Канада надасть Україні ще 50 мільйонів доларів військової допомоги

Канада надасть Україні додаткову військову допомогу на 50 мільйонів доларів, повідомляє сайт уряду за підсумками візиту прем'єр-міністра Джастіна Трюдо до України 8 травня.

Допомога включатиме постачання 18 дронів, супутникові знімки високої роздільної здатності на 15 мільйонів, стрілецьку зброю та боєприпаси на мільйон доларів, додаткові боєприпаси до гаубиць M777. Раніше Канада уже відправила Україні артилерію, боєприпаси та легку броньовану техніку.

25 мільйонів доларів Канада виділить Всесвітній продовольчій програмі для вирішення питань продовольчої безпеки в Україні зі свого внеску в 100 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу в регіоні. 10 мільйонів доларів Канада надасть на підтримку прав людини, громадянського суспільства та розмінування в Україні.

Гаубиця M777

Від початку війни в Україні Канада вже надала 131 мільйон доларів військової допомоги та 245 мільйонів доларів гуманітарної допомоги. В бюджеті країни на 2022 рік передбачається ще 500 мільйонів доларів на оборонну допомогу Україні. Крім того, в бюджеті передбачений мільярд доларів позик для України через Міжнародний валютний фонд. Раніше безпосередньо Канада вже надала Україні довгострокові кредити на 620 мільйонів доларів.

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Канада скасовує мита на українські товари

Також уряд Канади офіційно оголосив про рішення тимчасово скасувати торгові мита на товари, які вона імпортує з України, терміном на один рік. Раніше мита на товари, які експортує Україна, скасувала Великобританія. З такою ж ініціативою виступила Європейська комісія.

Крім того, уряд Канади повідомив про запровадження додаткових санкцій проти Росії "за надання підтримки російським військовим": щодо 21 олігарха чи близьких людей з "оточення російського режиму", 19 осіб із російського оборонного сектора та п'яти організацій. З 24 лютого Канада наклала санкції на понад тисячу фізичних та юридичних осіб за війну в Україні.

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Канада відновлює роботу посольства в Києві

Трюдо завітав до Києва 8 травня - у День пам'яті та примирення, напередодні 9 травня, коли Росія святкує День перемоги. Разом із президентом України Володимиром Зеленським він взяв участь у відеосаміті лідерів країн Великої сімки. "G7 підтвердила свою постійну військову, фінансову та дипломатичну підтримку України та зобов'язалася поступово відмовитися від російської енергії, ввести додаткові санкції, боротися з російською пропагандою та розв'язувати міжнародні виклики, спричинені війною президента РФ Володимира Путіна, зокрема глобальну продовольчу безпеку", - йдеться на сайті уряду Канади.

Джастін Трюдо в Ірпені на Київщині

Під час візиту Трюдо також відвідав Ірпінь на Київщині, що був окупований російськими військами. "Прем'єр-міністр на власні очі побачив безрозсудну жорстокість незаконної війни Путіна. Російські війська тероризували та вбивали мирних жителів, руйнували будинки та квартали. Канада докладає зусиль, щоби забезпечити їхнє притягнення до відповідальності за воєнні злочини та інші кричущі порушення прав людини", - йдеться у пресрелізі.

У Києві Трюдо взяв участь у церемонії відкриття посольства Канади в Україні. За його словами, робота дипломатичного представництва поступово відновлюватиметься, а допоки консульські та імміграційні послуги продовжуватимуть надавати в Польщі та інших європейських містах.

Під час спільної пресконференції в Києві Зеленський у присутності Трюдо нагородив медаллю пса Патрона - службового собаку Державної служби України з надзвичайних ситуацій, який допомагає рятувальникам у розмінуванні території після присутності на ній військ РФ.

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