У Кремлі не бачать прориву у переговорах з Україною

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну Росії проти України, зокрема хроніку війни в Україні за другу половину вівторка, 29 березня.

На цій сторінці (оновлюється) DW продовжує стежити за подіями середи, 30 березня, з 00.00 (час київський).

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Переговори у Туреччині щодо завершення війни в Україні, що відбулися 29 березня, не принесли "дуже багатообіцяючих" результатів, заявив у середу під час брифінгу речник Кремля Дмитро Пєсков.

Втім, були і позитивні моменти, зазначив він. Зокрема те, що "українська сторона принаймні почала конкретно формулювати та викладати на папір свої пропозиції", сказав Пєсков.

"Досі нам не вдавалося цього досягнути. Це позитивний фактор. Зрештою, наразі ми не можемо констатувати чогось дуже багатообіцяючого, якихось проривів", - цитує речника Кремля російська агенція "Інтерфакс".

На сторони ще чекає "дуже і дуже довга робота", додав він. Коментуючи питання анексованого Криму, Пєсков сказав, що Москва не обговорюватиме ні з ким долю територій РФ, а "Крим - це частина РФ", наголосив він.

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Кількість українських біженців у Німеччині продовжує зростати, хоча і не так швидко, як кілька тижнів тому. Як повідомило в середу міністерство внутрішніх справ ФРН, з початку російського вторгнення федеральна поліція зареєструвала 283 365 біженців із України. Напередодні у ФРН було офіційно зареєстровано 278 008 українських біженців. Минулого тижня поліція щодня фіксувала близько 7000 нових приїжджих з України, які шукають притулку в Німеччині, ще тижнем раніше - понад 10 000. Через відсутність внутрішніх кордонів кількість тих, хто в'їжджає до ФРН, може бути значно вищою.

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Невідомі накрили великими українськими прапорами два радянські танки в меморіальному комплексі в центрі Берліна, поряд із Бранденбурзькими воротами. Поліцейські прибрали прапори, які, ймовірно, символізували протест проти нападу Росії на Україну в середу вранці. На запит медіакомпанії rbb у поліції Берліна відповіли, що не ініціюватимуть розслідування, оскільки пам'ятник не постраждав.

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Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Ґроссі, який прибув до України у вівторок, приїхав на Южно-Українську АЕС. Він написав у Twitter у середу, що має намір зустрітися з українськими урядовцями та персоналом та розпочати надання технічної допомоги для безпеки ядерних об'єктів країни. "Життєво важливо бути на місці, щоб надавати ефективну підтримку Україні за цих надзвичайно важких часів", - зазначив глава МАГАТЕ.

++12.20++

Польща запровадить кроки, щоб припинити імпорт російської нафти до кінця 2022 року, повідомив на пресконференції у середу прем'єр-міністр Матеуш Моравецький. За його словами, польська влада запускає найрадикальніший план серед європейських країн для відмови від енергоносіїв з РФ. Днем раніше Польща оголосила про намір заблокувати постачання вугілля з Росії. Моравецький очікує, що імпорт газу буде зменшено в травні, він закликав інші європейські держави наслідувати цей приклад.

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Норвегія виділить Україні 200 мільйонів норвезьких крон (20 мільйонів євро), щоб допомогти уряду продовжувати надавати критично важливі послуги.

"Фінансування буде спрямоване на виплату заробітної плати медичному персоналу, вчителям і працівникам бюджетної сфери, а також на виплату пенсій і соціальної допомоги", - йдеться у повідомленні на сайті уряду Норвегії в середу, 30 березня.

Кошти спрямують через пакет екстреного фінансування Світового банку для України.

"Атака Росії на Україну дуже впливає на українську економіку. Норвегія використає 200 мільйонів норвезьких крон із підтримки, яку ми виділили для цього конфлікту, для надання прямої допомоги українській владі. Ці кошти будуть дуже корисні", - сказала міністерка закордонних справ Норвегії Аннікен Хюітфельдт.

