Лондон запровадив санкції проти Абрамовича, Дерипаски та ще п'яти підприємців

Влада Великобританії впроваджує санкції щодо російських підприємців Романа Абрамовича, Олега Дерипаски, Ігоря Сєчіна, Андрія Костіна, Олексія Міллера, Миколи Токарєва та Дмитра Лебедєва. У заяві британського уряду від четверга, 10 березня, зазначено, що йдеться "про повне заморожування активів та заборону на поїздки".

Великобританія заявила, що сукупний капітал цих семи осіб, що мають зв'язку із президентом Росії Володимиром Путіним, становить 15 мільярдів фунтів стерлінгів або ж майже 20 мільярдів доларів.

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"У тих, хто підтримав злісний напад Путіна на Україну, не може бути сховища", - заявив прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон. "Сьогоднішні санкції - це останній крок у непохитній підтримці Великобританією українського народу. Ми будемо безжально переслідувати тих, хто сприяє вбивствам мирних мешканців, руйнуванню лікарень та окупації суверенних союзників".

Роман Абрамович - бізнесмен, перш за все відомий у Великобританії тим, що володіє футбольним клубом "Челсі". Нещодавно він заявляв, що збирається продати футбольний клуб та передати кошти від продажу клубу в благодійний фонд для підтримки постраждалих в Україні. Ігор Сєчін є виконавчим директором російської нафтової групи "Роснефть". Олег Дерипаска має долі у En+ Group. Дмитро Лєбєдєв є головою правління банку "Росія", Олексій Міллер працює виконавчим директором "Газпрому", а Микола Токарєв очолює російську державну компанію "Транснефть".