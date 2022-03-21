 Українські біженці в Польщі: теплий прийом, туманні перспективи | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 22.03.2022

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Європа

Українські біженці в Польщі: теплий прийом, туманні перспективи

У Польщі українці отримують дозвіл на роботу, а також доступ до системи соцзабезпечення та охорони здоров'я. Проте перспективи українських мігрантів у країні невизначені.

Перед входом в пункт реєстрації біженців на Національному стадіоні у Варшаві, 19 березня

Перед входом в пункт реєстрації біженців на Національному стадіоні у Варшаві, 19 березня

Головне слово для українських біженців, які зараз прибувають до Польщі, - PESEL. Це - абревіатура, яка позначає у Польщі номер соціального страхування. Уряд у Варшаві обіцяв надати українцям, які рятуються від війни, дозвіл на перебування у Польщі терміном на 180 днів, а також дозвіл на роботу та доступ до послуг системи соціального страхування та охорони здоров'я. Право на все це дає PESEL.

Найбільший пункт реєстрації, де можна подати заявку на отримання цього номера, з 19 березня розташований на Національному стадіоні у Варшаві. Вже з вечора 18 березня там утворилися довгі черги. Біля входів на стадіон роздавали термоси з гарячим чаєм. "Я чекатиму тут стільки, скільки потрібно. Мені потрібний дозвіл на роботу, мені потрібно знайти роботу, і якнайшвидше", - розповідає DW 24-річна Вікторія.

Наступного ранку, близько дев'ятої години, IT-спеціалістка з Києва потрапила до пункту реєстрації. Всю ніч вона стояла в черзі разом зі своїми друзями, в перервах спала в машині на величезній парковці перед стадіоном. Вікторія має отримати свій номер PESEL протягом кількох днів. У тих, хто прийшов на стадіон пізніше сьомої години ранку, вже не було шансів зареєструватися того ж дня. Волонтери підготували фіолетові браслети та роздавали їх тим, хто зайняв собі чергу наступного дня.

Виклик для польської влади

Зараз у Польщі перебуває понад два мільйони українських біженців. 16 та 17 березня, у перші дні кампанії з їхнього обліку, було зареєстровано 123 000 біженців. Додаткові пункти реєстрації - наприклад, на Національному стадіоні - та реєстраційні автобуси, які їздитимуть до притулків для біженців, мають прискорити процес.

Муніципальні установи, які зазвичай видають номери соціального страхування, зараз перевантажені. У Перемишлі, розташованому неподалік українського кордону, міська адміністрація працює на межі можливостей. Через те, що працюють всього сім співробітників, а у наявності є лише чотири дактилоскопічні машини, час очікування затягується.

Оксана Колесник була в Україні банківським службовцем. "Я не знаю польську і думаю, що не зможу працювати в банку. Але я маю швидко знайти якусь роботу, щоб забезпечити грошима на життя себе та свого сина", - каже вона. При евакуації жінка взяла з собою паспорт, це полегшує формальність. Для тих, хто втік від війни без документів, які засвідчують особу, процедури займають більше часу. Таких біженців теж приймають у Польщі, хоча стовідсотково встановити їхні дані неможливо.

Життя в чужій країні

Спеціальний закон, нещодавно прийнятий польським парламентом, забезпечує біженцям доступ до ринку праці, медичного обслуговування та соціальної допомоги, яка включає щомісячну допомогу на дитину у розмірі 110 євро. До того ж, біженці отримують по 70 євро в якості так званих "вітальних грошей", після чого вони мають самостійно забезпечувати свої витрати на життя. Цей же закон гарантує польським громадянам, які приймають українців, компенсацію витрат у розмірі дев'яти євро на день.

Леон Бортник

Леон Бортник

Олександра Стефанів зі Львова сидить у залі очікування, її польський родич Леон Бортник допомагає їй заповнити заяву. Підприємець з Перемишля, який займається логістикою, розмістив своїх українських родичів у нещодавно успадкованій квартирі, яка до цього пустувала. "Несподівано мені зателефонувала сестра моєї матері з України. Вона запитала, чи можу я прийняти її та її найближчих родичів. На це питання можна було дати лише одну правильну відповідь", - ділиться Бортник в інтерв'ю DW.

Олександра Стефанів

Олександра Стефанів

Чоловік має багато знайомих у регіоні і хоче допомогти Олександрі знайти роботу. Для 46-річної жінки власне майбутнє - під великим знаком питання. "Я збентежена, я гадки не маю, що робити в Польщі. Чи варто мені шукати роботу? Сподіваюся, що війна скоро закінчиться і я зможу повернутися додому", - зізнається вона. Чоловік Олександри залишився у Львові, а сама вона ніколи не планувала емігрувати з України.