++11.39++

Влада Німеччини запустила надзвичайний план для гарантування енергетичної безпеки на випадок перебоїв у поставках російського газу. Про це повідомив міністр економіки ФРН Роберт Габек (Robert Habeck).

"З російської сторони надходило кілька заяв про те, що якщо цього (платежів у рублях - Ред.) не відбудеться, тоді постачання буде припинено. Щоб бути готовим до цієї ситуації, я сьогодні активізував перший рівень попередження", - сказав він.

План передбачає забезпечення подачі газу навіть після зупинки поставок з Росії. "Наразі перебоїв з поставками немає, але нам, проте, слід посилити запобіжні заходи, щоб у разі ескалації з боку бути готовими", - сказав міністр. Габек закликав німецькі компанії та споживачів допомогти знизити споживання енергії. Наразі сховища газу у ФРН заповнені приблизно на 25 відсотків, додав він.

Обстріл Миколаївської ОДА: щонайменше 12 загиблих

++11.22++

У Миколаєві тривають пошуково-рятувальні роботи після влучання ворожої ракети в дев'ятиповерхову будівлю облдержадміністрації, повідомляє ДСНС України. Внаслідок удару 29 березня відбулося руйнування центральної секції з першого по дев'ятий поверхи.

"Станом на 08:00 роботи тривають. З-під завалів вилучено тіла 12 загиблих, 33 особи постраждало", - йдеться у повідомленні.

++11.05++

Втрати особового складу російської армії з 24 лютого до сьогодні становлять близько 17300 осіб, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Втрати техніки: танків - 605 одиниць, бойових броньованих машин - 1723, артилерійських систем - 305, РСЗВ - 96, засобів ППО - 54, літаків - 131, гелікоптерів - 131, автомобільної техніки - 1184, кораблів/катерів - сім, цистерн із ПММ - 75, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 81, спеціальної техніки - 21, пускових установок ОТРК/ТРК - 4", повідомив Генштаб у Facebook.

"Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - наголосили в повідомленні.

++10.40++

Держава відшкодує українцям, які залишилися без домівок або мають пошкоджене майно внаслідок російської війни, вартість втраченої нерухомості. Про це повідомляє міністерство цифрової трансформації. Заяву можна подати через застосунок "Дія".

Послугою можуть скористатися тільки громадяни України, у яких від початку війни 24 лютого було пошкоджено приватні будинки (садибні, дачні та садові), квартири або інші житлові приміщення, на які зареєстровано окреме право власності.

++09.50++

Цієї ночі Росія завдала три ракетних удари по промисловим об'єктам Хмельниччини. Також було нанесено удар по військовому об'єкту у місті Старокостянтинів.Про це повідомив глава Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

"Пожежі локалізовані силами ДСНС. Інформація щодо постраждалих перевіряється", - написав він у Telegram.

++09.02++

Російські сили в середу зранку обстріляли житлові квартали Лисичанська, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Є жертви. Приблизно о 6:30 ворог із важкого озброєння відкрив вогонь по житлових кварталах одного з районів Лисичанська. Є значні руйнування багатоповерхівок. Інформація про кількість загиблих та поранених уточнюється. Завалів дуже багато. Рятувальники намагаються встигнути врятувати живих", - написав він у Telegram-каналі.

"Луганщина готується до можливої ескалації, росіянам вірити неможливо, адже вони, як показала практика, домовленостей не дотримуються", - також повідомив він.

++08.41++

Вибухи у Білгороді

Губернатор Білгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив про пожежу на складі боєприпасів. Таку заяву він зробив у середу Telegram-каналі.

"За неперевіреною інформацією, сталася пожежа на складі боєприпасів", - написав Гладков.

