Парламент Канади закликав уряд до безвізу з Україною

Парламент Канади підтримав більшістю голосів негайне скасування візового режиму з Україною. Про це у середу, 30 березня, повідомляє агенція Укрінформ.

Члени парламенту проголосували за звіт постійного парламентського комітету Канади, який раніше підтримав скасування віз для українців, що прибувають до країни.

"Ми засуджуємо неспровокований напад на Україну, наказ на який віддав президент Росії Володимир Путін, відверто порушуючи міжнародне право", - наголошується у звіті.

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Депутати закликають уряд Канади запровадити безвізовий режим подорожей з України до Канади, в тому числі швидко видаючи електронний дозвіл на подорожі.

Вони також рекомендують уряду "збільшити кількість персоналу, аби затримки у прийомі мігрантів не стали ще довшими через чинну гуманітарну кризу".

Рішення про візовий режим належить до компетенції уряду, однак законодавці можуть висловити політичну підтримку та звернутися до виконавчої влади із запитом на розгляд певного питання.

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Після початку війни Росії проти України Канада спростила режим подорожей для до країни для українців. Втім, отримання візи і досі залишається обов'язковою вимогою.

Візові послаблення для громадян України після 24 лютого запровадила і низка інших країн, серед яких Ірландія, Великобританія, Румунія, Молдова, Польща та інші.