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Новий феномен: величезна хвиля мігрантів

З початку війни Україну залишили 3,3 мільйона людей, багато хто з них приїхав до Польщі. Ще до цього в державі з 38-мільйонним населенням налічувався понад мільйон українських мігрантів -  тих, хто виїхав з країни після анексії Криму Росією.

Порівняно з іншими членами ЄС Польща вважається країною, яка "відгороджується" від мігрантів. Останніми десятиліттями вихідці з інших країн становили тут незначну частину суспільства. При цьому іншої такої ж великої групи мігрантів, як українці, які приїхали до Польщі після анексії Росією Криму у 2014 році, тут немає. Тож нинішня хвиля біженців - це абсолютно нове для Польщі явище.

У 2021 році під час опитування, проведеного Центром з дослідження упереджень при Варшавському університеті, 90 відсотків респондентів заявили, що сприймають українців як колег та сусідів. Протягом більш ніж трьох тижнів українців, які рятувалися в Польщі від війни, зустрічали в країні тепло.

Однак сьогодні питання про те, як вже перевантажена польська система соціального забезпечення та охорони здоров'я зможе обслужити ще мільйони людей, порушується у ЗМІ дедалі частіше. Водночас у деяких батьківських комітетах зростає невдоволення перспективою переповнених шкільних класів.

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Польське суспільство має проявити себе

Заступниця директора Німецького інституту Польщі в Дармштадті доктор Агнешка Лада-Конефаль (Agnieszka Lada-Konefal) вважає ситуацію "величезним викликом для влади і суспільства, який, безумовно, змінить країну". "Полякам доведеться навчитися жити разом з людьми, які дещо відрізняються від них, - наголошує вона в бесіді з DW. - За останні роки вони вже мали подібний досвід, у тому числі щодо українців, і цей досвід був позитивним".

За словами експертки, все сказане стосується і польських школярів, у класах яких опиняться діти з іншою мовою та іншою культурою - діти, які пережили війну. Лада-Конефаль не виключає, що у певній частині польського суспільства проблеми, пов'язані з напливом біженців з України, сприйматимуть як непосильні.

"Важко сказати, чи зможе польське суспільство прийняти це і навчитися з цим жити, якщо витрати будуть високими, а криза та війна триватимуть довго", - констатує вона і попереджає, що хвиля міграції з України може бути використана популістами для "поширення ненависті та неприязні" ".

  • Львів - головний перевалочний пункт

    Як львівський вокзал зустрічає біженців

    Львів - головний перевалочний пункт

    Від самого початку російського вторгнення Львів став головним перевалочним пунктом для сотень тисяч біженців з охоплених війною регіонів України. А львівський вокзал - головними воротами для них.

  • Людський потік

    Як львівський вокзал зустрічає біженців

    Людський потік

    У перші два тижні війні львівський вокзал приймав в середньому по 40 тисяч пасажирів щодня. На третьому тижні потік трохи зменшився, втім з відкриттям гуманітарних коридорів з узятих в облогу міст, таких як Маріуполь, - знову поновився.

  • Волонтерський центр

    Як львівський вокзал зустрічає біженців

    Волонтерський центр

    Біля вокзалу розташований один з кількох пунктів допомоги, що координуються військовою адміністрацією Львівщини. Склад, де збирають та розподіляють "гуманітарку", знаходиться навпроти входу до головного вокзалу.

  • Підбадьорити людей

    Як львівський вокзал зустрічає біженців

    Підбадьорити людей

    Керівник волонтерського пункту представляється просто "Вова зі Львова". "В нас був певний досвід організації, тому з першого дня ми якось зв'язалися з адміністрацією та відкрили тут перший пункт допомоги. Координуємо волонтерські групи, біженців та допомогу для них. А головне - намагаємося якось підбадьорити людей".

  • Речі першої необхідності

    Як львівський вокзал зустрічає біженців

    Речі першої необхідності

    Потреби пункту вже звичні для багатьох гуманітраних центрів війни: вода, консерви, крупи, ліки першої необхідності, засоби гігієни, підгузки. Все це збирають на складі просто на площі перед вокзалом, а потім перерозподіляють між пунктами біженців.

  • Польські консерви для харків'ян

    Як львівський вокзал зустрічає біженців

    Польські консерви для харків'ян

    Частину допомоги перерозподіляють просто на пероні. На цьому фото група волонтерів щойно зустріла невеличкий вантаж консервів з пасажирського потягу з Польщі та готується переправити його до Харкова через Полтаву.

