, отримав медаль "За віддану службу" від президента України Володимира Зеленського в присутності прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

Пес Патрон

Пес Патрон

Під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо в Києві ввечері 8 травня президент України Володимир Зеленський нагородив медаллю "За віддану службу" пса Патрона - службового собаку Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Пес був присутній на заході, нагороду віддали його господарю - майору служби цивільного захисту Михайлу Ільєву, який навчив собаку піротехнічної роботи.

Пес Патрон отримує нагороду від Зеленського в присутності Трюдо

Пес Патрон отримує нагороду від Зеленського в присутності Трюдо

"Хочу сьогодні у вашій присутності нагородити тих українських героїв, які вже сьогодні очищають нашу землю від мін, використовуючи, зокрема, і обладнання канадського виробництва. Разом із нашими героями нагородити чудового малого сапера Патрона, який не тільки допомагає знешкоджувати вибухонебезпечні предмети, а ще й допомагає навчати наших дітей необхідним правилам безпеки на території, де є така мінна загроза", - сказав Зеленський.

Як повідомляє пресслужба президента, на рахунку Патрона вже 236 знайдених вибухонебезпечних предметів, а піротехніки також проводять разом із ним роз'яснювальну роботу для дітей з протимінної безпеки.

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Міжнародна підтримка України 8 травня

8 травня в Україні відзначають День пам'яті та примирення. Візит Трюдо саме в цю дату, напередодні святкування Росією Дня перемоги у Великій вітчизняній війні (Другій світовій війні - Ред.) Зеленський назвав "потужним жестом підтримки й віри у майбутнє українського народу".

Цього дня Україна вперше стала учасницею відеозустрічі лідерів держав Великої сімки, а в Київському метро виступив Боно з гуртом U2.

Також у Києві з візитами 8 травня перебували прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович, президент норвезького Стортингу Масуд Гарахані та президентка німецького Бундестагу Бербель Бас (Bärbel Bas). А до Ужгорода завітала перша леді США Джилл Байден.

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