"Звичайно, пригода переполошила половину Білгорода та Білгородського району. Жертв та постраждалих серед мирного населення у нас немає. Зруйнованих житлових, нежитлових споруд на території села у нас немає", - написав чиновник.

Про вибухи на території Білгородської області місцеві пабліки у соцмережах повідомили в ніч на 30 березня. Український журналіст Юрій заявив у Facebook, що це ЗСУ нанесли "точний удар ракетою Точка-У" по складу ракетно-артилерійського озброєння ЗС РФ у селищі Октябрьський під Білгородом.

Українська та російська сторони поки офіційно не повідомляли про причини та наслідки вибухів у РФ.

++07.50++

РФ перекидає війська з окупованих територій Грузії - Генштаб

Для укомплектування збройних сил РФ з окупованих територій Грузії на територію України перекинули підрозділи 4-ї (Цхінвальський район, Південна Осетія) та 7-ї (Абхазія) військових баз, що входять до складу Південного військового округу. Про це зранку у середу повідомив Генштаб ЗСУ у своєму Facebook.

За даними української сторони, від 4-ї військової бази було сформовано та відряджено до України три батальйонно-тактичні групи (БТГр) загальною чисельністю до 1200 осіб російських та осетинських військовослужбовців. З підрозділів 7-ї військової бази було сформовано дві БТГр, а це близько 800 осіб.

Водночас у Генштабі ЗСУ зауважили, що російські збройні сили й далі мають проблеми з комплектуванням підрозділів особовим складом. "Так, військовослужбовці строкової служби 26-го танкового полку зі складу 47-ї танкової дивізії, які підписали контракти, після їх участі у війні з Україною, почали подавати рапорти з проханням розірвати контракт та направити для подальшого проходження служби в пункт постійної дислокації", - йдеться у повідомленні.

++06:35++

Міністр праці Німеччини Губертус Гайль (Hubertus Heil) виступив за те, щоб надати українським біженцям, які перебралися до ФРН, справедливі шанси на ринку праці. "Насамперед йдеться про гуманітарну допомогу, - наголосив політик. - Проте йдеться і про те, щоб люди, які хочуть мати можливість працювати, таку можливість отримали". Очікується, що інтеграція на ринку праці стане важливою темою зустрічі Гайля з представниками організацій соцзахисту, федеральних земель та Федерального агентства праці (BA), що відбудеться 30 березня у Берліні.

++05.53++

За час війни Росії проти України нападу зазнали 74 об'єкти системи охорони здоров'я, при цьому загинуло 72 особи. Такі дані навів офіційний представник ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт на брифінгу ООН у Женеві 29 березня.

++05.34++

Британські поліцейські передали українським колегам спеціальне обладнання для знешкодження вибухових пристроїв, у тому числі міношукачі, системи контролю за детонацією, діагностичні прилади, а також набори для надання першої допомоги та інше обладнання.

++05.28++

Люксембург заморозив пов'язані з Росією активи на 2,5 мільярда євро. Про це йдеться у поширеному в соцмережі Twitter повідомленні мінфіну Люксембургу. Зазначається, що цей обмежувальний захід було застосовано у рамках санкцій ЄС проти РФ через її воєнне вторгнення в Україну.

++04.46++

Англійський співак Ед Ширан та американська співачка Каміла Кабельо увечері 29 березня спільно виступили на сцені на підтримку жертв війни в Україні у британському місті Бірмінгем. Окрім Ширана та Кабельо у заході під назвою "Concert for Ukraine" взяли участь і інші зірки світової музичної сцени. Збори від продажу квитків та показу реклами на концерті підуть організації Disasters Emergency Committee (DEC), що допомагає українським біженцям. За даними ведучого шоу, сума пожертвування склала за вечір близько 11 мільйонів фунтів стерлінгів (у перерахунку: 13 мільйонів євро).