  • Пункти обігріву

    Як львівський вокзал зустрічає біженців

    Пункти обігріву

    Державна служба з надзвичайних ситуацій забезпечує роботу пунктів обігріву на вокзалі. Нині тут чергують співробітники відомчого львівського університету. На фото: Адріан (л) та Женя завершують своє 12-годинне чергування.

  • Зігрітися вночі

    Як львівський вокзал зустрічає біженців

    Зігрітися вночі

    Вночі біля пунктів обігріву збирається чимало безпритульних або тих, хто чекають тут на продовження подорожі - далі на захід.

  • Польові кухні

    Як львівський вокзал зустрічає біженців

    Польові кухні

    Найвеселіший настрій на привокзальній площі при польових кухнях. Тут їх працює одразу п'ять - організовані українським товариством Червоного Хреста, польським Червоним Хрестом, Caritas чи то просто гуртом ентузіастів з котлами, які приїхали із Закарпаття.

  • Суп з куркою

    Як львівський вокзал зустрічає біженців

    Суп з куркою

    "Зупка бандерівська, унікальна, з української курки, ще вчора бігала, сама до вас у суп просилась", - жартома зазивають до свого котлопункту закарпатці, зберігаючи почуття гумору навіть у найскрутніші часи.

  • Нехитрі розваги для малечі

    Як львівський вокзал зустрічає біженців

    Нехитрі розваги для малечі

    8-річний Назар з Вознесеньска Миколаївської області під вечір стрибає на батуті на дитячому майданчику біля вокзалу. "Ми цілу добу сюди їхали якоюсь електричкою. Хай хоч ноги розімне", - каже його мама.

  • Дороги, маршрути, евакуація...

    Як львівський вокзал зустрічає біженців

    Дороги, маршрути, евакуація...

    З намету біля головного входу до вокзалу майже без зупину лунають оголошення. "Просто зараз готовий до відправлення автобус на Турин, Італія. 60 вільних місць, пріоритет для жінок з дітьми. Це безкоштовно, підходьте", - зазиває Андрій.

  • Допомога волонтерів

    Як львівський вокзал зустрічає біженців

    Допомога волонтерів

    Загалом на львівському вокзалі протягом доби в різні зміни працює близько сотні волонтерів: кухарів, медпрацівників, робітників складу, та й тих, хто здатен просто провести та зорієнтувати новоприбулих на незнайомій локації.

  • Все буде добре

    Як львівський вокзал зустрічає біженців

    "Все буде добре"

    12 березня з імпровізованим концертом на львівському вокзалі виступив фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакрачук. Він заспівав нову пісню про Львів, а під фінал виступу пообіцяв присутнім, що "Все буде добре".

  • Музика на вокзалі

    Як львівський вокзал зустрічає біженців

    Музика на вокзалі

    Музика на вокзалі долинає з різних куточків. Деякі біженці встигли прихопити зі собою лише музичні інструменти.

  • Найпопулярніший маршрут

    Як львівський вокзал зустрічає біженців

    Найпопулярніший маршрут

    Напрямок "На Польщу" веде до п'ятого перону. Звідси п'ять разів на добу відходить найпопулярніший рейс - потяг Львів–Перемишль.

  • Вокзальна каса

    Як львівський вокзал зустрічає біженців

    Вокзальна каса

    Всі евакуаційні поїзди "Укрзалізниці" з перших днів війни були безкоштовими. Згодом перевізник оголосив, що повертає платний проїзд неевакуаційними поїздами, а також закордонними рейсами. При цьому евакуаційні поїзди внутрішнього сполучення та міжміські електрички залишаться безкоштовними і надалі.

  • Порожні поїзди на Київ

    Як львівський вокзал зустрічає біженців

    Порожні поїзди на Київ

    Бажаючих повертатись до столиці Києва поки що небагато. У вагоні вечірнього швидкісного потягу "Інтерсіті" зайнято всього три місця.

  • У пошуках даху над головою

    Як львівський вокзал зустрічає біженців

    У пошуках даху над головою

    Від початку війни до Львівської області приїхало майже 210 тисяч переселенців з охоплених війною регіонів. Скільки їх оселилося в області в приватному порядку - підрахувати ніхто не береться, втім орендувати квартиру у Львові останні два тижні майже неможливо.

    Автор: Ігор Бурдига


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Докладно

Перед входом в пункт реєстрації біженців на Національному стадіоні у Варшаві, 19 березня

Українські біженці в Польщі: туманні перспективи

У Польщі українці отримують дозвіл на роботу і доступ до системи соцзабезпечення. Проте їхні перспективи невизначені.  

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