++04.41++

Пентагон прокоментував висловлювання президента США Джо Байдена щодо взаємодії американських військових з українськими. За словами офіційного представника відомства Джона Кірбі, йшлося про "підтримку зв'язку" при передачі їм озброєнь зі США, а не про "навчання у класичному сенсі". 28 березня Байден повідомив журналістам, що, перебуваючи у Польщі минулого тижня, він розмовляв з американськими військовослужбовцями, які допомагають "навчати" українські сили у Польщі.

++04.30++

Представництво Консультативної місії ЄС в Україні в Маріуполі зазнало обстрілу з боку збройних сил Росії, заявив увечері 29 березня верховний представник ЄС із зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель. За його словами, достовірну інформацію про обстріл будівлі, де розташовувалося представництво, було отримано нещодавно. Повідомляється, що члени місії не постраждали, проте сам офіс та обладнання зазнали значних пошкоджень.

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++02.53++

США відправляють до Східної Європи літаки F-18

Сполучені Штати відправляють до Східної Європи додаткові бойові літаки та військових. Зокрема, йдеться про десять реактивних літаків F-18 та 200 військовослужбовців, заявив офіційний представник Пентагону Джон Кірбі. Очікується, що ця техніка сприятиме зміцненню східного флангу НАТО.

++01:54++

Ritter Sport і далі годуватиме росіян шоколадом

Німецька компанія Ritter Sport, що спеціалізується на виробництві шоколаду, вирішила не виходили з російського ринку. У самій компанії у відповідь на запит журналістів запевнили, що рішення залишитися на російському ринку далося їй "не легко". Раптове припинення поставок на російський ринок могло б призвести до істотного скорочення обсягів виробництва, що мало б "серйозні наслідки" для компанії, цитує представника підприємства ділове видання Handelsblatt.

++01:25++

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) звинуватив Москву в імперіалізмі. За його словами, треба говорити прямо: Росія напала на Україну, керуючись "украй імперіалістичними поглядами", а сама агресивна війна Росії проти України спрямована на захоплення території, дорікнув він. "Ми не можемо і не прийматимемо цього", - наголосив канцлер ФРН, виступаючи 29 березня на одному з партійних заходів у Дюссельдорфі. Шольц також застеріг, що ситуація "серйозна та вкрай, вкрай загрозлива".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (фото з архіву)

++00:56++

У міністерстві оборони України не вірять у запевнення російської сторони щодо деескалації ситуації на Київському напрямку. На цьому наголошується в останньому зведенні міноборони України, оприлюдненому на Facebook-сторінці відомства. Українські військові переконані, що нинішнє перегрупування російських сил не має нічого спільного з деескалацією. "Так зване "відведення військ", ймовірно, є ротацією окремих підрозділів і має на меті введення в оману військового керівництва Збройних Сил України та створення хибної уяви щодо відмови окупантів від задуму оточення міста Києва", - наголошують в українському оборонному відомстві. Напередодні російська сторона запевняла, що вона прагне деескалації ситуації на Київському напрямку.

++00:40++

Металургія України втратила третину потужностей через війну - "Метінвест"

Гендиректор найбільшого українського гірничо-металургійного холдингу "Метінвест" Юрій Риженков оцінює втрати металургії України від розпочатої Росією війни у 30-40 відсотків її довоєнних потужностей. Такі дані він озвучив в ефірі телеканалу "Україна24". "Маріупольські заводи - це понад третина сталевого виробництва України. Тобто Україна на сьогодні втратила приблизно 30-40 відсотків своїх металургійних потужностей", - сказав Риженков, цитує "Інтерфакс-Україна".

++00:28++

Речник президента РФ Дмитро Пєсков назвав "частиною інформаційної диверсії" повідомлення ЗМІ про ймовірне отруєння російського бізнесмена Романа Абрамовича. При цьому Пєсков наголосив, що Абрамович не є офіційним членом російської делегації на переговорах з Україною, а залучений "у забезпеченні певних контактів між російською та українською стороною".

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